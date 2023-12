Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта, новыми процессорами Intel Core Ultra и OLED-дисплеем

Компания Acer представила ноутбук Swift Go 14, оснащенный новыми процессорами Intel Core Ultra и OLED-дисплеем. Ноутбук поддерживает искусственный интеллект и имеет графический процессор Intel Arc и нейронный процессор Intel AI Boost. Это обеспечивает эффективную вычислительную производительность искусственного интеллекта. На ноутбуке установлены функции искусственного интеллекта, такие как Acer PurifiedVoice и Acer PurifiedView для видеоконференций. Ноутбук Swift Go 14 также имеет функцию Copilot от Microsoft, упрощающую выполнение задач и рабочих процессов. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают высокую производительность, а также раскрывают множество ресурсов на базе искусственного интеллекта. Ноутбук также имеет функции AcerSense для управления производительностью и настройками устройства. Дизайн Swift Go 14 является легким, а дисплей обладает высоким разрешением и яркими цветами. Цена ноутбука в Северной Америке начинается от $799,99, а в регионе EMEA - от €1199.