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Пару лет назад у меня вышел обзор нотбука Alienware:

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Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)

Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)

Я хотел было посотрудничать с компанией Alienware. Но компания Dell ввела санкции для россиян, поэтому сотрудничество пока пришлось отложить. Свято место пусто не бывает. Сотрудничество предложил тайваньский бренд MSI. Компания MSI любезно предоставила игровой ноутбук MSI Raider GE78HX с топовой начинкой – процессором 13980HX и видеокартой RTX 4090. Аргументов против я не нашел, тем более что MSI был уже практически в руках, а «пришельца» еще пришлось бы ждать, да и он мог застрять где-то на границе из-за санкций. Я решил попробовать тайваньскую новинку. Тем более к ноутбуку MSI дала мне еще кое-какие штуки, о которых уже подготовлены статьи.

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2023 год — это период, когда для всех геймеров пришло время обновляться, ведь вышло новое поколение видеокарт RTX 40, которые показывают существенный прирост производительности. Я специально ждал выхода мобильной видеокарты RTX 4090, чтобы пройти в 4К с комфортной частотой кадров те игры, которые не шли хорошо на моей RTX 3080 – например Hitman 3 и Plague Tale. Кроме того, впереди ожидается девальвация рубля и «вечнодеревянные» с осени 2023, скорее всего, начнут превращаться в резаную бумагу.

Производители ноутбуков предлагают заказать из-за рубежа Razer Blade 18, Alienware m18 r1 или ASUS ROG Strix Scar 18 с RTX 4090, но эти устройства весьма дороги в связи с тем, что их надо заказывать через перекупщиков, которые хотят много кушать и хотят хорошо нажиться на вас. В отечественном магазине ДНС в марте на старте продаж были такие предложения (я успел тогда сделать скриншот). Не дорого – это по сравнению с ценой таких же ноутбуков в заграничных магазинах, привезти за такие деньги такие ноутбуки с учетом доставки и растаможки было бы просто невозможно.

Предлагались два ноутбука MSI с нужной видеокартой – Raider и Titan. Титан предлагается почти на 100 тысяч рублей дороже. Переплата не оправдана – та же видеокарта, тот же процессор. У Титана 4 слота оперативной памяти, вместо 2 у Райдера, 3 слота m.2 (хотя у предыдущего Титана было 4 слота m.2) и экран 4К вместо 2К у Райдера. Ах да, еще у Титана 2 года гарантии, а у Райдера всего 1 год. Я думаю, такие «плюшки» не стоят наценки в 100 тысяч.

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GE78HX более узкий, чем варианты с 18-дюймовыми дисплеями, но при этом более глубокий. Для сравнения, его размеры составляют 380 x 400 мм и 3,05 кг, в то время как Scar 18 - 400 x 395 мм и 3,05 кг, а Blade 18 - 400 x 375 мм и 3,2 кг. Таким образом, я хочу сказать, что этот Raider ненамного меньше или легче 18-дюймовых моделей несмотря на то, что он оснащен меньшим дисплеем.

По всей передней кромке корпуса расположена массивная RGB-подсветка. Для этого поколения MSI выбрала пиксельный дизайн, который она называет Matrix Light Bar. Эта световая панель также может управляться и отключаться независимо, хотя по умолчанию световая панель и логотип MSI Dragon привязаны к настройкам RGB-эффектов клавиатуры.

В этом ноутбуке установлен 17-дюймовый дисплей формата 16:10 с матовым несенсорным покрытием. Подобный формат с 2023 года часто встречается в производительных ноутбуках.

MSI предлагает два варианта панелей для серии GE78 Raider:

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IPS QHD+ разрешением 2560 x 1600 px, пиковой яркостью 400 нит, 100% цветовым охватом DCI-P3;

IPS FHD+ с разрешением 1920 x 1200 px, пиковая яркость 300 нит, цветовой охват 100% sRGB.

В нашем устройстве установлен вариант QHD+, и я полагаю, что в большинстве конфигураций вы получите именно его.

По современным меркам это достаточно качественная панель, с четким и ярким изображением и хорошими углами обзора. Черные цвета не поражают воображение, когда вы увеличиваете яркость, поэтому контрастность составляет всего 1100:1, но это вполне приемлемо для большинства случаев использования.

Кроме того, эта панель отличается высокой скоростью обновления и быстрым откликом, что является обязательным условием для современного игрового устройства. Однако она не поддерживает GSync, в отличие от многих других моделей 2023-го поколения, поскольку MSI решила использовать в этой серии классический MUX, а не продвинутый MUX с Advanced Optimus, который сегодня предлагают практически все остальные. Вероятно, это связано с лицензированием или стоимостью, поскольку даже в прошлом MSI не реализовывала GSync на большинстве своих внутренних дисплеев для ноутбуков.

Панель хорошо откалибрована из коробки, но гамма и точка белого могут быть улучшены при дальнейшей калибровке.

В ноутбуке я решил организовать RAID0 для повышенной быстроты дисковой подсистемы. Вообще существуют варианты GE78HX с двумя SSD сразу с завода объединенными в RAID0, но в моем случае был лишь 1 SSD. Для RAID0 мне нужно было взять два совершенно одинаковых диска. Под рукой оказались вот такие диски.

Первой проблемой, с которой я столкнулся – очень трудно в первый раз открыть нижнюю крышку. По периметру нигде нельзя ничего воткнуть, все плотно сидит. Опытным путем установил – сперва надо снять пластиковую накладку что сидит за экраном над вентиляционными отверстиями. Под накладкой появляются прогалы, куда можно вставить что-то, например отвертку. Затем надо открывать крышку поддев ее чем-то от задней стороны к передней. Все защелки прохрустят и откроются.

По умолчанию ssd накрыты подобием термопрокладки. Я вставил в ноутбук 2 диска adata legend 960 с приклеенными радиаторами и накрыл их еще сверху штатными термопрокладками. И не смог закрыть крышку. Пришлось отклеить штатные термопрокладки, ибо их оторвать оказалось легче, чем радиаторы с ADATA. После его крышка закрылась нормально. В нижней крышке прямо над ssd есть отверстия, так что это должно помочь с охлаждением накопителей.

В БИОС Raid я сходу организовать не смог. Проблема была в том, что VMD в меню БИОС был серый и никак нельзя было его включить. Гугление результатов не дало. Техподдержка MSI повела себя странно и сказала – сдайте ноутбук в сервисный центр и все. Полностью рабочий ноутбук. Никто в интернете мне не мог помочь, и только лишь человек под ником @ahabaz подсказал. В БИОС нужно открыть секретное меню. Для этого нажимаем Сrtl + Shift справа и Alt + F2 слева. В результате появляется много новых разделов в БИОС. Нам нужен System Agent Configuration. Далее VMD setup menu. Enable VMD Controller. Затем перезагружаемся и в БИОС появляется пункт меню Intel Rapid Storage Technology. И там уже создаем RAID как обычно.

Я считаю логично использовать RAID0 для видеомонтажа. А как пишут сведущие люди: «Кэширование потокового видео в реальном времени и редактирование видео — обычное применение RAID0 из-за скорости и производительности.» Волноваться за выход RAID0 из строя нет причин. На SSD ADATA дает 5 лет гарантии. Уверен, что такие диски меняются на новые до истечения гарантийного срока. Критически важные данные нужно хранить в облаках, где всегда можно получить к ним доступ с любого другого устройства. Windows тоже легко переустановить в любой момент. Кроме того, SSD в RAID0 будут изнашиваться равномерно, нежели по отдельности.

Вот три скриншота скорости. Первый – это штатный диск Micron 3400 2TB, который идет в комплекте. Второй скриншот – это один диск ADATA Legend 960. Третий – это два Legend 960 объединенные в RAID0.

Клавиатуру я прикрыл силиконовым чехлом для сохранения товарного вида устройства и во избежание попадания грязи под клавиатуру. Купить такой можно легко на Алиэкспресс. Искать нужно чехол для MSI GF76 Katana, у них с Raider GE78HX абсолютно идентичные по габаритам и размеру клавиш клавиатуры.

MSI Raider GE78HX — это хорошо сбалансированный полноразмерный производительный/игровой ноутбук, не уступающий ни в каких важных характеристиках, а также одна из самых мощных реализаций аппаратного обеспечения Intel Core HX и RTX 4000. Ноутбук сильно нагревается внутри, если его держать на столе (поэтому нужно держать его на подставке), и доступен только в топовых и дорогих конфигурациях, в остальном же это конкурентоспособный вариант в своем классе.

Все тесты я выделил в отдельную статью, которая выйдет уже скоро. Сравниваться будут Alienware R17 M4 10870H RTX3080 и MSI GE78 13980HX RTX4090. Кстати, сравниваемый Alienware R17 M4 продается тут. Цена постоянно снижается, так что спешите купить, пока это не сделал кто-то другой.

Так выглядит мой текущий сетап. GE78HX находится в правой части фото. На фото есть еще устройства MSI. О них пойдет речь в следующих статьях.