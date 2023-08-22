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Совсем недавно вышел Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090.

Теперь настала очередь тестов. Я провел большое количество тестов, так что любой из читателей сможет сравнить в нужном ему тесте свой ПК с этим ноутбуком, и оценить, насколько лучше, или хуже его ПК, в сравнении с данным ноутбуком. Сравнение будет между Alienware R17 M4 10870H RTX3080 и MSI GE78 13980HX RTX4090. Между ноутбуками разница в 2 года. Это топ 2021 года и топ 2023. 3080 против 4090.

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Кстати, сравниваемый Alienware R17 M4 продается тут. Цена постоянно снижается, так что спешите купить, пока это не сделал кто-то другой.

Все тесты я собрал в одну таблицу. Все тестовые программы имели одинаковую версию на обоих ноутбуках.

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По тестам программы CPU-Z видно, что в однопотоке 13980 почти вдвое быстрее, хотя частота одного ядра не в 2 раза выше. Очевидно, что это результат оптимизации ядра процессора. В многопотоке новый процессор втрое быстрее, хотя потоков больше лишь в 2 раза – 32 против 16 у 10870.

Тесты AIDA64 начинаются с памяти. Тут DDR4 с частотой 2933 МГц в двухканале соперничает с DDR5 5600 МГц в четырехканале. Да несмотря на то, что модулей DDR5 всего 2, они работают в четырехканальном режиме. По операциям памяти видим двухкратный прирост. Кэш процессоров L2 оказался на одном уровне, а вот тест чтения кэша L3 показал пятикратный прирост, что удивительно. В тестах процессора среднее преимущество составляет 2,3 раза. Но тут особняком стоит тест AES. Там новый процессор 13980 показал превосходство в 6,7 раз. Просто фантастических разрыв, как будто разница между процессорами не 2 года, а 6 лет.

Старенький тест 3DMark2001 показывает двукратный прирост. 3DMark03 дает прирост 90%. 3DMark05 уже тяжело дался новой видеокарте, она показала прирост всего 50%, а процессор 79%. В 3DMark06 средний прирост составил 62%. В 3DMark11 средний результат 58%. Ламповый 3DMark Vantage дает нам 77% прироста по видеокарте, а вот процессор был оценен всего на 37% лучше.

Time Spy Extreme дал графике 177%, а процессору 264%. Обычный Time Spy видеокарту оценил в 180%, а процессор в 221%. Тест Port Royale сигнализирует о 87% превосходстве. В Fire Strike Ultra общий счет на 80% лучше. В Fire Strike Extreme прибыток составил 78%. Обычный Fire Strike выдал 161% разницы в общем зачете. Тест Wild Life дает 90% прироста, а Wild Life Extreme уже 79%. Speed Way показывает 84% прирост. Night Raid оценивает видеокарту в 2 раза больше, а процессор всего на 57%.

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Специальный тест процессора из пакета 3Dmark считает, что в однопотоке новый процессор на 73% быстрее, а в мультипотоке – в 2,4 раза. DirectX Raytracing feature test говорит, что в «лучах» новая видеокарта в 2,4 раза быстрее. Тест Mesh Shader показывает разницу в 2,6 раз. Тест Sampler Feedback дает 176% разницы.

PCI Express feature test показывает двукратную разницу, что логично, так как у Alienware PCI-E версии 4, а у MSI уже PCI-E 5. VRS feature test, что бы это ни значило, показывает двукратную разницу.

Тест NVIDIA DLSS feature test показывает превосходство в 88% у новой видеокарты. Тест проводился в режиме DLSS 2, так как 3080 не умеет в DLSS 3.

Sky Diver выдал двукратную разницу, а вот Cloud Gate показал лишь 56% прироста. Ice Storm Extreme и Ice Storm показывают около 67% превосходства.

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Теперь пройдемся по всей линейке тестов Unigine. Sanctuary показал 181% разницы. Tropics внезапно сложный тест – 166% преимущества. Valley и Heaven выдают 170% разницы. Superposition в профиле 1080P Extreme дает 171% разницы, а тяжелый режим Superposition 8K Optimized уже 159%.

Серия тестов API Overhead в DirectX11 и DirectX12 выдают примерно двукратную разницу, а вот уже в Vulkan разница в 3,1 раз. Так что для игр на API Vulkan RTX 4090 покажет наибольший прирост.

И напоследок игровой бенчмарк - S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти. В разрешении 2К имеем порядка 81% прироста.

Температура корпуса обычно не является проблемой для моделей MSI GE, поскольку они в основном имеют пластиковую и более толстую конструкцию. Средняя температура поверхности GE78 в играх составляет около 32 C как сверху, так и снизу по сравнению с 43-44 C на Razer Blade 17.

Все горячие точки системы расположены в направлении задней части корпуса и в сторону от передней. Поэтому ладони и пальцы не испытывают тепловой дискомфорт во время набора текста или игры. Огромный шаг вперед был сделан инженерами MSI в конструировании шарниров, по сравнению с GE77. Теперь петли не будут выламывать корпус.

Что можно сказать по итогам. Новое поколение топовых мобильных видеокарт не разочаровывает и показывает в среднем 80% прибавку в попугаях и fps. Если у вас мобильная 3080ti, то разница будет не так заметна, и вам лучше подождать 4090ti. А если у вас есть 3080, то переходить на 4090 однозначно стоит, если, конечно, у вас есть деньги. Можно подождать скидок, и, возможно, ухватить устройство с 4090 подешевле в следующем году. Скидки точно будут, ведь ноутбуки с 3080ti, которые стоили на старте продаж около $3500, сейчас продаются за $2000.

Так выглядит мой текущий сетап. GE78HX находится в правой части фото. На фото есть еще устройства MSI. О них пойдет речь в следующих статьях.







