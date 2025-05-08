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Bublik1
Украина намерена отказаться от доллара, используя в качестве референсной валюты доллар США
Что происходит, и почему Киев готов идти на такие риски?

После трёх лет затяжного конфликта экономика Украины находится в руинах, а местные политики предлагают усилить давление на бизнес. Крупные капиталы давно сменили своих держателей, переместившись в карманы людей, лояльных действующему правительству. Даже в таких условиях удаётся выполнять социальные обязательства, хотя и делается это за счёт других стран. Европа давно стала главным донором наличности, поддерживая жизнь стремительно теряющей поддержку населения власти. В стране растут налоги, дорожает электричество и газ, но даже этого недостаточно, поскольку элиты давно вывели крупные капиталы в более благоприятные для этого регионы. В итоге взять с населения уже нечего, а проблемный Трамп то и дело создаёт ощущение неопределённости. На этом фоне Украина приступила к переоценке одного из ключевых элементов своей финансовой архитектуры. Речь о валютной привязке, о чём сообщают новостные агентства. Итак, Национальный банк Украины рассматривает возможность отказа от доллара США в пользу евро как новой референсной валюты для гривны. 

Отмечается, что такой шаг может кардинально изменить внешнеэкономические ориентиры страны и закрепить её курс на интеграцию в Европейский союз. Но перед тем как рассуждать о будущих сценариях, давайте перейдём к цифрам. Именно они позволяют понять, в каком состоянии сейчас находится украинская экономика и с какими проблемами сталкивается. Проект государственного бюджета Украины на 2025 год отражает, насколько глубоко конфликт влияет на финансовую систему страны. По данным Министерства финансов, общий объём расходов составит 3.9 триллиона гривен, из которых более половины (а это 2.2 триллиона) направлены на военные нужды. Рассуждать о том, куда идут такие огромные деньги, нет никакого смысла. Даже в Украине открыто говорят масштабной коррупции, но наша тема не об этом. Известно, что в 2025 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1.6 триллиона гривен, что составляет почти 20% от валового внутреннего продукта страны. 

Это один из самых высоких показателей дефицита в Европе, ну а решать проблему будут за счёт иностранных доноров. Украина ожидает в 2025 году привлечь порядка 55 миллиардов долларов внешнего финансирования. Эти средства должны не только компенсировать текущие фискальные дисбалансы, но и создать некую подушку безопасности на будущее, когда объёмы донорской поддержки неизбежно начнут снижаться. По словам главы НБУ, в 2026 году страна рассчитывает получить около 17 миллиардов, что прямо указывает на постепенное снижение потока внешних средств. Ситуация осложняется внутренними долговыми обязательствами. В 2025 году планируется привлечь более 570 миллиардов на внутреннем рынке. Но высокая доходность по военным облигациям и низкий уровень доверия к системе в условиях военного времени ставят под вопрос устойчивость такой стратегии. Напомним, с 1996 года, когда была введена гривна, Украина ориентировалась на доллар США как главную референсную валюту. Именно к доллару НБУ традиционно привязывал обменный курс, ориентировал валютные интервенции и выстраивал курсообразование. Эта модель работала в течение двух десятилетий, особенно учитывая роль доллара в глобальной торговле и резервах.

Сегодня ситуация стремительно меняется, ну а потеря поддержки со стороны США грозит Киеву самыми неприятными последствиями. Местные элиты готовы бесконечно долго сражаться за интересы Брюсселя, поэтому хотят заранее адаптироваться к новым геополитическим и экономическим реалиям. Аналитики не верят, что страну быстро примут в ЕС. И всё же, переговоры ведутся, а лидеры объединения открыто говорят о том, что двери для Украины открыты. Также стоит учитывать процесс усиления роли Евросоюза поставщика оружия и денежного донора. Немалую роль играет фрагментация мировой торговли и рост валютной нестабильности, особенно на фоне резких действий Трампа, создающих дополнительные риски для зависимых от кредитов экономик. Снижение доллара как глобального финансового стандарта уже фиксируется: индекс доллара ушёл вниз более чем на 9% по отношению к корзине основных валют. Некоторые страны, включая Саудовскую Аравию и Китай, начали диверсифицировать свои резервы, а сделки в евро и юанях становятся всё более заметными в мировой статистике.

Украина на этом фоне движется в сторону Европы, хотя и подписала соглашения, предусматривающие приоритетный доступ США к украинским критически важным ресурсам. В то же время страна получает основную военную и финансовую помощь именно из Брюсселя. В такой ситуации ориентация на евро как более логичную и политически нейтральную валюту кажется обоснованной. К примеру, соседняя Молдова уже с 1 января 2025 года изменила свою референсную валюту с доллара на евро. Переход к евро как основному ориентиру в валютной политике открывает для Украины ряд потенциальных преимуществ:

  • Снижение валютных рисков при торговле с ЕС, на который приходится более 60% внешнеэкономического оборота Украины.
  • Упрощение расчётов по финансовым операциям, включая кредитование, инвестиции и международные переводы.
  • Подготовка к техническому соответствию критериям евровалютной зоны, что важно в контексте будущего членства в ЕС.

Но вместе с тем есть и риски. Во-первых, евро остаётся менее ликвидной валютой на глобальных рынках, чем доллар. Во-вторых, его волатильность также высока, особенно в периоды кризисов внутри самого ЕС. В-третьих, технически переход на новую референсную валюту потребует изменений в моделях курсообразования, расчётах резервов, а также в системе прогнозирования макроэкономических индикаторов. НБУ ожидает, что экономика Украины в 2025 году вырастет на 6.8%, а в 2026 году – на 4%. Это возможно при условии заморозки конфликта и сохранения макрофинансовой стабильности. Инфляция, которая в 2024 году превысила 12%, должна снизиться до 8.4% в 2025, при условии жёсткой денежно-кредитной политики. Ключевая ставка НБУ на март 2025 года составляет 15.5%, а это третье повышение подряд, направленное на сдерживание потребительских цен и стабилизацию курса. Кроме того, золотовалютные резервы Украины находятся на историческом максимуме и составляют 43.8 миллиарда долларов. Это создаёт пространство для валютных интервенций и поддержки национальной валюты в условиях неопределённости.

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#украина #экономика #доллар #евро #валюты
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