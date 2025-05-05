2025 год точно не станет самым благоприятным с точки зрения появления на рынке доступных видеокарт. NVIDIA не спешит наращивать производство, ну а это приводит к тому, что дефицит всё ещё сохраняется. В некоторых регионах новинки уже можно купить по близким к рекомендованным ценам, но доступных моделей мало, тогда как именитые бренды сильно завышают стоимость своей продукции. AMD обещала сделать всё для своего триумфального возвращения, но пока ничего из громких заявлений не сбылось. Новая серия настольной графики выглядит неплохо, но ни о каком прорыве речь не идёт. Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 получили высокие оценки от аналитиков и рядовых геймеров, но из-за своих особенностей никогда не станут массовыми. Прежде всего выпускать слишком много продукции AMD не может или не хочет. Кроме того, платить 600 долларов за видеокарту обычные любители видеоигр не будут.

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Рынок замер в ожидании чего-то менее дорогого, ну а энтузиасты спорят о том, кто на этот раз одержал верх, и есть ли смысл экономить. Сегодня мы разберёмся в том, сколько стоят видеокарты на российском рынке. Оставим в покое варианты для массового потребителя, поскольку у нас обзор более серьёзных графических чипов. Обратимся к материалу, который недавно вышел на канале PC Games Hardware. Идея заключалась в том, чтобы напрямую сравнить Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti. Видеокарты отличаются по цене, а разница между ними позволяет сделать более правильный выбор, сэкономив десятки тысяч рублей. Ну а поскольку сравнение только двух видеокарт – это скучно, то авторы теста взяли несколько моделей, принадлежащих к прошлым поколениям обеих компаний. Это Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Из-за того, что в первые месяцы на глобальных рынках сформировался дефицит, цены на старые видеокарты остаются высокими, ну а мы разберёмся, есть ли вообще смысл сегодня брать видеокарту, которая вышла 3 года назад. Начнём.

Выше вы можете увидеть любопытную таблицу, отражающую реальное положение вещей. Что же, быстрее всех оказалась Radeon RX 7900 XTX, но в данном случае удивляться глупо. Видеокарта дорогая и относится к флагманскому сегменту. На самом деле странно, что Radeon RX 7900 XTX продемонстрировала такой незначительный отрыв от конкурентов, но разница есть, а значит старый флагман в теории способен заинтересовать энтузиастов. В теории, ведь многое зависит от стоимости той или иной видеокарты в рознице. А вот зафиксировать заметной разницы между Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti не удалось. Обе демонстрируют аналогичные показатели не только в народном разрешении, но и в более сложных 2К и 4К. Здесь можно констатировать, что Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti не годятся для покорения сверхвысокого разрешения, поскольку не набирают 60 кадров в секунду. Всё это максимальные настройки графики, а значит на высоких они легко перевалял за 60 fps.

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Результаты Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti SUPER нельзя назвать провальными, но и обнадёживающими их считать бессмысленно. В большинстве случаев обе могут запускать игры в 2К и 4К, но владельцу придётся смириться с целым рядом компромиссов. Очевидно, что графика прошлого поколения не способна тягаться с новинками, а это значит, что определяющим показателям здесь будет конечная стоимость. Если обе окажутся выгодными по цене, то покупать их не только можно, но и нужно. Также обратите внимание на ещё один график, где результаты дополнены трассировкой лучей. Из приятного: общая картина за последние 3 года сильно изменилась. Похоже, AMD научилась работать с этой технологией, что позволяет не отставать от лучших решений NVIDIA. Видеокарты прошлого поколения сталкиваются с высокими сложностями, но здесь всё логично, поскольку новинки получили улучшения не только аппаратного, но и программного уровня. Авторы теста приводят также результаты в трассировке путей. Это самая продвинутая технология, которая выводит реализм на совершенно новый уровень. Из-за высоких требований к железу такая технология присутствует в единицах игр, поэтому делать на основе её работы выводы было бы глупо. И всё же, тесты доказывают, что у AMD ещё есть над чем поработать. Видеокарты NVIDIA получают заметное преимущество, что обязательно понравится энтузиастам.

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Ну и самое важное – это цены. В прессе пишут, что в Европе Radeon RX 9070 XT можно встретить по рекомендованным 630 евро. Прекрасно, но на рынке РФ не всё так радужно. Не забывайте, что видеокарты проходят сложный путь из-за санкций, а значит цена в любом случае будет выше. Но насколько? За Radeon RX 9070 XT просят от 80 тысяч рублей. Большая часть предложений стартует с 88 тысяч и выше, но нам важно, что есть модели, которые позволяют экономить. Новая видеокарта от тётушки Су прекрасно себя показала в тестах, где она даже с трассировкой лучей не уступает более дорогим соперницам. 80 тысяч – это намного больше рекомендаций производителя, но особого выбора у отечественных геймеров нет. Некоторые аналитики пишут, что летом цена снизится ещё на 15 тысяч рублей. Глобальные рынки постепенно насыщаются предложениями, но многое будет зависеть не только от этого фактора, ведь определяющим остаётся курс национальной валюты. Сегодня рубль кажется стабильным, но сохранится ли положительная динамика надолго, пока неясно.

А вот GeForce RTX 5070 Ti назвать выгодной не поворачивается язык. Тесты доказывают, что видеокарта не имеет никаких преимуществ перед Radeon RX 9070 XT. Даже в самых сложных разрешениях видеокарты равны, поэтому переплачивать за зелёную наклейку мы не рекомендуем. Согласитесь, что 20 тысяч сверху – это негуманно, ведь даже в трассировке лучей Radeon RX 9070 XT ничем не хуже. Ранее мы публиковали сравнения технологий масштабирования. В данном тесте FSR 4 и DLSS 4 не активированы. Но если учитывать и эту переменную, то можно вспомнить, что эксперты не видят заметной разницы между технологиями. Обе позволяют увеличить количество кадров примерно в 2 раза, выдавая картинку одинакового качества. В некоторых случаях можно заметить преимущества того или иного алгоритма, но придётся искать всё это чуть ли не с увеличительным стеклом. Проще говоря, GeForce RTX 5070 Ti слишком дорогая и не оправдывает разницу в 20 тысяч рублей по сравнению с Radeon RX 9070 XT. Если у вас есть желание купить видеокарту, но нет желания переплачивать, то вы знаете, что выбрать.

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Radeon RX 7900 XT стоит немного дороже Radeon RX 9070 XT, но в тестах мы видели, что старая видеокарта во всех сценариях уступает новинке. Судя по всему, причина в том, что Radeon RX 7900 XT закупались по завышенным ценам, ну а сегодня магазины пытаются продавать их с минимальными потерями. Кроме того, старая видеокарта имеет 20 Гб видеопамяти, ну а для тех, кто плохо разбирается в предмете и не смотрит тесты, такая характеристика остаётся определяющей. Radeon RX 7900 XTX пусть и стала самой быстрой видеокартой нашего теста, но стоит довольно дорого. За самую бюджетную модель просят 120 тысяч, но выше вы можете увидеть, что остальные предложения намного дороже. Radeon RX 7900 XTX имеет 24 Гб памяти, но сегодня такое количество вам не понадобится даже в разрешении 4К. Старый флагман стремительно устаревает, ведь даже видеокарта с рекомендованной ценой в 630 евро оказывается всего немного медленнее.

Впрочем, главным аутсайдером нашего обзора стала GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Видеокарта стоит дороже, чем более новая GeForce RTX 5070 Ti, но примерно на 20% медленнее. При этом у неё нет преимущества в памяти и других показателях, а значит рекомендовать её мы не станем. Старушка вполне неплохо справляется со своими задачами, но стоит она должна не выше 80 тысяч рублей. Даже в этом случае Radeon RX 9070 XT окажется намного выгоднее. Поскольку большая часть геймеров тесты не смотрит, то NVIDIA продолжает продавать видеокарты по завышенным ценам. В прессе есть актуальные данные по продажам видеокарт в Германии. Выясняется, что Radeon RX 9070 XT лидирует с большим отрывом, а местные геймеры прекрасно осознают, что GeForce RTX 5070 Ti не такая выгодная. Это не значит, что продукцию NVIDIA никто не берёт. У зелёных есть интересные решения, но когда дело доходит до прямого сравнения, нужно исходить из целого набора переменных. В нашем случае Radeon RX 9070 XT определённо выгоднее. Если вы планировали потратить 80 тысяч на видеокарту, то теперь вы можете не искать ещё дополнительные 20 тысяч, ведь никаких преимуществ у GeForce RTX 5070 Ti нет.

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