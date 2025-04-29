Многие наши читатели знают о том, что именно NVIDIA остаётся законодателем моды в мире технологий. Инженеры компании ответственны за ключевые технологии в области обучения ИИ, а также первыми догадались использовать потенциал графических чипов для решения сложных задач на компьютерах. Это привело к настоящей революции, ну а с тех пор появились и другие интересные разработки. Это не значит, что специалисты из AMD сидят сложа руки. На самом деле интересные идеи есть и у этих ребят, но массовый сектор практически полностью контролируется Дженсеном Хуангом. Иногда разработчики ПО и производители аппаратной части даже сопротивляются экспансии зелёных, но в итоге всё равно сдаются. Простой пример, трассировка лучей пришла на персональные компьютеры вместе с серией видеокарт GeForce RTX 20. AMD потребовалось 2 года, чтобы осознать ценность данной технологии, а после и внедрить её в свои продукты.

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Точно такая же ситуация и с технологией масштабирования. DLSS стала доступна на два года раньше FSR, а в результате зелёные получили заметное преимущество, ну а красные до сих пор не могут сократить разрыв до нуля. Что любопытно, если первоначально технологии апскейлинга воспринимались с большим сомнением и вызывали у геймеров острое недовольство, то сегодня многие игры в буквальном смысле требуют наличие соответствующих алгоритмов. На самом деле можно обойтись и без запуска технологий масштабирования, но в этом случае даже в 2К придётся снижать настройки графики, а для многих это недопустимо. Сегодня на рынке представлены DLSS 4 и FSR 4, которые относятся к четвёртым поколениям и сильно отличаются от своих прототипов. Кажется, что разработчики добились невозможного, позволяя увеличить фрамрейт в 2 раза без заметного падения качества изображения. При этом качество картинки стабильно увеличивается. А значит разработчики уделяют внимание не только количественному, но и качественному фактору.

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Рядовые пользователи предпочитают продукцию NVIDIA, ну а в сети есть масса тестов, авторы которых доказывают несостоятельность общепринятых истин. К примеру, многие геймеры уверены, что DLSS намного лучше FSR. Есть и те, кто спорит с такими утверждениями, но сегодня мы постараемся понять, на чьей стороне истина. Обратимся к тестам, проведённым на канале Hardware Unboxed. Авторы не ставили задачу подсчитать количество кадров в секунду, намеренно сосредоточившись на качестве изображения. Давайте перейдём к итогам теста, а после сделаем некоторые важные выводы. Прежде всего отметим, что тесты проводились в разрешении 1080р, которое остаётся основным, занимая около 60% рынка. Так вот, если не пытаться найти преимущества одной технологии над другой, то картинка визуально кажется абсолютно идентичной. Авторы выставили настройки на Quality, получив изображение с едва заметными следами присутствия DLSS 4 и FSR 4. Особенно авторов теста впечатлило, что обе технологии передают высокую детализацию мелких объектов, ну а это ключевая характеристика, поскольку раньше DLSS и FSR имели некоторые проблемы.

В то же время, если запастись терпением и попытаться найти какие-то минусы после включения технологий масштабирования, то можно заменить дрожание краёв по краям изображения с использованием FSR 4. Неожиданно, но это не постоянный симптом видеокарт AMD, ведь есть игры, в которых данная проблема больше характерна для DLSS 4. В то же время, после тщательного анализа выяснилось, что идеальными обе технологии назвать сложно. Иногда можно заметить ареол вокруг предметов и персонажей на заднем плане. Как уже было сказано, если не задаваться целью найти минусы, то они в глаза не бросаются. И всё же, проблемы есть, а значит решением их в ближайшие годы займутся инженеры обеих компаний. Авторы подметили, что в большинстве случаев именно DLSS 4 лучше выполняет обработку мимики и в целом черт лица. Это явное преимущество, свидетельствующее о том, что NVIDIA обходит AMD, но разрыв между компаниями стремительно тает.

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Напомним, FSR 2 сильно проигрывала DLSS 3. Обе технологии вышли примерно в одно и то же время, ну а FSR 3 сильно припозднилась, а в итоге немного уступала актуальной на тот момент DLSS 3. Сегодня мы видим, что AMD смогла резко сократить разрыв, хотя и начала разработки на пару лет позднее. Но ключевые вещи никогда не лежат на поверхности, поэтому приходиться докапываться до истины самостоятельно. И вот здесь и начинаются неудобные вопросы, без которых никак не обойтись. На данный момент (согласно официальным данным с сайта NVIDIA) DLSS 4 поддерживает немногим больше 100 игр. Умный алгоритм тесно интегрирован в программный код, позволяя подстраиваться под настройки, повышая количество кадров в рамках требований самого геймера. Наиболее агрессивные алгоритмы доступны только видеокартам актуального поколения. Серия GeForce RTX 40 получила почти все полезные настройки, тогда как GeForce RTX 30 и GeForce RTX 20 уже не претендуют на доступ к продвинутым функциям.

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Таким образом, если вы возьмёте аналогичную по быстродействию видеокарту прошлых поколений, а после сравните её с новинками серии GeForce RTX 50 с использованием технологии масштабирования, то та же GeForce RTX 5070 потенциально сможет выжать в 2 раза больше fps, чем GeForce RTX 4070 SUPER. Более старая GeForce RTX 3080 будет демонстрировать ещё менее заметный потенциал, ну а всё это делается для того, чтобы жизненный цикл видеокарт был не таким большим. Эксперты пишут, что технологии масштабирования позволяют не менять видеокарты лишние несколько лет, ну а NVIDIA делает всё, чтобы геймеры как можно чаще покупали её продукцию. Здесь мы видим вполне очевидный конфликт интересов, а значит разработчики и дальше будут играть краплёными картами. Наличие 100 игр в портфолио играет на стороне DLSS 4, ну а поскольку серия GeForce RTX 40 поддерживает почти все алгоритмы этой технологии, то массовый геймер действительно имеет доступ к продвинутым возможностям с минимальными компромиссами.

А вот у AMD не всё так радужно, ведь на момент релиза FSR 4 поддерживала только 30 игр. Такое количество не впечатляет, хотя разработчики обещают сделать всё возможное для решения данной проблемы. Предполагается, что к концу 2025 года технологию красной команды интегрируют в 75 игр, но цифры звучат явно лучше, чем всё обстоит в реальности. Если почти все алгоритмы DLSS 4 поддерживаются видеокартами NVIDIA прошлого поколения, то FSR 4 стала эксклюзивной для актуальной линейки графических чипов AMD. Ну а это Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ, количество которых сильно ограничено. Кроме того, стоят такие видеокарты довольно дорого и никогда не претендовали на массовость. Встретить их в российских магазинах довольно сложно, ну а цены стартуют с 90 тысяч рублей. На европейских прилавках стоимость уже приблизилась к рекомендованной, но массовый геймер ожидает появление видеокарт за 300-350 евро. Radeon RX 9060 ХТ появится к концу мая, но количество этих видеокарт может оказаться недостаточным и явно меньше потребностей рынка. Ну а поскольку FSR 4 не поддерживает серию Radeon RX 70, то можно констатировать, что миллионы геймеров останутся за бортом, имея быстрые и актуальные видеокарты.

Подобное решение со стороны AMD вызывает вопросы, но эксперты нашли ему пояснение. Если вы раньше интересовались темой апскейлинга, то могли слышать о том, что первая версия DLSS основывалась на алгоритмах искусственного интеллекта. Требовалось сложное обучение, которое занимало много времени и ресурсов. Со временем процесс автоматизировали, что позволило расширить количество поддерживаемых игр. Ну а AMD пошла другим путём. Инженеры написали универсальный алгоритм, который быстрее интегрировался в игры, но отставал в качественном плане. Вместе с серией Radeon RX 90 стала доступна совершенно новая версия технологии масштабирования, которая также основана на ИИ. Это доказывает, что Дженсен Хуанг был прав, когда начинал с умных алгоритмов. Ну а поскольку настольная графика прошлого поколения имеют другую архитектуру, то интеграция FSR 4 либо сложна, либо невозможна.

Как бы там ни было, но именно по этому показателю технология AMD выглядит настоящим аутсайдером. Если ничего не изменится, то FSR 4 окажется нишевой. Красные традиционно продают мало видеокарт, ну а тот факт, что FSR 3.1 поддерживала все поколения, начиная с Radeon RX 50, позволял занимать заметную нишу на рынке. Кроме того, поскольку алгоритм был универсальным, то он поддерживал даже видеокарты NVIDIA, для которых выпуск DLSS никогда не предусматривался. Это вся серия GeForce GTX 10, включая бюджетные и флагманские решения, что действительно продлевало жизненный цикл старым видеокартам. Если пытаться делать выводы, то очевидным победителем становится NVIDIA. Может сама технология DLSS 4 и не превосходит разработки конкурента, но реализация её точно лучше. Здесь и количество игр, и доступность на графических чипах прошлых поколений. AMD явно не выполняет своих обещаний. Если вы ещё помните, то в 2024 руководство компании заявляло о намерениях наводнить массовый сегмент недорогими и мощными видеокартами. Radeon RX 9070 стоит 550 долларов в США и 630 евро в Германии. За такие деньги видеокарту покупают только энтузиасты, а всё это вызывает разочарование. Не то, чтобы геймеры начали верить словам AMD. Просто нам хотелось конкуренции на рынке, ну а Лиза Су снова топчется на месте, не предлагая низких цен и не имея заметных преимуществ по сравнению с продукцией Дженсена Хуанга.

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