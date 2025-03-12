Только ленивый не пишет о дефиците, сформировавшемся на рынке настольной графики. На самом деле не всё так плохо, ведь решения прошлого поколения доступны в неограниченном количестве, а проблемы наблюдаются исключительно с новинками. Проблема в том, что именно видеокарты нового поколения получили целый ряд технологий, делающих их интересными для геймеров. Например, NVIDIA представила алгоритм DLSS 4, способный на каждый реальный кадр рисовать сразу три виртуальных. Благодаря этому видеокарты могут работать в сложных условиях, генерируя больше 100 кадров в секунду даже в разрешении 4К. AMD не стала бросаться красивыми цифрами, вместо этого повысив качество картинки на выходе из FSR 4. Алгоритм впервые основан на искусственном интеллекте, что делает его действительно эффективным.

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Есть и другие новшества, но суть сводится к тому, что именно технологии становятся основой для прогресса в мире настольной графики. Важно учитывать, что в первый месяц после релиза видеокарт нового поколения всегда наблюдался взрывной спрос. В этом случае производителям удавалось продать сотни тысяч единиц продукции, а новинки тут же появлялись во всевозможных рейтингах. Если обратиться к статистике Steam, то можно сделать вывод, что релиз видеокарт NVIDIA прошёл мимо рядовых геймеров. По итогам марта мы увидим, как решения AMD повлияли на расстановку сил, ну а пока посмотрим на результаты февраля. Судя по всему, геймеры долго ждали от Дженсена Хуанга чего-то действительно хорошего. В последние месяцы продажи шли вяло, а статистика почти не менялась. Данные в таблице говорят о тотальном разочаровании, ведь сегодня геймеры больше не готовы ждать. Как видите, любители видеоигр бросились скупать видеокарты прошлых поколений, ну а мы изучим цены в российской рознице.

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За GeForce RTX 4060 просят от 32 тысяч рублей. На самом деле, более продвинутые модели продают за 35 и даже 40 тысяч, но нам важен сам факт, что купить такую видеокарту можно и за 32 тысячи рублей. Несмотря на то, что с момента релиза прошло достаточно много времени, GeForce RTX 4060 так и не подешевела. NVIDIA извлекает максимальную выгоду их монопольного положения, продавая геймерам устаревшие решения без малейших намёков на дисконт. Даже в США GeForce RTX 4060 не ушла ниже 300 долларов, ну а инсайдеры пишут, что цены могут пойти вниз ближе к середине апреля, когда в розницу поступят GeForce RTX 5060. Пока же выбора у геймеров нет, поскольку именно GeForce RTX 4060 открывает возможность запуска любых игр в разрешении 1080р с минимальными компромиссами.

Вполне ожидаемо на втором месте по популярности закрепилась GeForce RTX 4060 Ti. Судя по огромному приросту процента в Steam, любители видеоигр сметают с прилавков десятки тысяч видеокарт NVIDIA прошлого поколения, которые спустя несколько лет после релиза всё же достигли рекомендованных цен. GeForce RTX 4060 Ti далека от идеала, поскольку имеет всего 8 Гб видеопамяти. На момент анонса она предлагалась для покорения блокбастеров в разрешении 2К, но сегодня подходит исключительно для 1080р. Здесь ограничения по памяти почти не оказывают никакого влияния, ну а в итоге GeForce RTX 4060 Ti становится почти идеальной видеокартой для данного разрешения. GeForce RTX 4060 дешевле, но если вы хотите более мощное решение по относительно небольшой цене, то именно GeForce RTX 4060 Ti можно назвать лучшей в своём классе.

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Немалый спрос наблюдается и на GeForce RTX 4070. Если обе указанные выше видеокарты продаются чуть выше своих рекомендованных цен, то GeForce RTX 4070 в российской рознице стоит 700 долларов. В США за такую видеокарту просят от 500 долларов, а значит назвать GeForce RTX 4070 выгодной не поворачивается язык. Данная видеокарта неплохо себя показывает в 2К, где за счёт наличия 12 Гб памяти и более мощного графического чипа лучше справляется со сложными сценариями. На самом деле всё познаётся в сравнении, о чём мы поговорим немного ниже. Как бы там ни было, но GeForce RTX 4070 ещё долго будет оставаться актуальной, ну а завышенная цена объясняется дефицитом предложений на решения актуального поколения.

GeForce RTX 3060 всё ещё выпускается, но покупать её мы вам не рекомендуем. На пару тысяч дороже доступна указанная выше GeForce RTX 4060, которая обеспечивает более глубокую поддержку новых технологий NVIDIA. Вполне возможно, что в феврале американские ритейлеры GeForce RTX 3060 продавали с большим дисконтом, что и объясняет спрос популярности на такую видеокарту. Если учитывать, что совсем скоро в продажу поступит GeForce RTX 5060, то такие действия можно назвать правильными, ведь GeForce RTX 3060 на фоне новинки будет смотреться невнятно. При этом производителю не выгодно снижать на старую видеокарту цену до 200 долларов, а небольшие скидки позволяют здесь и сейчас привлечь значительное количество геймеров.

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В качестве оптимального выбора для 2К считается GeForce RTX 4070 SUPER, но стоимость этой видеокарты за последний месяц увеличилась на 10 тысяч рублей. Причина кроется в дефиците новинок. Обратите внимание на скриншот выше. Здесь указаны цены на GeForce RTX 5070. Согласно многочисленным тестам, новинка всего на 5% быстрее GeForce RTX 4070 SUPER, но встретить её в российской рознице дешевле 100 тысяч рублей невозможно. Сегодня GeForce RTX 5070 и вовсе продают за 130 тысяч, ну а это настоящий рекорд. В зарубежной прессе пишут, что даже в США такая видеокарта в дефиците, а в результаты купить её дешевле 800 долларов проблематично. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что стоимость GeForce RTX 4070 SUPER пошла вверх. Если вам здесь и сейчас нужна мощная видеокарта, и вы готовы заплатить за неё 80 тысяч рублей, то выбора фактически нет. Вполне возможно, что GeForce RTX 5070 к началу лета будет стоить 90 тысяч, ну а встретить её за 70 тысяч удастся только к концу 2025 года.

Ссылок на видеокарты нового поколения мы не оставляем, поскольку цены слишком велики, а покупка не имеет смысла. Смотрите, за GeForce RTX 5080 просят 200 тысяч рублей, тогда как рекомендованная цена установлена на отметке в 1000 долларов. По мере снижения дефицита цены начнут падать, но даже в этом случае видеокарты прошлого поколения будут выгоднее. Очевидно, что из-за минимальных различный в скорости между GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 5070 нет никакого смысла переплачивать за новинку. GeForce RTX 5060 пока не анонсирована, ну а мы не знаем, сможет ли NVIDIA выпустить достаточное количество таких видеокарт. Скорее всего, не сможет, а значит GeForce RTX 4060 останется лучшим выбором как минимум на полгода. Ценным качеством сегодня становится гибкость. Если вы привыкли к продукции от дядюшки Хуанга, то самое время обратить внимание на конкурентов. Например, Radeon RX 7700 XT всего немногим медленнее GeForce RTX 4070, но стоит на целых 15 тысяч дешевле. Видеокарта AMD имеет те же 12 Гб памяти и очень хорошо показывает себя в требовательных сценариях. Так, в разрешении 2К она будет выдавать почти всегда 60 кадров в секунду, ну а за счёт технологии масштабирования её жизненный цикл увеличится ещё на несколько лет. Геймеры разочарованы, ведь NVIDIA не смогла выполнить даже самые простые обещания. Видеокарты не только дорогие, но и из-за дефицита недоступны. Они медленные и ничем не лучше тех, что находились на рынке последние два года. Ну а раз так, то нет смысла ждать чудес от Дженсена Хуанга. Всё то, что нам нужно, уже лежит на прилавках, а цены на некоторые видеокарты вполне нормальные.