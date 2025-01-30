Пока вы читаете этот материал, тысячи энтузиастов по всему миру уже спешат домой с видеокартами NVIDIA нового поколения. На этот раз настольная графика на архитектуре Blackwell немного задержалась, но подождать пришлось всего несколько месяцев. Наши читатели уже знают, что GeForce RTX 5090 прибавила до 20% без трассировки лучей с традиционным рендерингом без использования технологии масштабирования в разрешении 4К. Звучит страшно, но на самом деле всё не менее запутанно, ведь технологии становится сложнее, а производители умело манипулируют цифрами. Так, ещё 4 года назад DLSS считалась дополнительной фишкой, способной обеспечить повышенную генерацию кадров на не самых мощных видеокартах. Сегодня всё круто изменилось, ведь благодаря DLSS 4.0 можно добиться 4-кратного роста фрамрейта без видимого ухудшения качества картинки с повышения задержки в генерации кадров.

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Благодаря этому GeForce RTX 5090 демонстрирует внушительные показатели, поскольку NVIDIA намеренно лишила все ранее выпущенные видеокарты доступа к алгоритму Multi-Frame-Generation. Флагман нового поколения будет пользоваться повышенным спросом, но в продажу также поступит и GeForce RTX 5080, вызывающая у экспертов сомнения. Сегодня мы публиковали материал, свидетельствующий о крайне низком приросте производительности между поколениями. В разрешении 1080р разница незаметна даже при помощи лупы, тогда как в 2К GeForce RTX 4080 SUPER отстаёт на 5-7%. В GeForce RTX 5080 умудряется увеличить разрыв выше 10%, а подобные цифры вызывают сильное разочарование. Ещё бы, ведь мы ждали чего-то более значительного, получив ноль за те же деньги. И всё же, если смотреть на проблему немного шире, то всё становится не так очевидно. Давайте подумаем, есть смысл в покупке GeForce RTX 5080, и почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой ближайших двух лет.

Если вы обратите внимание на тесты, GeForce RTX 5080 в самых агрессивных сценариях с использованием всего потенциала DLSS 4.0, то сможете убедиться в том, что новая видеокарта выдаёт почти 200 кадров в секунду в 4К с трассировкой лучей. GeForce RTX 4090, которая ещё недавно была самой быстрой и дорогой, а аналогичных сценариях выдаёт до 110 кадров в секунду, а это почти 2-кратное отставание. Да, без технологии масштабирования картинка немного лучше, но так ли заметен эффект от использования Multi-Frame-Generation? Эксперты, которые уже получили доступ к двум видеокартам NVIDIA нового поколения, делают интересные выводы. Оказывается, если не всматриваться в экран, а погрузиться в прохождение той или иной игры, то заметить лёгкую дымку на заднем фоне не получится. Нужно хотеть увидеть недостатки технологии масштабирования, а значит большая часть геймеров останется довольна. Самое главное здесь стабильно низкое время генерации кадров, ведь именно задержки первыми бросаются в глаза. Эксперты выяснили, что играть с выкрученными на максимум алгоритмами DLSS 4.0 вполне комфортно.

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Получается любопытная картина. С одной стороны – есть рядовые пользователи и эксперты, часто вспоминающие старые времена, когда настольная графика следующего поколения прибавляла по 50-80% каждые два года. Эти люди апеллируют к необходимости кардинальных изменений и не готовы принять новые нотки прогресса. Как уже было сказано выше, технология масштабирования не идеальна, но другого ничего всё равно нет. А вот с другой стороны находятся те, кто готов смириться с некоторыми неудобствами, получая значительные преимущества. Простой пример, автор данного материала старается менять видеокарты каждые 3-4 года. Даже после трёх лет использования приходится снижать настройки графики и разрешение дисплея, но DLSS открывает новые горизонты. Предположим, что вы купите новую GeForce RTX 5080. Уже на старте вам станут доступны все игры, фрамрейт в которых окажется на уровне 170-220 fps в разрешении 4К.

Через 3 года, когда придёт время задумываться о смене видеокарты, владелец GeForce RTX 5080 всё ещё будет получать больше 100 кадров в секунду, а значит даже через 5 лет продукция NVIDIA останется актуальна. Пожалуй, ещё никогда видеокарты не предлагали такого высокого жизненного цикла. Если отмотать время на 15 лет назад, то геймерам часто приходилось покупать новинки каждые 2 года, поскольку видеокарты быстро устаревали. Да, сегодня за GeForce RTX 5080 просят 1000 долларов, но жизненный цикл субфлагмана превышает все ожидания. И вот здесь самое время вспомнить, что в конце февраля в продажу поступит GeForce RTX 5070. По мнению инсайдеров, без трассировки лучей и DLSS 4.0 новинка окажется примерно равна GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта получит всего 12 Гб видеопамяти, что у некоторых вызывает разочарование, но всё становится куда интереснее, если вспомнить о существовании Multi-Frame-Generation.

GeForce RTX 5070 будет продаваться за 550 долларов и не создана для покорения вершин в 4К. Её рабочим разрешением является 2К, где такая видеокарта с активной технологией масштабирования и трассировкой лучей сможет выдавать около 200 кадров в секунду. Пожалуй, даже в 4К она сможет обеспечить больше 120 fps с трассировкой лучей, становясь билетом в мир высоких технологий для геймеров с ограниченным бюджетом. Жизненный цикл такой видеокарты легко превысит 7 лет, позволяя не думать об апгрейде за счёт инновационных технологий. Всё это не делает DLSS идеальной. На самом деле данная технология находится в начале пути и будет получать дополнительные возможности. Эксперты полагают, что в ближайшие несколько поколений NVIDIA сможет добиться почти идеальной картинки при активации технологии масштабирования, ну а уже сегодня примерно половина любителей видеоигр не брезгует возможностями DLSS третьего поколения. Было бы лучше, если бы GeForce RTX 5070 стала такой же быстрой, как и GeForce RTX 4090, ну а GeForce RTX 5080 прибавила бы 50% по сравнению с GeForce RTX 4080 SUPER. Эксперты полагают, что такие цифры пока недостижимы, ведь производители нуждаются в новых идеях. Пока же остаётся довольствоваться малым, хотя возможности DLSS 4.0 оказались намного выше самых нескромных ожиданий.