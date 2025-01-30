Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет

Тесты GeForce RTX 5080 доказывают, что при использовании наиболее агрессивных сценариев технологии способны обеспечить 4-кратную прибавку fps без снижения качества графики
[ ] для раздела Блоги
1
1

Пока вы читаете этот материал, тысячи энтузиастов по всему миру уже спешат домой с видеокартами NVIDIA нового поколения. На этот раз настольная графика на архитектуре Blackwell немного задержалась, но подождать пришлось всего несколько месяцев. Наши читатели уже знают, что GeForce RTX 5090 прибавила до 20% без трассировки лучей с традиционным рендерингом без использования технологии масштабирования в разрешении 4К. Звучит страшно, но на самом деле всё не менее запутанно, ведь технологии становится сложнее, а производители умело манипулируют цифрами. Так, ещё 4 года назад DLSS считалась дополнительной фишкой, способной обеспечить повышенную генерацию кадров на не самых мощных видеокартах. Сегодня всё круто изменилось, ведь благодаря DLSS 4.0 можно добиться 4-кратного роста фрамрейта без видимого ухудшения качества картинки с повышения задержки в генерации кадров.

реклама



Благодаря этому GeForce RTX 5090 демонстрирует внушительные показатели, поскольку NVIDIA намеренно лишила все ранее выпущенные видеокарты доступа к алгоритму Multi-Frame-Generation. Флагман нового поколения будет пользоваться повышенным спросом, но в продажу также поступит и GeForce RTX 5080, вызывающая у экспертов сомнения. Сегодня мы публиковали материал, свидетельствующий о крайне низком приросте производительности между поколениями. В разрешении 1080р разница незаметна даже при помощи лупы, тогда как в 2К GeForce RTX 4080 SUPER отстаёт на 5-7%. В GeForce RTX 5080 умудряется увеличить разрыв выше 10%, а подобные цифры вызывают сильное разочарование. Ещё бы, ведь мы ждали чего-то более значительного, получив ноль за те же деньги. И всё же, если смотреть на проблему немного шире, то всё становится не так очевидно. Давайте подумаем, есть смысл в покупке GeForce RTX 5080, и почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой ближайших двух лет. 

Если вы обратите внимание на тесты, GeForce RTX 5080 в самых агрессивных сценариях с использованием всего потенциала DLSS 4.0, то сможете убедиться в том, что новая видеокарта выдаёт почти 200 кадров в секунду в 4К с трассировкой лучей. GeForce RTX 4090, которая ещё недавно была самой быстрой и дорогой, а аналогичных сценариях выдаёт до 110 кадров в секунду, а это почти 2-кратное отставание. Да, без технологии масштабирования картинка немного лучше, но так ли заметен эффект от использования Multi-Frame-Generation? Эксперты, которые уже получили доступ к двум видеокартам NVIDIA нового поколения, делают интересные выводы. Оказывается, если не всматриваться в экран, а погрузиться в прохождение той или иной игры, то заметить лёгкую дымку на заднем фоне не получится. Нужно хотеть увидеть недостатки технологии масштабирования, а значит большая часть геймеров останется довольна. Самое главное здесь стабильно низкое время генерации кадров, ведь именно задержки первыми бросаются в глаза. Эксперты выяснили, что играть с выкрученными на максимум алгоритмами DLSS 4.0 вполне комфортно.

реклама



Получается любопытная картина. С одной стороны – есть рядовые пользователи и эксперты, часто вспоминающие старые времена, когда настольная графика следующего поколения прибавляла по 50-80% каждые два года. Эти люди апеллируют к необходимости кардинальных изменений и не готовы принять новые нотки прогресса. Как уже было сказано выше, технология масштабирования не идеальна, но другого ничего всё равно нет. А вот с другой стороны находятся те, кто готов смириться с некоторыми неудобствами, получая значительные преимущества. Простой пример, автор данного материала старается менять видеокарты каждые 3-4 года. Даже после трёх лет использования приходится снижать настройки графики и разрешение дисплея, но DLSS открывает новые горизонты. Предположим, что вы купите новую GeForce RTX 5080. Уже на старте вам станут доступны все игры, фрамрейт в которых окажется на уровне 170-220 fps в разрешении 4К.

Через 3 года, когда придёт время задумываться о смене видеокарты, владелец GeForce RTX 5080 всё ещё будет получать больше 100 кадров в секунду, а значит даже через 5 лет продукция NVIDIA останется актуальна. Пожалуй, ещё никогда видеокарты не предлагали такого высокого жизненного цикла. Если отмотать время на 15 лет назад, то геймерам часто приходилось покупать новинки каждые 2 года, поскольку видеокарты быстро устаревали. Да, сегодня за GeForce RTX 5080 просят 1000 долларов, но жизненный цикл субфлагмана превышает все ожидания. И вот здесь самое время вспомнить, что в конце февраля в продажу поступит GeForce RTX 5070. По мнению инсайдеров, без трассировки лучей и DLSS 4.0 новинка окажется примерно равна GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта получит всего 12 Гб видеопамяти, что у некоторых вызывает разочарование, но всё становится куда интереснее, если вспомнить о существовании Multi-Frame-Generation. 

GeForce RTX 5070 будет продаваться за 550 долларов и не создана для покорения вершин в 4К. Её рабочим разрешением является 2К, где такая видеокарта с активной технологией масштабирования и трассировкой лучей сможет выдавать около 200 кадров в секунду. Пожалуй, даже в 4К она сможет обеспечить больше 120 fps с трассировкой лучей, становясь билетом в мир высоких технологий для геймеров с ограниченным бюджетом. Жизненный цикл такой видеокарты легко превысит 7 лет, позволяя не думать об апгрейде за счёт инновационных технологий. Всё это не делает DLSS идеальной. На самом деле данная технология находится в начале пути и будет получать дополнительные возможности. Эксперты полагают, что в ближайшие несколько поколений NVIDIA сможет добиться почти идеальной картинки при активации технологии масштабирования, ну а уже сегодня примерно половина любителей видеоигр не брезгует возможностями DLSS третьего поколения. Было бы лучше, если бы GeForce RTX 5070 стала такой же быстрой, как и GeForce RTX 4090, ну а GeForce RTX 5080 прибавила бы 50% по сравнению с GeForce RTX 4080 SUPER. Эксперты полагают, что такие цифры пока недостижимы, ведь производители нуждаются в новых идеях. Пока же остаётся довольствоваться малым, хотя возможности DLSS 4.0 оказались намного выше самых нескромных ожиданий. 

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты geforce rtx 5080 geforce rtx 5070
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
+
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
3
Еврокомиссия хочет запретить поставки игровых консолей в Россию
+
Обнаружен патент, который намекает на скорое появление компании Google на рынке домашних роботов
+
Mazda впервые за 28 лет изменила свой логотип
1
Италия заменит свои устаревшие танки Ariete на 380 новейших немецких танков KF51 Panther
+
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
4
Первые тесты Nvidia RTX 5080 разочаровывают - новая видеокарта медленнее RTX 4090
7
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
4
Пентагон заключил контракты на создание двигателя для истребителя шестого поколения NGAD
+
Основатель китайской компании DeepSeek начинал как скромный предприниматель в сфере хедж-фондов
+
Новая космическая «компьютерная томография» раскрыла более сложную структуру Вселенной
+
Экран Galaxy S25 Ultra обладает лучшей цветопередачей и отсутствием зернистости на фоне S24 Ultra
3
Hardware Unboxed протестировали RTX 5080 — лучше сэкономить и купить RTX 4080 Super
2
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti поступит в продажу 20 февраля
3
Microsoft признала проблемы с аудио после январских обновлений Windows 11 и 10
6
Исследовали назвали PIN-коды, которые нежелательно устанавливать на смартфон, ПК или карту
+
Capcom раскрыла продажи своих хитов: лидирует серия Resident Evil
+
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
1
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
15
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
66
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
293
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
12
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
13
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
6
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
1

Сейчас обсуждают

Алекс Мерсер
16:09
Играешь в подобные игры чтобы уйти из реальности, а в итоге тебе предлагают сделать себя же в игре.
Krafton поделилась подробностями о InZOI: продвинутые лица, широкие возможности для стройки и другое
Mizer61
16:06
Свидетель секты "Да вы капитализацию Apple видели?"
В России разрабатывают сверхзвуковой самолёт для полётов на скорости 2200 км/ч
Workshop
16:06
Пока что, по прогнозам, 9070xt будет гораздо более логичной покупкой. Стоит подождать месячишко...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Entity
16:05
А у куртки губа не дура:D
ASUS объявила цены на GeForce RTX 5090/5080: до $3099 за топовую версию ROG Astral LC
Docent
16:04
"Microsoft включает DeekSeek R1..." Оговорочка по Фрейду ;)
Microsoft оптимизировала DeepSeek-R1 для пользователей Win11
Чatо -- Боt
16:03
Пилите, пендосы, пилите.
США инвестируют $7 млрд в разработку двигателя для истребителей 6-го поколения
Петя Алексеенко
16:03
"Не буду покупать видяхи от амд..." а нахера тогда пост был? Ну не бери и делов то. Всем уже давно видно что в рт красные не умеют, + со своего опыта стриминга на радеонах теперь знаю, что они еще и в...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Bryant333
16:02
Готовьте астральные кошельки
ASUS объявила цены на GeForce RTX 5090/5080: до $3099 за топовую версию ROG Astral LC
linux4ever
15:57
Дык матрасы для Millennium G550 заявили, что будет поддержка dx8, а в итоге опять обманули. А ещё заявляемые как профессиональные карты не могли в нормальный opengl.
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Megard
15:56
Как всегда у америкосов в процессе разработки его стоимость увеличится разиков так в 5ть.
США инвестируют $7 млрд в разработку двигателя для истребителей 6-го поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем