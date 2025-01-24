В обычных сценариях флагман NVIDIA всего на 17% быстрее GeForce RTX 4090 в разрешении 2К, что вызывает массу вопросов

Многие наши читатели полагают, что NVIDIA сложно назвать компанией, которая работает для рядовых геймеров. Дженсена Хуанга критикуют за настойчивые попытки вымывания денег из карманов любителей видеоигр, тогда как эксперты отмечают, что выбора у покупателей просто нет. Оба мнения имеют право на существование, но проблема в том, что правы и первые и вторые. Сегодня NVIDIA зарабатывает значительные суммы денег на серверном сегменте, отгружая высокопроизводительные графические ускорители по заоблачным ценам. Компания больше не зависит от геймеров и чувствует себя уверенно. Прибыль постоянно растёт, ну а конкуренты отстали и испытывают значительные проблемы. Intel не может наладить стабильное производство даже самых недорогих и массовых решений, тогда как AMD постоянно переносит релизы своих продуктов, меняет даты, характеристики и в целом ведёт себя непоследовательно. Ждать новинок от тётушки Су придётся ещё долго, ну а на подходе суперфлагман в лице GeForce RTX 5090.

По данным инсайдеров, купить видеокарту смогут немногие энтузиасты. Причина в том, что NVIDIA не смогла выпустить достаточного количества графических чипов, а крупные ритейлеры говорят о неминуемом дефиците. Всё это происходит несмотря на то, что стоить GeForce RTX 5090 будет 2000 долларов и выше, но для указанной выше категории пользователей деньги имеют второстепенное значение. Крупные ресурсы уже провели тесты флагмана на архитектуре Blackwell, ну а мы ознакомимся с данными. Всего сегодня выйдет два материала на эту тему. Первый будет касаться непосредственно результатов теста, тогда как другой коснётся темы энергопотребления и других аспектов, охватить которые в рамках одной новости невозможно. Начнём с тестов. Как видите, никакого прорыва не случилось. В разрешении 1080р новинка всего на 10% быстрее флагмана прошлого поколения (сегодня так можно уже называть GeForce RTX 4090). Обычно в народном разрешении наблюдается максимальная разница между графическими чипами, но на этот раз что-то пошло не так. Если учитывать, что владельцы таких дорогих видеокарт могут себе позволить более продвинутые мониторы, то самое время присмотреться к другим разрешением.

В 2К ситуация немного лучше, но прибавка всё равно небольшая и не превышает 17%. В боле сложном 4К разрыв между поколениями становится ещё более заметен, предлагая прибавку на уровне 26%. Для видеокарты, рекомендованная стоимость которой стартует с 2000 долларов – это мало. Графики показывают, что конкурентов у GeForce RTX 5090 нет, а сегодня NVIDIA чувствует себя спокойно и уверенно. Судя по невнятному анонсу, ждать от AMD в ближайшие два года ничего не следует, ну а это самая плохая новость, которую только можно было услышать. Даже имея сильных конкурентов Дженсен Хуан позволял себе лишнего, а теперь и вовсе начнёт поднимать цены без оглядки на реальную покупательскую способность. Если сравнивать GeForce RTX 5090 с флагманом AMD текущего поколения, то можно заметить, что Radeon RX 7900 XTX отстаёт в среднем на 70%. Для флагмана – это слишком много, а значит интерес к ней со стороны энтузиастов сильно снизится. Вообще, если судить по статистике Steam, то заметных продаж Radeon RX 7900 XTX никогда не фиксировалось, а сама она находится на руках у менее чем 1% геймеров.

Ну а поскольку всё решает правильный подход к цифрам, то на первый план в области тестирования выходит трассировка лучей и сравнение с флагманами прошлого. В этом случае GeForce RTX 3090 Ti оказывается в 2 раза медленнее, ну а отставание GeForce RTX 4090 увеличивается до 32%. Судя по всему, разработчикам удалось повысить эффективность ядер RT, а также внедрить интересные технологии. Например, API Microsoft DirectX доступна разработчикам, позволяя увеличить количество кадров в секунду в новых играх. Эксперты полагают, что нейронный рендеринг будет востребован, но увидеть реальные результаты мы сможем через год или даже позднее. В любом случае новый флагман останется на рынке как минимум два года, а значит у первых покупателей будет достаточно времени для оценки его потенциала. GeForce RTX 5090 вызывает вопросы, но точно будет пользоваться высоким спросом. Видеокарта получила 32 Гб скоростной памяти и впервые за много лет широкую 512-битную шину. Эксперты полагают, что идеальным для флагмана станет разрешение 2К, где можно будет почувствовать всю мощь самой быстрой видеокарты на планете. А вот в 4К будет немного сложнее, но и здесь у NVIDIA есть эффективное решение. Читайте результаты обзоры технологии масштабирования и финальные выводы следующем материале.