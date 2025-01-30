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Почему GeForce RTX 5080 называют лучшей видеокартой 2025г: изучаем первые тесты субфлагмана NVIDIA
А между тем в разрешении 2К GeForce RTX 5080 прибавила всего 5-7% по сравнению с GeForce RTX 4080 SUPER

Прямо сейчас, когда вы читаете этот материал, в большинстве стран мира стартовали продажи видеокарт NVIDIA нового поколения. Ещё на этапе официального релиза было ясно, что ждать значительного прорыва от настольной графики, построенной на архитектуре Blackwell, не приходится. Тесты GeForce RTX 5090 были опубликованы несколько дней назад, сильно разочаровав фанатов зелёного лагеря. Причина в том, что самая быстрая видеокарта на планете на 15-20% превосходит GeForce RTX 4090, когда дело касается игровых сценариев. Трассировка лучей добавляет несколько процентов, но настоящие чудеса творятся при активации технологии масштабирования. Оказывается, DLSS 4 получила целый ряд новшеств, позволяющих увеличить фрамрейт в несколько раз. Особое внимание сосредоточено вокруг Multi-Frame-Generation. Данный алгоритм создаёт 3 независимых виртуальных кадра на каждый реальный. Эксперты полагали, что ничем хорошим такая задумка не окончится, опасаясь увеличения задержки вывода картинки, но благодаря алгоритму DLSS 4 Upscaling показатели не выходят за пределы нормы. 

Одним словом, если пойти на компромисс со своим зрением, то прирост количества кадров в секунду между флагманами двух поколений действительно может достигать 100%. GeForce RTX 5090 получила высокий ценник и будет предлагаться за 2000 долларов. Партнёры NVIDIA пишут о незначительном запасе и обещают наладить нормальные поставки немного позднее. Сегодня ожидается ажиотаж, поскольку десятки и даже сотни тысяч энтузиастов захотят получить самую быструю видеокарту в первых рядах. Что же, интерес к продукции NVIDIA проявляют геймеры и с достатком пониже, ну а для них заготовлена GeForce RTX 5080. Обзоры на субфлагман вышли вчера вечером, ну а продажи стартуют уже сегодня. Инсайдеры полагали, что прирост быстродействия между поколениями окажется не выше 20%, но никто не ожидал таких странных результатов. Давайте изучим показатели ниже, а после сделаем небольшие выводы. 

Прежде всего нужно учитывать, что единого мнения пока нет. Некоторые эксперты насчитали GeForce RTX 5080 примерно 15% буст, тогда как другие уверяют, что разница не превышает несколько процентов. Кому верить, решайте сами, ведь итоговые показатели сильно разнятся от подхода к тестированию. Например, важен процессор, скорость оперативной памяти и тайминги, не говоря уже о настройках операционной системы и выбранного списка игр. Причина в том, что в некоторых сценариях разница действительно нулевая, но есть игры, где субфлагман нового поколения показывает себя относительно неплохо. Выше вы можете рассмотреть результаты, полученные авторами Techspot. Что же, в разрешениях 1080р и 2К разницу найти действительно сложно, но ведь видеокарта за 1000 долларов покупается для более продвинутого 4К. Здесь разрыв не очень значительный, но он есть. Похоже, ребята из Techspot были явно не очень довольны новым продуктом NVIDIA, что сильно отразилось на их настроении. 

Более реалистичные результаты предлагают авторы TechPowerUp. Здесь мы также видим, как GeForce RTX 5080 набирает обороты после перехода в 2К и демонстрирует +12% в 4К, если сравнивать с GeForce RTX 4080 SUPER. Ясно, что фанаты дядюшки Хуанга ожидали не такого, но эксперты уже давно пишут о проблемах полупроводниковых гигантов. Отмечается, что развитие графических чипов упирается в стену, а дальнейший прирост быстродействия по большей части будет обеспечиваться программными модулями. Для справки, даже в 4К фрамрейт GeForce RTX 5080 приближается к сотне, тогда как в менее требовательных разрешениях показатели позволяют не думать об апгрейде ещё много лет. 

Пожалуй, почувствовать мощно субфлагмана нового поколения можно только после активации технологии масштабирования. Здесь GeForce RTX 5080 расправляет крылья, поскольку GeForce RTX 4080 SUPER не поддерживает Multi-Frame-Generation, а значит будет генерировать 1 виртуальный кадр на 1 реальный. Больше тестов можно найти на официальном сайте TechPowerUp, но в данном случае нам достаточно одного примера. Результаты немного разнятся, но в среднем мало чем друг от друга отличаются по приросту fps после активации агрессивных алгоритмов DLSS 4.0. Смотрите, если включить трассировку лучей, то GeForce RTX 5080 в 4К будет выдавать 43 кадра в секунду, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER отметится скромными 38 fps. Максимум, на который способна видеокарта прошлого поколения, не превышает 92 кадра в секунду. Учитывайте, что это с DLSS 4.0, но без Multi-Frame-Generation. Как только в дело вступает умный алгоритм, то показатели стремительно рвутся вверх, а в итоге при правильном подходе фрамрейт GeForce RTX 5080 достигает невероятных 194 fps. 

Это с трассировкой лучей, самыми высокими настройками графики и стандартной задержкой. Впечатляет. GeForce RTX 4090 выдаёт намного меньше, ну а это говорит об огромном потенциале, доступном владельцам нового флагмана. GeForce RTX 5090 ожидаемо намного быстрее, но красивые цифры доступны только в самых агрессивных сценариях масштабирования, тогда как самая быстрая видеокарта последующих двух лет с большим трудом перевалила за 60 кадров в секунду с трассировкой лучей без DLSS. GeForce RTX 5080 разочаровывает, ведь геймеры ждали от Дженсена Хуанга чего-то более значительного. В разрешении 2К разрыв не превышает 5%, тогда как в 1080р разницу заметить невозможно. Если вы купите себе такую видеокарту, но не потратитесь на мощный процессор и самую дорогую оперативную память, то никогда не заметите разницу даже в 4К. И всё же, после активации DLSS 4.0 становится ясно, куда будет двигаться прогресс. 

Даже если аппаратная часть уже не способна давать существенные результаты между поколениями, программные компоненты легко вытягивают на себе все недочёты, обманывая физические ограничения. Покупать субфлагман нового поколения владельцам GeForce RTX 4080 SUPER нет никакого смысла, ну а в качестве мощного решения на ближайшие 5 лет вперёд, такая видеокарта смотрится почти идеально. С одним условием: вам придётся смириться с недостатками технологии масштабирования. Ну а если учесть, что за GeForce RTX 5080 просят 1000 долларов, то думать и вовсе глупо, ведь ничего более мощного за такие деньги геймеры не увидят ещё минимум 2 года. Именно так, ведь большая часть экспертов полагает, что субфлагман получился спорным, но крайне эффективным и точно понравится любителям видеоигр. 

#nvidia #видеокарты #тесты #geforce rtx 5080 #geforce rtx 4080 super
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