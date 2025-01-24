К сожалению, новый флагман NVIDIA не принёс революцию, хотя без новых технологий всё же не обошлось

В предыдущем материале мы изучили производительность GeForce RTX 5090 в нескольких сценариях. Тесты проводились экспертами TechPowerUp, ну а эти ребята хорошо знают своё дело. Удалось выяснить, что новый флагман всего на 17% GeForce RTX 4090 в разрешении 2К, но при активации трассировки лучей в 4К способен обходить старую видеокарту на целых 32%. Очевидно, что для видеокарты, за которую будут просить 2000 долларов – это очень мало, но других предложений нет и точно не будет. Нам ещё предстоит увидеть GeForce RTX 5090 за 500 000 рублей в России на старте, но даже по такой цене найдутся те, кто захочет новинку купить.

В данном материале мы рассмотрим несколько тестов, а также разберёмся в том, куда катится игровой сегмент, и нужна ли вообще геймеру с деньгами самая быстрая видеокарта на планете. Итак, вместе с GeForce RTX 5090 станет доступна технология масштабирования четвёртого поколения. На этот раз DLSS 4 стала ещё более эффективной, предлагая увеличить количество кадров в секунду в несколько раз. Происходит это за счёт технологии Multi-Frame-Generation. Если не вдаваться в детали, что DLSS 3 могла генерировать один виртуальный кадр на один физический. Это приводило к росту задержек, но в целом позволяло получить серьёзную прибавку в играх. Довольно часто фрамрейт увеличивался в 2 раза, ну а технология четвёртого поколения способна на один реальный выдавать сразу 3 виртуальных кадра. При этом за счёт использования ИИ проблема роста задержки была практически решена. После активации DLSS 4 Upscaling задержка приходит в норму, что позволяет запускать большую часть требовательных игр на максимальных настройках в разрешении 4К, получая больше 200 fps.

Несомненно, что перед нами невероятная технология, последствия внедрения которой будут ощущаться ещё долго. Всё просто, ведь за счёт умных алгоритмов жизненный цикл GeForce RTX 5090 станет намного дольше, чем можно было ожидать, ну а наличие 32 Гб памяти и широкой шины позволит её использовать в играх даже спустя 10 лет. Эксперты отмечают, что даже после внедрения всех технологических новшеств уйти от последствий DLSS не удастся. Действительно, технология масштабирования заметна при пристальном изучении. Если вы хотите найти причину для того, чтобы от неё отказаться, то поиски быстро увенчаются успехом. Задний фон всё ещё размыт, а во многих случаях вокруг игрового персонажа заметен лёгкий ареол. Но это если присматриваться. В случае, если вам важен игровой процесс, а не мелкие детали, то подобные мелочи окажутся незаметны. Может показаться, что это самая лучшая реклама DLSS 4, вот только на самом деле всё не совсем так. Давайте думать: сегодня нет ни одной видеокарты, которая будет тянуть требовательные новинки в 4K@60fps на максимальных настройках графики и трассировки лучей без использования технологии масштабирования. При этом DLSS 4 даже в самом агрессивном сценарии будет выдавать привычную задержку. Получается, что количество кадров в секунду всё равно будет выше 100 fps, а значит логики от покупки самой дорогой видеокарты решительно нет.

Совсем скоро в продажу поступит GeForce RTX 5080, которая также будет поддерживать DLSS 4 Multi-Frame-Generation. Включив данную опцию, вы сможете выжать намного больше 100 fps, но заплатите за видеокарту в 2 или даже 3 раза меньше. Очевидно, что суперфлагман интересен небольшому количеству геймеров, но даже в этом случае он будет в дефиците. Эксперты пишут, что наиболее заметным стал прирост в сложных вычислительных алгоритмах, а значит небольшие компании, занимающиеся обучением ИИ, начнут скупать GeForce RTX 5090. Настольная видеокарта ощутимо дешевле профессионального варианта, но её потенциала достаточно для решения базовых задач на рабочем месте. На самом деле назвать новинку эффективной невозможно, поскольку для её питания потребуется 575 Вт. В ручном режиме можно поднять мощность до 600 Вт, ну а это на 125 Вт больше, чем требовал флагман прошлого поколения. Вся лишняя температура окажется в вашей комнате, а особенно это заметно будет летом. В режиме простоя GeForce RTX 5090 сжигает около 30 Вт, ну а это один из самых неудовлетворительных результатов в истории. Представьте себе, что даже не занимаясь непосредственной обработкой сложных данных одна ваша видеокарта будет сжигать столько же, как 4-5 энергоэффективных лампочек.

Команде экспертов удалось разогнать GeForce RTX 5090 на 6%, что само по себе считается победой. Увы, но всё уже разогнано до нас, поэтому разговоры о прибавке быстродействия в данном случае неуместны. Как нет смысла покупать слишком дорогие модели. Любая GeForce RTX 5090 получит хорошую систему охлаждения, а значит переплачивать за бренды мы не советуем. С такой постановкой вопроса не согласятся многие наши читатели, но в данном случае это уже не имеет никакого значения. Заметно, что инженеры NVIDIA постарались. Для того чтобы видеокарта получила максимальную прибавку разработчики пошли на увеличение количества видеопамяти, расширение шины и многие другие жертвы. Всё это непосредственно сказалось на конечной стоимости, но даже после таких инноваций видеокарта не дотягивает до ожиданий. Тянуть игры в трассировке лучей и максимальных настройках графики в 4К она не может, ну а геймерам остаётся только включать технологию масштабирования. GeForce RTX 5090 дорогая, горячая и не эффективная. В 2К без трассировки лучей можно рассчитывать на прибавку до 17% по сравнению с прошлым поколением, тогда как даже в 4К разница не превышает 26%. Звучит тревожно. Увы, но альтернативных решений нет. Разумные геймеры купят GeForce RTX 5080, ну а изучить быстродействие субфлагмана мы сможем немного позднее.