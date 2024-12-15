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9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете

Многие эксперты полагают, что идеальных ноутбуков не существует. Что же, вы можете изменить своё мнение после изучения самых быстрых игровых моделей, стоимость которых поражает воображение
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В последние годы аналитики фиксируют резкое повышение спроса на дорогие вещи. Например, неизвестные фанаты покупают выпущенные 30 лет назад картриджи с видеоиграми по цене квартиры в центре Москвы. По заоблачным ценам с крупных аукционов расходятся редкие версии игровых приставок, а многие геймеры предпочитают исключительно эксклюзивные версии новых игр. Специально для фанатов выпускается лимитированная серия в уникальной упаковке, где можно встретить массу интересных вещей, вплоть до одежды, пластикового оружия, наклеек и постеров. Одновременно с этим стабильно увеличиваются продажи дорогостоящих смартфонов. Ещё совсем недавно на аппараты дороже 1000 долларов пользователи смотрели с удивлением, ну а сегодня сметают партию в 3 миллиона единиц, где каждый аппарат оценивается в 4500 долларов. 

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Меняется ситуация и в области настольной графики. Совсем недавно средняя стоимость видеокарты в мировых масштабах была на уровне 300 долларов, но сегодня за такие деньги вы с трудом встретите GeForce RTX 4060. А между тем владельцев GeForce RTX 4090 становится всё больше, а во многих регионах наблюдается дефицит этого графического чипа. Отчасти виновата NVIDIA, которая прекратила выпуск флагмана, но спрос порождает предложение, а в данном случае количество тех, кто может себе позволить видеокарту за 2000 долларов, ощутимо выше количества видеокарт в рознице. Остаётся только догадываться, откуда люди берут такие деньги, но в данном материале нас интересуют другие вопросы. Итак, в нескольких наших предыдущих материалах мы разобрались в самых популярных ноутбуках в Мегамаркете, в которых встречаются видеокарты GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080. По ссылкам можно получить больше полезной информации, а сегодня мы коснёмся флагманской GeForce RTX 4090. 

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По мнению экспертов, установка GeForce RTX 4090 была крайне спорным решением. Проблема в том, что настольный вариант потребляет 450 Вт, ну а столько предложить компактный ноутбук не в состоянии. Именно поэтому мобильная GeForce RTX 4090 в конечном итоге сильно отличается от настольного варианта. Прежде всего здесь установлено всего 16 Гб (против 24 Гб) видеопамяти. Для запуска любых игр этого достаточно, вот только страдает пропускная способность поскольку используется 256-битная шина. Пиковая мощность мобильной GeForce RTX 4090 не превышает 250 Вт, ну а в интернете вы можете встретить тесты, авторы которых приходят к выводу, что в играх настольная версия оказывается на 30% быстрее. Проще говоря, мобильная GeForce RTX 4090 примерно равна по скорости настольной GeForce RTX 4070 Ti SUPER, а всё это вы должны помнить при покупке ноутбука, поскольку цены здесь довольно высокие. Если вы полагали, что ноутбук с GeForce RTX 4090 выгоднее обычного компьютера с такой видеокартой, то обязательно учитывайте, что конечная производительности системы будет ощутимо ниже. Но и это далеко не всё, ведь часто встречаются ноутбуки, в которых GeForce RTX 4090 ограничена мощностью 175 Вт и даже 150 Вт. В таком случае быстродействие мобильной видеокарты окажется на 50% ниже настольных моделей и будет соответствовать GeForce RTX 4070 SUPER.

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И всё же, если вы хотите купить мощный игровой ноутбук, то ничего быстрее GeForce RTX 4090 на рынке нет, а значит придётся выбирать из предложенных моделей. Сегодня мы разберём 9 лэптопов в Мегамаркете, которые обязательно найдут своего покупателя. Все они оснащены самой быстрой мобильной видеокартой на рынке и стоят в зависимости от комплектации той или иной модели. Пожалуй, если вы просто хотите получить ноутбук с самой быстрой видеокартой на рыке, но не готовы платить за него слишком много денег, то оптимальным выбором станет MSI Stealth 17 Studio A13VI-064RU. Здесь можно встретить не самый свежий, но всё ещё актуальный процессор Core i9-13900H. Установлен экран, выполненный по технологии IPS с частотой обновления 144 Гц. Вполне неплохо, ведь стоит такой ноутбук всего 320 тысяч рублей. На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Производитель не стал экономить, поэтому здесь вы можете встретить 32 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб. Этого хватит для самых требовательных задач, включая игры и запуск рабочих приложений. Размер дисплея равен 17.3 дюйма, а сам он поддерживает разрешение 4К. Это значит, что вы сможете наслаждаться запуском любых игр, получая очень качественную картинку. В случае, если количество кадров в секунду начнёт уходить ниже 60 fps, всегда можно включить технологию масштабирования или снизить настройки графики до средневысоких. Пожалуй, это самый выгодный ноутбук в нашей подборке. 

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY-LL002 включает прокачанный процессор Ryzen 9 7945HX и порадует большим экраном с частотой обновления 240 Гц. Для любителей шутеров этот ноутбук подойдёт больше, но остальные характеристики вызывают разочарование. Прежде всего разрешение дисплея здесь всего 2К, при этом установлен твердотельный накопитель объёмом 1 Тб. Это ровно в 2 раза меньше, чем было на предыдущей модели, вот только цена данного лэптопа выше на целых 45 тысяч рублей. Платить за более высокую частоту обновления дисплея, но терять в других характеристиках – это не самое лучшее решение. 

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Следует помнить, что 4К трудно назвать оптимальным разрешением для игровых ноутбуков. Для просмотра фильмов лучше использовать телевизор, ну а в играх в таком разрешении не всегда удаётся получить 60 кадров в секунду. Именно поэтому многие производители ставят экраны с разрешением 2К, но предлагают другие полезные возможности. Например, MSI Raider GE78 HX основан не на самом свежем процессоре Core i9-13980HX, но включает IPS-экран с частотой обновления 240 Гц. Также здесь есть 64 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб. Для тех, кто не гонится за широко разрекламированным 4К, данная модель может стать оптимальной, поскольку позволяет получить ощутимый потенциал на годы вперёд. 

Если вы хотите получить лучший на рынке экран, то берите Asus ROG Zephyrus GU605MY-QR111W Ul9. Здесь красуется ультимативный OLED с частотой обновления 240 Гц, что гарантирует поразительные впечатления от просмотра фильмов и запуска игр. Кроме этого здесь установлен процессор Core Ultra 9 185H, ну а это самый свежий камень Intel, который вышел всего месяц назад. Таким образом вы получите не только самую быструю видеокарту, но и лучший процессор, с очень хорошим дисплеем. Увы, но без компромиссов не обойтись. Так, в данном ноутбуке установлен твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб, а экран имеет разрешение 2К. За всё это просят 390 тысяч рублей, а значит вы должны как следует подумать о том, подходит ли вам такой аппарат, либо вы всё же хотите купить более сбалансированную модель. 

Например, MSI Titan GT77HX 13VI-213RU. За общую производительность отвечает процессор Core i9-13980HX. Он на 15% уступает указанному выше Core Ultra 9 185H, но в целом отлично справляется со своими задачами. Экран с диагональю 17.3 дюйма может похвастать разрешением 4К. Дисплей выполнен по технологии IPS и обеспечивает частоту обновления 144 Гц. Помните, что даже за 400 тысяч рублей нельзя получить всё и сразу, а значит и здесь придётся идти на компромисс. Дабы оправдать высокую стоимость, производитель поставил 64 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 3 Тб. Такой ноутбук точно понравится геймерам, поскольку обладает внушительной производительностью и не имеет заметных минусов. 

Dell Alienware x16 R2 очередной раз демонстрирует особый подход со стороны американского производителя. Так, здесь стоит всё тот же самый быстрый процессор Core Ultra 9 185H, но сам экран получил разрешение всего 1080р. Это уровень ноутбуков, стоимость которых не превышает 200 тысяч рублей, но здесь вы платите гораздо больше. Из эксклюзивного доступна частота обновления 480 Гц, что в некоторых играх делает картинку реалистичной. Эксперты пишут, что очень часто кажется, что перед тобой лучший дисплей на рынке, хотя на самом деле это не так. Устройство такого уровня просто обязано иметь 32 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 2 Тб, поэтому удивляться здесь не чему. В целом Dell Alienware x16 R2 вызывает смешанные чувства и подойдёт только ценителям бренда. 

Пожалуй, лучшим ноутбуком за свои деньги мы можем назвать Acer Predator PH18-72. Так, флагман прошлого поколения Core i9-14900HX здесь соседствует с большим 18-дюймовым экраном с разрешением 2К. Не рекорд, но такое разрешение позволить увеличить фрамрейт даже в самых требовательных играх. Экран выполнен по технологии IPS и предлагает частоту обновления 250 Гц. 64 Гб оперативной памяти мы уже видели в менее дорогих моделях, но только здесь установлен скоростной SSD ёмкостью 4 Тб. Столько свободного пространства не даёт ни один производитель, ну а данная модель хорошо подойдёт не только для геймеров, но и для энтузиастов, которые будут использовать её для создания контента, программирования и других задач. 

Lenovo Legion 9 Gen 9 привлекает одним из лучших на рынке дисплеев, выполненным по технологии miniLED. Частота обновления здесь равна 165 Гц, но в целом картинка кажется живой и поражает насыщенностью цветов и реалистичностью. Экран имеет разрешение 4К и может считаться самой сильной стороной данной модели. Если вы будете делать выбор исключительно глазами, то у большинства указанных выше моделей нет никаких шансов. Лэптоп построен на процессоре Core i9-14900HX и включает SSD объёмом 2 Тб и 32 Гб оперативной памяти. Стандартный комплект, который точно не тянет на 580 тысяч рублей. Учитывайте, что перед нами модель с большой скидкой, поскольку реальная её стоимость ощутимо выше. Логика подсказывает, что Lenovo Legion 9 Gen 9 так дорого стоить не может, но мы предлагаем вам сходить в ближайший магазин техники, а только после этого делать окончательный вывод, ведь экран здесь действительно хорош. 

Ну и поставим точку на MSI Titan 18 HX A14VIG-211RU. Производитель решил не придумывать велосипед, установив сюда лучшее из возможного. Ну почти. Так, разрешение дисплея равно 4К и имеет диагональ 18 дюймов, но хотелось бы видеть частоту обновления выше, а здесь она равна 120 Гц. Не катастрофа, но в моделях за 200 тысяч бывает лучше. Для чего нужно было так экономить, остаётся только догадываться. Производительный процессор Core i9-14900HX хорошо подходит для любых задач, ну а дополняют его 64 Гб ОЗУ и твердотельный накопитель объёмом 3 Тб. MSI Titan 18 HX A14VIG-211RU не имеет слабых мест, но стоит больше 700 тысяч рублей. Такие деньги есть только у обеспеченных геймеров, тогда как для большинства ноутбуки с видеокартой GeForce RTX 4090 остаются непозволительной роскошью. В случае, если деньги у вас всё же есть, то изучите все указанные выше модели. Идеальных решений не существует, ну а каждый геймер должен выбрать то, что подходит именно ему. Это может быть ёмкий SSD. Или же вас заинтересует большой и качественный экран. Некоторым понравится ультимативный процессор последнего поколения, тогда как других волнует максимальная частота обновления дисплея. Выбор за вами. 

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