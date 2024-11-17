Человек устроен таким образом, что ему всегда хочется чего-то большего, чем у него есть. Автолюбители пытаются инвестировать в дорогостоящие машины, пользователи стараются выбрать более мощный процессор, ну а сотни миллионов людей на нашей планете подумывают о замене смартфона на новую модель iPhone. Так сложилось, что деньги на всё это есть только у небольшой части людей, поэтому большая часть потенциальных покупателей указанных выше товаров постоянно вынуждена идти на компромисс. Вот только есть люди, которые умудряются находить эксклюзивные товары даже в самом топовом сегменте.

Например, одним из самых быстрых процессоров на рынке считается Ryzen 7 7800X3D. Камень позволяет собрать очень мощный игровой компьютер, но несколько дней назад в продаже появился ещё более мощный Ryzen 7 9800X3D. Новый камень всего на 10% быстрее, но состоятельных людей волнуют даже не его скоростные характеристики, а возможность обладать самым быстрым решением и рынке. Неясно, сколько процессоров привёз данный продавец, но на утро 17 ноября в продаже оставалось всего 3 единицы. Миллионеры покупают инкрустированные золотом и драгоценными камнями смартфоны, ну а мажоры предпочитают GeForce RTX 4090. Обратите внимание, одна такая видеокарта стоит 280 тысяч, а значит по карману небольшому числу геймеров. Даже здесь находятся те, что предпочитает радовать своё эго более дорогими игрушками. Как видите, за GeForce RTX 4090 производства ASUS просят 340 тысяч рублей, но если как следует поискать, то можно найти и более прокачанные решения, идущие в комплекте с системой жидкостного охлаждения.

Одним словом, каким бы ни был дорогим эксклюзивный товар, покупатели всё равно найдутся. Если прибавить Ryzen 7 9800X3D и не самую дорогую GeForce RTX 4090, то только за процессор и видеокарту придётся выложить 400 тысяч рублей. Частично причина в сильном падении курса рубля, ведь за 1 доллар дают уже 100 рублей. И всё же, даже если у вас на руках нет такой значительной суммы, то можно стать обладателем очень мощного игрового компьютера. Согласно данным Steam, меньше 4% всех любителей видеоигр владеют монитором с разрешением 4К, ну а примерно пятая часть всех геймеров уже перешла на стремительно набирающие популярность 2К. Сегодня мы соберём игровой компьютер, который будет содержать минимум компромиссов, но при этом окажется не очень дорогим и по карману каждому работающему пользователю.

Смотрите, обычно игровые ПК покупаются каждые 4 или даже пять лет. Наш комплект будет оставаться актуальным достаточно долго, ну а за это время вы точно накопите на новое железо. Ну или хотя бы на апгрейд, ведь возможности для этого остаются. Предлагаем собрать компьютер на базе Ryzen 7 7700. Процессор AMD может похвастать солидными скоростными характеристиками и высокой тактовой частотой. Он не очень горячий, поскольку укладывается в теплопакет до 65 Вт. Камень не потребует дорогую систему охлаждения, но будет показывать себя очень хорошо в самых сложных сценариях. Ну поскольку он построен на сокете АМ5, то спустя пару лет вы сможете заменить его на более новый. Согласно озвученным планам, AMD будет поддерживать платформу до 2027 году, ну а именно в это время у вас может возникнуть желание усилить систему, увеличив её потенциал ещё на 3-4 года.

Главный минус сборки компьютера на сокете АМ5 заключается в высокой цене материнской платы и оперативной памяти. Для АМ4 вы могли бы купить эти комплектующие почти в 2 раза дешевле, но за потенциал приходится переплачивать. Рекомендуем остановиться на Asus PRIME B650M-K. Плата выполнена на чипсете В650 и включает поддержку интерфейса PCIe 4.0. Это позволит побаловать себя скоростным твердотельным накопителем, а также добиться максимальной производительности графического чипа. При желании можно попробовать увеличить быстродействие компьютера за счёт настройки таймингов оперативной памяти. Asus PRIME B650M-K можно назвать актуальной и современной, но в целом она создана для тех, кто хочет купить новый компьютер и забыть о дополнительных тратах и настройке отдельных компонентов хотя бы на 3 года.

Тесты доказывают, что переход с оперативной памяти стандарта DDR4 на DDR5 почти не приносит никакой пользы. Разница упирается в особенности платформы, но суть сводится к тому, что очень часто выбирать не приходится. Так, процессоры с сокетом АМ5 и соответствующие материнские платы не поддерживают старый стандарт ОЗУ, поэтому приходится платить дороже, не получая никакого прироста быстродействия. Ну а поскольку мы знаем о такой особенности DDR5, то не станем тратить слишком много денег на дорогой комплект оперативной памяти. Две линейки производства G.skill по 16 Гб отлично впишутся в нашу игровую систему. Если бы мы собирали компьютер для разрешения 1080р, то можно было бы немного сэкономить, но разрешение 2К предъявляет повышенные требования к железу, а в расчёт нужно принимать также работающую операционную систему, включённый браузер и многие другие факторы. 16 Гб ОЗУ для 2К точно мало, ну а G.skill предлагает разумную цену за качественный товар. При желании указанная выше материнская плата позволяет немного поиграть с таймингами, но мы очень сомневаемся, что у рядового пользователя будет на всё это время. Обычно работающие геймеры могут себе позволить поиграть только в субботу и воскресенье, а значит каждый час, проведённый у компьютера, на счету. Тратить его на то, чтобы выжать из оперативной памяти жалкие 5% буста, могут себе позволить только безработные или студенты. Существуют также энтузиасты, для которых важнее процесс, чем результат, но среди обычных геймеров таких людей очень мало.

Несмотря на то, что Samsung ушла из России, товары этой компании успешно продаются на отечественном рынке. Например, южнокорейская компания занимает второе место по доходам от реализации смартфонов и продолжает держаться в тройки лидеров в сегменте твердотельных накопителей. Поскольку рядовым геймерам данный бренд хорошо знаком, то мы предлагаем купить SSD Samsung 980 PRO. В продаже есть и более интересные предложения, но здесь возникает важная дилемма, решения которой пока нет. Согласно официальным данным, выбранный нами твердотельный накопитель может читать информацию со скоростью 7000 Мб/с, тогда как скорость чтения достигает 5000 Мб/с. В синтетических тестах всё это выглядит очень красиво, но на практике выясняется, что операционная система Windows и актуальное программное обеспечение не способны использовать потенциал SSD. Например, если компьютер выступает в качестве сервера, где к записанным данным получают доступ десятки и даже тысячи людей, то скорость доступа играет решающую роль, но на домашнем компьютере никакого смысла от 7000 Мб/с нет. И всё же, раз уж мы собираем актуальный игровой компьютер, то не станем покупать дешёвый SSD. Samsung 980 PRO обладает отличным запасом выносливости. Так, он может перезаписать 1200 Тб информации за жизненный цикл, который достигает 1.5 миллиона часов. У твердотельного накопителя есть встроенный кэш, что делает его быстрым при обработке файлом малого и сверхмалого размера. Мы выбрали SSD ёмкостью 2 Тб, поскольку размер видеоигр постоянно увеличивается. Ещё 5 назад игры объёмом 100 Гб казались диковинкой, но сегодня моральный предел оставлен далеко позади, у значит уже скоро мы подберёмся к 150 Гб. Иметь запас крайне важно, ведь вам может понадобиться хранить не только игры, но и домашнее видео, фотографии и другие ценные для пользователя файлы.

Без хорошей видеокарты никуда, ну а сегодня почти все геймеры предпочитают продукцию NVIDIA. Как вы уже могли заметить, в продаже есть видеокарты за 300 тысяч рублей и дороже, но для доступа ко всем играм в 2К достаточно и GeForce RTX 4070 SUPER. Хотелось бы купить видеокарту дешевле, но в данном случае выбор не велик, ведь все менее производительные решения не будут справляться с поставленными задачами. GeForce RTX 4070 SUPER имеет достаточно памяти для запуска любых игр, ведь пока ни одна требовательная новинка не нуждается в более чем 12 Гб GDDR. Особый интерес представляет технология масштабирования. DLSS 3 позволяет запускать игры даже в разрешении 4К, но просит пожертвовать качеством картинки. Иногда в результате запуска спорной технологии можно получить двукратное увеличение количества кадров в секунду, но многие эксперты советуют подождать. Считается, что в ближайшие годы мы увидим, как подобные технологии становятся всё более важны для сегмента видеоигр, предлагая увеличение фрамрейта без снижения визуальной составляющей. NVIDIA также может похвастать лучшей реализацией трассировки лучей, но в последнее время интерес к данной технологии снижается. Волшебные лучи оказывают крайне негативное влияние на фрамрейт, поэтому даже самая прокачанная GeForce RTX 4090 за 340 тысяч рублей не сможет генерировать 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики в разрешении 4К в требовательных новинках последних лет с активной RTX-ON.

Особое значение имеет блок питания, ведь от стабильности и качества данного компонента зависят все остальные комплектующие. Экономить здесь строго запрещено, поэтому смотреть в сторону малоизвестных брендов мы не будем. Берём Deepcool PK750D, получая отличный запас мощности и действительно качественный товар. 750 Вт для нашей сборки будет многовато, но блок питания выдаёт ровно столько, сколько нам требуется, а значит большую часть времени сможет работать с минимальной загрузкой. Это продлит срок его работы, позволяя не делать апгрейд ещё много лет. В качестве приятного дополнения значится поддержка режима энергоэффективности согласно стандарту 80+ Bronze. Это не самая высокая планка, но достаточно для рядового пользователя. При желании вы можете выбрать корпус самостоятельно. Здесь важно убедиться в том, что он включает достаточно пространства для всех компонентов. Именно поэтому небольшие системные блокт не подходят, когда вы собираете мощный игровой ПК. Почти все производители предлагают стандартный набор интерфейсов для подключения внешних устройств, поэтому здесь без сюрпризов. Ну и было бы неплохо обеспечить доступ воздуха к установленным комплектующим. Для этого используются встроенные кулеры, способные отводить горячий воздух с разной степенью эффективности. Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED справляется с поставленными задачами и стоит недорого. В продаже есть и более интересные решения, но тут уж всё зависит только от вас.

Если посчитать цены на все комплектующие, то вышло около 160 тысяч рублей. Недёшево, но где вы видели мощный игровой компьютер по бросовой цене? За эту сумму вы получите доступ к максимальным настройкам графики в разрешении 2К, а также возможность усилить компьютер через 3 года за счёт совместимости с актуальной платформой АМ5. Менять материнскую плату и оперативную память не придётся, ну а в мире твердотельных накопителей ещё долго не будет происходить ничего важного. Скорость постоянно увеличивается, но реальной пользы от этого никакой нет. В начале 2025 года в продажу поступит новая серия видеокарт NVIDIA, но инсайдеры полагают, что цены будет крайне высокими. Учитывайте, что Россия находится под санкциями, а рубль регулярно дешевеет, а значит выгодных предложений не будет ещё очень долго.