Оперативная память DDR5 появилась в продаже ровно 3 года назад. Первой такое решение пользователям представила Intel, но из-за высокой стоимости компонентов переход на новую платформу сильно затянулся. Обойдёмся без сложных подробностей, но эксперты пишут, что в силу конструктивных особенностей оперативная память нового поколения никогда не будет дешёвой. Предполагается, что разработчики сделали выводы, поэтому DDR5 называется проходной и не обязательной для обновления. Когда в продажу поступит более скоростная DDR6, неясно, но эксперты полагают, что разработчики сделали нужные выводы. Спрос на DDR5 сильно ниже ожиданий, тогда как DDR4 в силу разных причин уже не способна генерировать высокую маржу.

И всё же, именно сегодня всё больше пользователей задумываются о том, чтобы обновить компьютер, получив значительный буст благодаря переходу на новый стандарт оперативной памяти. На первый взгляд кажется, что DDR5 должна быть чуть ли не в 2 раза быстрее. К сожалению, красивые цифры в названии не всегда отражают реальное положение вещей. Сегодня мы разберём итоги тестирования, проведённого на канале RandomGaminginHD. Автор решил купить комплект DDR5-6400, поставив его на не самую дорогую материнскую плату и бюджетный процессор. Ситуация кажется нам типичной, поскольку рядовые пользователи предпочитают экономить, пытаясь получить максимальный прирост производительности за счёт замены отдельных комплектующих.

Итак, в распоряжении блогера находился процессор Core i3-12300 и оперативная память DDR4, работающая на тактовой частоте 3200 МГц. Поскольку камень поддерживает оба стандарта ОЗУ, то путём замены материнской платы удалось сэкономить на апгрейде, докупив скоростную DDR5-6400. В теории, разница между поколениями должна быть существенной, о чём говорит базовая тактовая частота, но тесты свидетельствуют о том, что красивый маркетинг не имеет ничего общего с реальным положением дел. Обратите внимание, переход на новую ОЗУ даёт незначительную прибавку во всех играх, а в некоторых и вовсе никак не сказывается на работоспособности компьютера. Можно сделать вывод, что попытки улучшить положение оказались бесполезны. Блогер купил новую материнскую плату, потратился на оперативную память, но так и не достиг заявленной цели.

Увы, но и здесь не всё так очевидно. К сожалению автор теста не пишет, какая видеокарта установлена на его компьютере. Судя по результатам в разрешении 1080р, у него либо Radeon RX 7800 XT, либо GeForce RTX 4070 SUPER. Обе обеспечивают отличную картинку и неплохо подходят как для народного разрешения, так и более требовательного 2К. Не исключено, что видеокарта в системе и более дорогая, но в данном случае это уже не так важно. Суть заключается в том, что на одном и том же процессоре с идентичной видеокартой была произведена замена одного из ключевых компонентов. Как вы могли слышать, при помощи тонкой настройки таймингов энтузиасты способны повысить быстродействие в играх до 10%. Требуется более качественный комплект ОЗУ, время, не самая бюджетная материнская плата и немного везения. Даже путём использования автоматических настроек можно добиться буста до 5%, но при переходе с DDR4 на DDR5 ничего подобного мы не видим. Разница находится на уровне погрешности и свидетельствует о том, что новое поколение ОЗУ не принесло никаких заметных улучшений.

В сети есть любопытные тесты, авторы которых изучают потенциал DDR5, способной работать на повышенных тактовых частотах. Например, существует возможность настроить систему под совместимость с DDR5-8000. Если сравнивать со стандартными линейками типа DDR5-6400, то можно заметить прибавку в производительности до 10%, но в данном случае всё упирается в стоимость. Обратите внимание, за две линейки Kingston по 16 Гб DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц просят 7550 рублей. Такое количество оперативной памяти позволит обеспечить стабильную работу всех компонентов, поскольку для запуска игр и дополнительных программ, включая постоянную работу служб операционной системы Windows требуется не больше 16 Гб. Таким образом у геймера останется значительный запас, позволяющий обеспечить высокой потенциал компьютера в требовательных играх последующих лет.

Можно найти комплекты DDR5 дешевле или дороже, но мы остановились на том же производителе (Kingston), добавив две линейки по 16 Гб с такими же параметрами, как использует автор теста. Как видите, 32 Гб DDR5-6400 обойдутся вам немногим дороже 18 тысяч рублей, ну а это более чем в 2 раза больше, чем просят за народную DDR4-3200. Если вспомнить близкий к нулевому прирост количества кадров в секунду между поколениями, то никакого смысла в таком сомнительном апгрейде нет. При наличии более дорогой материнской платы ОЗУ можно разогнать, а также улучшить тайминги, но речь идёт о массовом пользователе, а значит ничего подобного рядовой геймер делать не будет. В результате после значительной инвестиции любитель видеоигр не получит вообще никакого прироста, потратив деньги впустую.

Как видите, сегодня в рознице Core i3-12100F стоит около 7 тысяч рублей, но такой процессор точно не подходит для сборки игрового компьютера. Увы, но многие геймеры имеют крайне посредственное железо, предпочитая инвестировать в относительно неплохие видеокарты. Если обратиться к статистике Steam, то наиболее популярным решением остаётся GeForce RTX 4060, ну а с таким процессором и такой видеокартой рассчитывать на прибавку фрамрейта после обновления оперативной памяти до DDR5-6400 не приходится.

Предположим, что у вас уже есть игровой ПК, в котором установлен бюджетный процессор Intel. Если вы покупали систему несколько лет назад, и она построена на сокете LGA 1700, то это может быть простенький Core i3-12100F. Как мы с вами убедились, замена оперативной памяти и покупка новой материнской платы потребует немало денег, но не принесёт никакой пользы. Кроме того, вам точно понадобится переустанавливать операционную систему, ну а это долго и не очень удобно. Намного выгоднее купить Core i5-14500. Помните, что камни Intel последних поколений дорогие и не самые быстрые, но в данном случае владельцу материнской платы на LGA 1700 не остаётся ничего другого. Поскольку массовый пользователь предпочитает не самые дорогие материнские платы, а процессоры с разблокированным множителем требуют наличия флагманских чипсетов, то мы считаем Core i5-14500 вполне неплохим решением. От такой замены количество кадров в секунду в играх увеличится как минимум на 20-25%, ну а апгрейд не потребует значительных усилий и времени.

В ещё более удачном положении находятся владельцы процессоров AMD. Платформа АМ4 появилась в 2017 году, а сегодня многие геймеры владеют процессором Ryzen одного из первых поколения. Для запуска интернета и любых других программ такой камень подходит, но будет чувствовать себя в играх неуютно. К счастью, у красных есть почти идеальный Ryzen 7 5700X3D, который считается одним из наиболее популярных процессоров на рынке. Отсылаем вас к статистике продаж в немецкой сети Mindfactory. Данные приводятся за первую неделю продаж после выхода процессоров серии Core Ultra 200. Как выяснилось, желающих купить камень Intel нового поколения не нашлось, а вот Ryzen 7 5700X3D прочно закрепился на втором месте. Благодаря тому, что он построен на сокете АМ4, владельцы старых материнских плат могут провести апгрейд без переплат, оставив оперативную память и материнскую плату в покое. Ryzen 7 5700X3D демонстрирует очень впечатляющие показатели в игровых тестах и будет как минимум на 50% быстрее Ryzen 5 1600Х.

Всё это не значит, что не нужно переходить на новые платформы. Например, всё та же AMD не оставляет выхода тем, кто хочет построить компьютер на базе процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 9000 серий. DDR4 здесь не поддерживается, а значит приходится платить больше. В случае покупки не самого дорогого процессора типа Ryzen 5 7500F, такое обновление системы принесёт минимальную пользу, ну а переход на DDR5 и вовсе не имеет никакого смысла. Оперативная память DDR4 обладает неплохим потенциалом и при наличии нормального процессора и скоростной видеокарты способна обеспечить отличную производительность. С указанными выше Core i5-14500 и Ryzen 7 5700X3D вы сможете без проблем дождаться релиза ОЗУ стандарта DDR6. Не факт, что здесь нас будет ждать значительный прорыв, но пока точных данных на этот счёт не могут предложить даже инсайдеры.



