Ещё недавно рынок процессоров и видеокарт подчинялся простым правилам, которые устраивали производителей, позволяя получать стабильный доход. Похоже, в какой-то момент аппетиты стали расти, а сегодня ключевые игроки делают всё, чтобы установить новые правила. Если говорить о видеокартах, то обычно новое поколение выходило каждые два года. Спустя год после релиза находящиеся в продаже решения становились ощутимо дешевле, ну а к началу выхода следующего поколения предлагались с огромными скидками. Точно такая же ситуация наблюдалась и в плане процессоров. Флагманы давали прибавку не меньше чем 20% в год, позволяя добиваться невероятных результатов в играх и рабочих задачах. Спустя несколько месяцев после релиза производители сбрасывали цены, а особенно выгодно было купить камень прошлого поколения.

Сегодня такая логика не работает. Статистика свидетельствует, что большая часть видеокарт стоит столько же, как и в первые недели после начала продаж, ну а производители комплектующих идут на самые разные ухищрения. Простой пример, NVIDIA остановила выпуск графических чипов для всей линейки GeForce RTX 40. На плаву остался только GeForce RTX 4060, но для компании такая видеокарта имеет критическое значение, а замена её не ожидается как минимум до середины весны 2025. Примерно таким же путём продвигает свою продукцию и AMD. Незадолго до релиза процессоров нового поколения было решено остановить выпуск Ryzen 7 7800X3D. Камень пользовался высоким спросом у энтузиастов, но в какой-то момент начал формироваться дефицит, что должно было открыть дорогу для нового Ryzen 7 9800X3D. Что же, самый быстрый процессор приехал в Россию, а сегодня мы посмотрим на производительность всей линейки, а также изучим реальные цены.

Перечислять все процессоры, принимавшие участие в тестировании команды TheSpyHood мы не будем, но на некоторых всё же остановимся. Как видите, Ryzen 7 5700X3D примерно на 30% отстаёт от Ryzen 7 9800X3D. Выше представлены результаты только в 2К, но ролик предлагает изучить показатели и в разрешении 1080р. Мы полагаем, что для всех указанных выше и ниже процессоров такое низкое разрешение дисплей не подходит, а значит самое время подойти к вопросу более реалистично. Не все процессоры есть в российской рознице, ну а встретить Ryzen 7 5800X3D ещё возможно. Увы, но этот процессор также не выпускается и уступил своё место более новому Ryzen 7 5700X3D. Разница между камнями минимальна, поэтому нет никакого смысла переплачивать, в чём мы убедимся немного ниже.

Ryzen 7 7800X3D предлагает почти максимальную скорость во всех играх, а быстрее только Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 9800X3D. 16-ядерный камень создан не только для игр, но и очень хорошо себя показывает в сложных рабочих сценариях, тогда как Ryzen 7 9800X3D совсем недавно появился в магазинах по всему миру. В тестах он превосходит Ryzen 7 7800X3D до десяти процентов, но требуется создать идеальные условия и найти игры, в которых важна не только видеокарта, но и процессор. Сделать это не всегда легко, поэтому многие эксперты приходят к выводу, что в разрешении 4К при наличии мощной видеокарты разницу между камнями разных поколения заметить крайне сложно. Требуются синтетические тесты, но геймеры предпочитают играть, а не изучать фрамрейт с помощью лупы.

Что до стоимости, то здесь всё очень даже интересно. Ryzen 7 5700X3D вы можете купить за 20 тысяч рублей, ну а это очень хороший и быстрый камень. Он имеет высокий потенциал и позволяет собрать недорогую игровую систему. Многие эксперты советуют Ryzen 7 5700X3D обходить стороной, поскольку он использует устаревшую платформу АМ4. Согласимся, что данный сокет завершил свой жизненный цикл, но Ryzen 7 5700X3D остаётся актуальным и может раскрыть потенциал даже самой мощной видеокарты. Как уже было сказано выше, переплачивать за Ryzen 7 5800X3D нет никакого смысла. Камень почти не отличается по скорости от Ryzen 7 5700X3D, но стоит намного дороже. Он также работает на сокете АМ4, где цены на материнские платы и оперативную память в 2 раза ниже, чем на новом АМ5.

Несколько месяцев назад купить Ryzen 7 7800X3D можно было за 40 тысяч рублей, но сегодня за камень просят больше 60 тысяч. Но это ещё хорошо, ведь перед релизом процессоров нового поколения стоимость одного из самых быстрых игровых решений AMD ушла выше 70 тысяч. Тесты доказывают, что сегодня такой процессор остаётся одним из лучших на рынке, но цена его не внушает оптимизма. Позволить себе Ryzen 7 7800X3D могут исключительно состоятельные геймеры, поэтому назвать его популярным не поворачивается язык. Ryzen 9 7950X3D определённо дороже, но 16-ядерный камень никогда не стоил дёшево. Он предлагает бескомпромиссные возможности в целом ряде сценариев, а также идеально подходит в качестве ультимативной рабочей и игровой станции. Цена здесь соответствующая, но за доступ к флагманам всегда приходилось переплачивать.

Когда Ryzen 7 9800X3D появились в продаже, многие эксперты полагали, что цены на Ryzen 7 7800X3D пойдут вниз. Вот только сегодня аналитики констатируют, что спрос на новый флагман оказался слишком высоким, поэтому встретить его даже в США по рекомендованной стоимости невозможно. В рознице наблюдается острый дефицит, ну а в Россию он прибыл по заоблачной стоимости в 112 700 рублей. Если учитывать, что Ryzen 7 7800X3D всего на 7-10% медленнее, но стоит в 2 раза дешевле, то смысла платить за новый камень нет никакого, ведь всё познаётся в сравнении. Ryzen 7 7800X3D пусть и стоит дорого, выглядит намного интереснее, ну а Ryzen 7 79800X3D пока следует обходить стороной.

Учитывайте, что оценить высокую производительность Ryzen 7 9800X3D непросто. Для этого потребуется действительно дорогая сборка, сердцем которой станет видеокарта. Даже не самая дешёвая Radeon RX 7800 XT не справится, поскольку предлагает слишком мало и не способна вытянуть самый быстрый камень на планете. Если у вас есть лишние деньги и желание стать владельцем самой скоростной геймерской сборки, то можно взять либо Radeon RX 7900 ХТХ, либо GeForce RTX 4090. Флагман AMD намного дешевле, но имеет очень неплохой потенциал. Что до флагмана NVIDIA, то ничего лучше в продаже просто нет. Более мощные видеокарты появятся к кону января, но стоить они будут ещё дороже. Сборка на основе Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 4090 способна поставить в тупик даже самого зажиточного энтузиаста, но получить максимум от актуальных игр иначе не выйдет.



