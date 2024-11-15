Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D

Новый флагман оказался всего на 10% быстрее Ryzen 7 7800X3D, но в российских магазинах стоит больше 100 000 рублей
[ ] для раздела Блоги
+
+

Ещё недавно рынок процессоров и видеокарт подчинялся простым правилам, которые устраивали производителей, позволяя получать стабильный доход. Похоже, в какой-то момент аппетиты стали расти, а сегодня ключевые игроки делают всё, чтобы установить новые правила. Если говорить о видеокартах, то обычно новое поколение выходило каждые два года. Спустя год после релиза находящиеся в продаже решения становились ощутимо дешевле, ну а к началу выхода следующего поколения предлагались с огромными скидками. Точно такая же ситуация наблюдалась и в плане процессоров. Флагманы давали прибавку не меньше чем 20% в год, позволяя добиваться невероятных результатов в играх и рабочих задачах. Спустя несколько месяцев после релиза производители сбрасывали цены, а особенно выгодно было купить камень прошлого поколения.

Сегодня такая логика не работает. Статистика свидетельствует, что большая часть видеокарт стоит столько же, как и в первые недели после начала продаж, ну а производители комплектующих идут на самые разные ухищрения. Простой пример, NVIDIA остановила выпуск графических чипов для всей линейки GeForce RTX 40. На плаву остался только GeForce RTX 4060, но для компании такая видеокарта имеет критическое значение, а замена её не ожидается как минимум до середины весны 2025. Примерно таким же путём продвигает свою продукцию и AMD. Незадолго до релиза процессоров нового поколения было решено остановить выпуск Ryzen 7 7800X3D. Камень пользовался высоким спросом у энтузиастов, но в какой-то момент начал формироваться дефицит, что должно было открыть дорогу для нового Ryzen 7 9800X3D. Что же, самый быстрый процессор приехал в Россию, а сегодня мы посмотрим на производительность всей линейки, а также изучим реальные цены. 

Перечислять все процессоры, принимавшие участие в тестировании команды TheSpyHood мы не будем, но на некоторых всё же остановимся. Как видите, Ryzen 7 5700X3D примерно на 30% отстаёт от Ryzen 7 9800X3D. Выше представлены результаты только в 2К, но ролик предлагает изучить показатели и в разрешении 1080р. Мы полагаем, что для всех указанных выше и ниже процессоров такое низкое разрешение дисплей не подходит, а значит самое время подойти к вопросу более реалистично. Не все процессоры есть в российской рознице, ну а встретить Ryzen 7 5800X3D ещё возможно. Увы, но этот процессор также не выпускается и уступил своё место более новому Ryzen 7 5700X3D. Разница между камнями минимальна, поэтому нет никакого смысла переплачивать, в чём мы убедимся немного ниже. 

Ryzen 7 7800X3D предлагает почти максимальную скорость во всех играх, а быстрее только Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 9800X3D. 16-ядерный камень создан не только для игр, но и очень хорошо себя показывает в сложных рабочих сценариях, тогда как Ryzen 7 9800X3D совсем недавно появился в магазинах по всему миру. В тестах он превосходит Ryzen 7 7800X3D до десяти процентов, но требуется создать идеальные условия и найти игры, в которых важна не только видеокарта, но и процессор. Сделать это не всегда легко, поэтому многие эксперты приходят к выводу, что в разрешении 4К при наличии мощной видеокарты разницу между камнями разных поколения заметить крайне сложно. Требуются синтетические тесты, но геймеры предпочитают играть, а не изучать фрамрейт с помощью лупы. 

Что до стоимости, то здесь всё очень даже интересно. Ryzen 7 5700X3D вы можете купить за 20 тысяч рублей, ну а это очень хороший и быстрый камень. Он имеет высокий потенциал и позволяет собрать недорогую игровую систему. Многие эксперты советуют Ryzen 7 5700X3D обходить стороной, поскольку он использует устаревшую платформу АМ4. Согласимся, что данный сокет завершил свой жизненный цикл, но Ryzen 7 5700X3D остаётся актуальным и может раскрыть потенциал даже самой мощной видеокарты. Как уже было сказано выше, переплачивать за Ryzen 7 5800X3D нет никакого смысла. Камень почти не отличается по скорости от Ryzen 7 5700X3D, но стоит намного дороже. Он также работает на сокете АМ4, где цены на материнские платы и оперативную память в 2 раза ниже, чем на новом АМ5.

Несколько месяцев назад купить Ryzen 7 7800X3D можно было за 40 тысяч рублей, но сегодня за камень просят больше 60 тысяч. Но это ещё хорошо, ведь перед релизом процессоров нового поколения стоимость одного из самых быстрых игровых решений AMD ушла выше 70 тысяч. Тесты доказывают, что сегодня такой процессор остаётся одним из лучших на рынке, но цена его не внушает оптимизма. Позволить себе Ryzen 7 7800X3D могут исключительно состоятельные геймеры, поэтому назвать его популярным не поворачивается язык. Ryzen 9 7950X3D определённо дороже, но 16-ядерный камень никогда не стоил дёшево. Он предлагает бескомпромиссные возможности в целом ряде сценариев, а также идеально подходит в качестве ультимативной рабочей и игровой станции. Цена здесь соответствующая, но за доступ к флагманам всегда приходилось переплачивать. 

Когда Ryzen 7 9800X3D появились в продаже, многие эксперты полагали, что цены на Ryzen 7 7800X3D пойдут вниз. Вот только сегодня аналитики констатируют, что спрос на новый флагман оказался слишком высоким, поэтому встретить его даже в США по рекомендованной стоимости невозможно. В рознице наблюдается острый дефицит, ну а в Россию он прибыл по заоблачной стоимости в 112 700 рублей. Если учитывать, что Ryzen 7 7800X3D всего на 7-10% медленнее, но стоит в 2 раза дешевле, то смысла платить за новый камень нет никакого, ведь всё познаётся в сравнении. Ryzen 7 7800X3D пусть и стоит дорого, выглядит намного интереснее, ну а Ryzen 7 79800X3D пока следует обходить стороной. 

Учитывайте, что оценить высокую производительность Ryzen 7 9800X3D непросто. Для этого потребуется действительно дорогая сборка, сердцем которой станет видеокарта. Даже не самая дешёвая Radeon RX 7800 XT не справится, поскольку предлагает слишком мало и не способна вытянуть самый быстрый камень на планете. Если у вас есть лишние деньги и желание стать владельцем самой скоростной геймерской сборки, то можно взять либо Radeon RX 7900 ХТХ, либо GeForce RTX 4090. Флагман AMD намного дешевле, но имеет очень неплохой потенциал. Что до флагмана NVIDIA, то ничего лучше в продаже просто нет. Более мощные видеокарты появятся к кону января, но стоить они будут ещё дороже. Сборка на основе Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 4090 способна поставить в тупик даже самого зажиточного энтузиаста, но получить максимум от актуальных игр иначе не выйдет. 


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 7 7800x3d ryzen 7 9800x3d
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
15
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
8
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
31
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
5
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
46
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
49
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
27
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
41
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
7
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
11
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
13
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
31
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
144

Сейчас обсуждают

Anton1978
16:32
RTX3070 полное гавно...Какие 50 кадров она может обеспечить)))Смешно читать...
PS5 Pro значительно проигрывает игровому ПК с RTX 4070 в качестве графики
Александр Сечков
16:27
Во всех? Это слишком громкое заявление 😁. Статистики до сих пор нет.
MSI расследует инцидент со сгоревшим AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MAG X870 Tomahawk WIFI
Роман Иванов
16:26
то есть ещё надо впн докупать к твоей шляпе?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Роман Иванов
16:25
Ну там в том гробу гвоздей много, но и этот вобъём с удовольствием. Спасибо )
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Александр Сечков
16:25
Заплатку и для амд тут недавно прихреначили. Спешат с выпуском все. Это ненормально, но ожидаемо. А 13,14 уже починили, лучше поздно чем никогда )))
MSI расследует инцидент со сгоревшим AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MAG X870 Tomahawk WIFI
Dante1980
16:25
мне нравится ваш подход. а давайте посмотрим ценник на 4070 на старте продаж, а не их излете? Счас барыги наедятся, рынок насытится и будет все как всегда. Буд то вчера родились
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dimkovski
16:24
ключик за 100рублей через 2 дня после релиза со всеми будущими обновлениями и патчами
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Degit22
16:24
Давно уже все книги скормили и весь доступный интернет. Бьются над общим ИИ чтобы он генерировал специальные ИИ под конкретную задачу.
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Роман Иванов
16:24
А зачем мне взломанная сонька, если есть нормальный комп? Ты или трусы одень или крестик сними. Твоё "творчество" на ресурсе известно уже каждой собаке. И оценки читателей за твоё пописАние прямо и чё...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dante1980
16:23
мне надо повторить предыдущую статью? https://overclockers.ru/blog/Dante/show/190867/Vsya-pravda-o-PS5-Pro-razbiraem-ljubimye-vbrosy-ot-nizhnego-interneta-pro-novuju-konsol-Sony
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем