На этой неделе в Росси стартовал предварительный заказ игровой приставки PlayStation 5 Pro. Напомним, в этот раз Sony решила поставить над геймерами любопытный эксперимент. Эксперты пишут, что продавать консоли за 500 долларов не очень выгодно, а на носу выбор комплектующих для PlayStation 6. Именно поэтому важно понимать, готовы ли потенциальные покупатели платить за доступ к продвинутым решениям больше, либо значительного рывка по сравнению с решениями текущего поколения реализовать не получится. Именно поэтому в США за PlayStation 5 Pro будут просить 700 долларов, тогда как в Европе – 800 евро, что в переводе на американскую валюту составит почти 900 долларов.

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Пока интернет переполняют противоречивые данные. Так, в ходе опроса на известном технологическом ресурсе большая часть геймеров заявила о том, что не будет тратить на приставку больше 600 долларов, но реальные факты вступают с опросами в противоречия. Например, в Европе и США предлагалась более дорогая версия PlayStation 5 Pro Anniversary. Она стоила больше 1100 евро и приурочена в 30-летию выхода первой игровой приставки Sony. Так вот, все 12 300 штук раскупили за считанные часы. Ещё более показательным считается факт дефицита внешних устройств для чтения дисков Blu-Ray. Дисководы раскупают быстрее, чем их успевают завозить в магазины, ну а это свидетельствует о том, что cотни тысяч геймеров готовятся к выходу PlayStation 5 Pro.

Известно, что в улучшенной приставке не будет устройства для чтения дисков, а значит в итоге цена PlayStation 5 Pro для жителя Европы достигнет 1000 долларов в пересчёте на евро. Похоже, в России решили побить и этот рекорд, ведь стоимость консоли по предзаказу в отечественной рознице стартует со 130 000 рублей. Если перевести такие деньги в доллары по курсу, то на эту сумму можно будет купить в США сразу две новые приставки. Многие блогеры и технологические ресурсы уже предложили сборки ПК, которые по цене примерно равны обновлённой приставке Sony. Что же, сегодня мы можем ориентироваться на 130 тысяч, дешевле которых PlayStation 5 Pro в 2024 году в России продаваться не будет. Давайте начнём с процессора. Внутри консоли стоит довольно примитивный камень AMD. Эксперты ругают Sony за чрезмерную экономию, ведь в новой приставке процессор остался без изменений. Что же, мы не будем так жадничать и предложим сборку на Ryzen 7 5700X3D. Камень отличается высокой производительностью и может оказаться на 50% быстрее того, что стоит в PlayStation 5 Pro. Главный минус Ryzen 7 5700X3D заключается в том, что платформа АМ4 уже не поддерживается производителем, поэтому в будущем усилить системный блок при помощи апгрейда станет довольно сложно. Во всём остальном перед нами лучший выбор по разумной цене, позволяющий собрать мощный, но не очень дорогой игровой компьютер.

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Выбор правильного процессора позволяет купить хорошую материнскую плату без переплат. Возьмём Gigabyte B550M DS3H, предлагающую больше, чем потребуется рядовому геймеру. Здесь есть несколько слотов М.2, а также присутствует поддержка интерфейса PCIe 4.0. А вот это очень важно, ведь ключевой фишкой PlayStation 5 Pro считается возможность быстрой установки и запуска игр. Материнская плата стоит всего 9000 рублей и построена на чипсете В550. Учитывайте, что со временем цены могут меняться, а выгодные предложения, указанные в нашем материале, действуют недолго.

Поскольку мы ориентируемся на платформу АМ4, то можем сэкономить не только на материнской плате, но и на оперативной памяти. 2 планки по 16 Гб DDR4 Kingston Fury Beast Black можно назвать идеальным выбором. Производитель хорошо себя зарекомендовал и предлагает качественный товар по не самой высокой стоимости. Кстати, на PlayStation 5 Pro доступны всего 16 Гб высокоскоростной памяти, которая является общей для системы и видеокарты, а значит у нас ресурс в разы больше. Можно было бы сэкономить несколько тысяч рублей, установив всего 16 Гб ОЗУ, но требования в играх растут, а мы исходим из того, что сборка должна оставаться актуальной ещё хотя бы 3 года.

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Поскольку в PlayStation 5 Pro важна скорость встроенного накопителя, то мы не можем себе позволить установить в нашу сборку бюджетный SSD. Остановимся на Kingston Fury Renegade SFYRD/2000G. Что любопытно, этот накопитель входит в число нескольких элитных устройств, которые сама Sony рекомендует для PlayStation 5. Твердотельный накопитель имеет такой же объём, как и в PlayStation 5 Pro, а по скоростным показателям ничем не хуже. Здесь доступна скорость чтения и записи до 7000 МБ/с, ну а это пиковый показатель для интерфейса PCIe 4.0. В продаже можно встретить SSD с поддержкой более нового PCIe 5.0, но пока даже твердотельные накопители прошлых поколений не исчерпали своего потенциала и используются всего в нескольких сценариях. Для почти максимальной скорости запуска игр хватило бы и менее дорогого накопителя, но мы решили собрать такой комплект, который будет максимально соответствовать PlayStation 5 Pro. Ёмкость до 2 Тб позволяет забыть о нехватке свободного пространства, ну а это отличная новость для тех, кто любит проходить сразу несколько игр, не забывая возвращаться в нестареющую классику прошлых лет.

По мнению экспертов, внутри обновлённой приставки будет стоять графическая часть, равная по быстродействию с Radeon RX 7700 XT. Это значит, что нам нужна такая же видеокарта AMD. К сожалению, добиться аналогичной производительности на компьютере не удастся из-за особенностей операционной системы Windows, а значит максимальным разрешением станет 2К. Sony обещает запуск требовательных новинок в 4К@60 fps, но добиться этого без использования технологии масштабирования не удастся. На приставке будет работать PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), тогда как AMD предлагает аналог в виде FSR 3. Пока неясно, насколько негативным будет влияние такой технологии на визуальную составляющую. В сети бытует мнение, что реализация PSSR будет на уровне FSR 3 и немного уступит по эффективности DLSS 3.0 от NVIDIA. Посмотрим, ведь Radeon RX 7700 XT сможет запускать игры в разрешении 4К только одновременно с FSR 3. Не исключено, что в конечном итоге разрешение в PlayStation 5 Pro снова окажется плавающим и расположится между 2К и 4К с количеством кадров от 30 fps до 40 fps.

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Важным компонентом системы считается блок питания. Обычно при сборке перспективного ПК геймеры исходят из возможности апгрейда, но в данном случае наша система достаточно мощная, чтобы иметь жизненный цикл, равный PlayStation 5 Pro. Именно поэтому мы купим такой блок питания, который окажется достаточным для нашей игровой системы. Берём Chieftec Task мощностью 700 Вт. Для видеокарты и других компонентов такой мощности окажется даже больше, чем требуется, ну а поддержка стандарта энергоэффективности 80+ Bronze – это приятный бонус. Блок питания качественный, а производитель имеет хорошую репутацию.

Корпус не должен быть дорогим и иметь достаточно свободного пространства для размещения всех комплектующих. MSI MAG FORGE M100R идеально подходит под наши требования, обладая всеми необходимыми интерфейсами для подключения дополнительных компонентов. В комплекте идут сразу 4 вентилятора, которые будут отводить горячий воздух, формирующийся в процессе работы процессора и видеокарта. Это позволит не думать о перегреве даже в летние месяцы, хотя наш ПК и не отличается горячим нравом. Если подсчитать все потраченные на комплектующие деньги, то выходит около 120 тысяч рублей. Учитывайте, что видеокарта идёт по акции, а значит в реальности может оказаться дороже на 10 тысяч рублей. Если вы успеете перейти по ссылке вовремя, то сможете немного сэкономить, ну или купить на оставшиеся средства мышку и клавиатуру. Получается, что за 130 тысяч, которые будут просить за PlayStation 5 Pro в России, можно собрать действительно чрезвычайно мощный игровой компьютер. Ну а учитывая тот факт, что Sony ещё и ставит российским геймерам палки в колёса, то игровой ПК будет идеальным решением, позволяя скачивать эксклюзивы с PlayStation 5 Pro с торрентов, избавляя японскую корпорацию от глупости и жадности.