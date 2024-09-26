Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В РФ начался сбор предзаказов на PlayStation 5 Pro – за приставку просят в 2 раза больше, чем в США
За PlayStation 5 Pro в сети М.Видео-Эльдорадо просят всего 130 000 рублей

Спустя несколько дней после официального релиза смартфоны Apple нового поколения доехали до России. Судя по громким публикациям в прессе, знаменитости получили новинки в первый же день, тогда как все остальные должны были немного подождать. Даже сегодня не все крупные сети могут начать поставки новинок, ну а стоимость iPhone 16 и вовсе превышает все допустимые пределы. Например, за iPhone 16 Pro Max, у которого в наличии 512 Гб памяти, просят 220 тысяч рублей. Сумма просто астрономическая, ведь за это деньги можно купить раскладушку Samsung, которая предлагает не только флагманские функции, но и уникальный дизайн, гарантирующий новый пользовательский опыт. Что же, количество фанатов яблочной продукции не снижается, а по всему миру продажи идут довольно бойко. Ранее инсайдеры писали, что спрос ощутимо ниже, чем был в 2023 году, но точных данных на этот счёт нет. Что любопытно, в США стоимость iPhone 16 осталась прежней, тогда как во многих регионах наблюдается подорожание. 

Эксперты полагают, что это новый тренд, а похожую тактику используют и другие производители. Этой осенью стартуют продажи PlayStation 5 Pro. Официальная презентация сильно разочаровала потенциальных покупателей и экспертов, но сегодня можно сделать вывод, что Sony начала платить известным блогерам за правильное освещение обновлённой консоли. В сети публикуется много материалов, авторы которых сравнивают графику и пишут о значительном прорыве. Указываются мельчайшие детали, ну а всё это подогревает аппетиты потенциальных покупателей. Возникает ощущение, что перед нами действительно значительный прорыв, ведь к многочисленным экспертам присоединились и разработчики видеоигр. Геймерам рассказывают о проделанной работе и важности тех или иных технологий, но платить за всё это придётся довольно много. В США за консоль просят 700 долларов, ну а это на 200 долларов дороже рекомендованной стоимости PlayStation 5. А вот в Европе придётся выложить 800 евро, что в переводе на американскую валюту составит 900 долларов. Пока эксперты рассуждали о правомерности таких цен, порадовать российских геймеров решили в сети М.Видео-Эльдорадо. Там намерены продавать приставку за 130 тысяч и уже даже начал сбор предзаказов. 

В переводе на европейскую валюту – это почти 1300 евро, а значит на этот раз российским любителям видеоигр придётся несладко. Очевидно, что доставить консоли в находящуюся под санкциями Россию не так просто, но не до такой же степени. Сбор предзаказов только стартовал, ну а производитель не раскрывает данные по уже оставленной предоплате. Если учитывать высокие цены на iPhone 16, то удивляться стоимости PlayStation 5 Pro не приходится. И всё же, по сравнению с европейской розницей ценовая политика в России неприятно шокирует. Для информации, в том же М.Видео-Эльдорадо купить обычную PlayStation 5 Slim можно за 59 тысяч рублей. Это 576 евро, ну а в европейской рознице такая же консоль с приводом для чтения дисков Blu-Ray обойдётся в 530 евро. Разница небольшая, а значит дело не в санкциях, а в попытке магазина заработать денег на новом релизе. Представитель сети делает упор на игровом опыте и сообщает о новых тайтлах, которые на PlayStation 5 Pro сможет продемонстрировать максимальный уровень графики. Например, Grand Theft Auto VI релиз которой обязательно вызовет всплеск продаж PlayStation 5 Pro. 

Добавим, что с ценой улучшенной игровой приставки не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Так, вместо накопителя на 1 Тб там стоит более ёмкий на 2 Тб, но отсутствует привод для чтения дисков. Отдельно в США такое устройство стоит до 85 долларов, но в связи с выходом PlayStation 5 Pro большую часть внешних приводов раскупили. Если не учитывать увеличенный объём накопителя, то улучшенная приставка окажется в 2 раза дороже обычной PlayStation 5 Digital Edition. Даже европейские эксперты рассуждают о целесообразности покупки приставки за 800 евро, ну а в российской рознице за 130 тысяч можно собрать довольно мощный игровой компьютер. К этой теме мы ещё вернёмся, а пока напомним, что аппаратная часть PlayStation 5 Pro примерно на 50% быстрее обычной PlayStation 5, тогда как за счёт технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) Sony намерена добиться стабильных 60 кадров в секунду даже в разрешении 4К. У NVIDIA и AMD существуют аналогичные технологии, но пока разработчики не могут сделать так, чтобы количество кадров в секунду увеличилась, а графика не ухудшалась. Посмотрим, насколько удачной реализация популярной технологии будет у японского производителя. 

P.S. Кстати, 130 000 рублей – это 1400 долларов, а значит за эту сумму в США можно купить ровно две PlayStation 5 Pro и ещё останется на пару бургеров. 

#игровые приставки #playstation 5 pro
+
Написать комментарий (0)
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
Итоги презентации Sony: PS5 Pro, новая Dragon Age и Horizon тонут в дизлайках
Сжатие видео YouTube могло сформировать заниженные впечатления о графике PS5 Pro у зрителей анонса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
12
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
5
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
2
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
11
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Информатор рассказал о преимуществе Adreno 830 в составе Snapdragon 8 Gen 4 над предшественником
2

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
462
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
45
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
8
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
1
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
14:59
именно так
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
14:59
нет.ниже 720 тот же фаркрай 6 не опускает а эт все равно будет разница
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
14:58
посмотрел farcry 6 -ниже 720 не опускает разрешение.в любом ракскладе 4090 на 720 уделает мою.нет так не дело сравнивать .тут не ток проц уже работает.нужно на одной карте иначе бред.он в принципе на ...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Антон Петров
14:57
Та же фигня, я думаю виноват степпинг H0 заблокированного интелом дуанвольтинга урезанного и уменьшенного кристалла, у которого ещё и судя по резкому нагреву с 30 до 60 градусов при нагрузке термопаст...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Майя Леонтьева
14:51
сделать целую статью из 8 слов чуши от шарика - это надо постараться
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
owzod
14:51
Ну ни хрена себе пауза=) - с февраля 2011 года=). Просто ты не в теме - проходи мимо.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Апшеронский скакел
14:41
Нет, если настройки графики в самых минималках, то не задействована
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Ник Хобо
14:40
Главное на самих себя не выйти.
Ubisoft запускает внутреннее расследование на фоне провалов Star Wars Outlaws и Skull and Bones
Nvidia&Intel Hater
14:40
ну карта по любак будет задейстована.все равно
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Апшеронский скакел
14:39
Если в рендеринге задействована видеокарта, то там в тесте пишется, что видеокарта задействована на 20%, 30% и т.д.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем