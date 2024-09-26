За PlayStation 5 Pro в сети М.Видео-Эльдорадо просят всего 130 000 рублей

Спустя несколько дней после официального релиза смартфоны Apple нового поколения доехали до России. Судя по громким публикациям в прессе, знаменитости получили новинки в первый же день, тогда как все остальные должны были немного подождать. Даже сегодня не все крупные сети могут начать поставки новинок, ну а стоимость iPhone 16 и вовсе превышает все допустимые пределы. Например, за iPhone 16 Pro Max, у которого в наличии 512 Гб памяти, просят 220 тысяч рублей. Сумма просто астрономическая, ведь за это деньги можно купить раскладушку Samsung, которая предлагает не только флагманские функции, но и уникальный дизайн, гарантирующий новый пользовательский опыт. Что же, количество фанатов яблочной продукции не снижается, а по всему миру продажи идут довольно бойко. Ранее инсайдеры писали, что спрос ощутимо ниже, чем был в 2023 году, но точных данных на этот счёт нет. Что любопытно, в США стоимость iPhone 16 осталась прежней, тогда как во многих регионах наблюдается подорожание.

Эксперты полагают, что это новый тренд, а похожую тактику используют и другие производители. Этой осенью стартуют продажи PlayStation 5 Pro. Официальная презентация сильно разочаровала потенциальных покупателей и экспертов, но сегодня можно сделать вывод, что Sony начала платить известным блогерам за правильное освещение обновлённой консоли. В сети публикуется много материалов, авторы которых сравнивают графику и пишут о значительном прорыве. Указываются мельчайшие детали, ну а всё это подогревает аппетиты потенциальных покупателей. Возникает ощущение, что перед нами действительно значительный прорыв, ведь к многочисленным экспертам присоединились и разработчики видеоигр. Геймерам рассказывают о проделанной работе и важности тех или иных технологий, но платить за всё это придётся довольно много. В США за консоль просят 700 долларов, ну а это на 200 долларов дороже рекомендованной стоимости PlayStation 5. А вот в Европе придётся выложить 800 евро, что в переводе на американскую валюту составит 900 долларов. Пока эксперты рассуждали о правомерности таких цен, порадовать российских геймеров решили в сети М.Видео-Эльдорадо. Там намерены продавать приставку за 130 тысяч и уже даже начал сбор предзаказов.

В переводе на европейскую валюту – это почти 1300 евро, а значит на этот раз российским любителям видеоигр придётся несладко. Очевидно, что доставить консоли в находящуюся под санкциями Россию не так просто, но не до такой же степени. Сбор предзаказов только стартовал, ну а производитель не раскрывает данные по уже оставленной предоплате. Если учитывать высокие цены на iPhone 16, то удивляться стоимости PlayStation 5 Pro не приходится. И всё же, по сравнению с европейской розницей ценовая политика в России неприятно шокирует. Для информации, в том же М.Видео-Эльдорадо купить обычную PlayStation 5 Slim можно за 59 тысяч рублей. Это 576 евро, ну а в европейской рознице такая же консоль с приводом для чтения дисков Blu-Ray обойдётся в 530 евро. Разница небольшая, а значит дело не в санкциях, а в попытке магазина заработать денег на новом релизе. Представитель сети делает упор на игровом опыте и сообщает о новых тайтлах, которые на PlayStation 5 Pro сможет продемонстрировать максимальный уровень графики. Например, Grand Theft Auto VI релиз которой обязательно вызовет всплеск продаж PlayStation 5 Pro.

Добавим, что с ценой улучшенной игровой приставки не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Так, вместо накопителя на 1 Тб там стоит более ёмкий на 2 Тб, но отсутствует привод для чтения дисков. Отдельно в США такое устройство стоит до 85 долларов, но в связи с выходом PlayStation 5 Pro большую часть внешних приводов раскупили. Если не учитывать увеличенный объём накопителя, то улучшенная приставка окажется в 2 раза дороже обычной PlayStation 5 Digital Edition. Даже европейские эксперты рассуждают о целесообразности покупки приставки за 800 евро, ну а в российской рознице за 130 тысяч можно собрать довольно мощный игровой компьютер. К этой теме мы ещё вернёмся, а пока напомним, что аппаратная часть PlayStation 5 Pro примерно на 50% быстрее обычной PlayStation 5, тогда как за счёт технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) Sony намерена добиться стабильных 60 кадров в секунду даже в разрешении 4К. У NVIDIA и AMD существуют аналогичные технологии, но пока разработчики не могут сделать так, чтобы количество кадров в секунду увеличилась, а графика не ухудшалась. Посмотрим, насколько удачной реализация популярной технологии будет у японского производителя.

P.S. Кстати, 130 000 рублей – это 1400 долларов, а значит за эту сумму в США можно купить ровно две PlayStation 5 Pro и ещё останется на пару бургеров.