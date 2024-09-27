За 2 дня на Авито купили в 11 раз больше смартфонов, чем годом ранее

Когда вы в следующий раз услышите заявления экспертов о том, что геймеры не готовы платить большие деньги за развлечения, то обязательно вспомните о том, как на самом деле обстоят дела. Начнём с PlayStation 5 Pro, стоимость которой оказалась ощутимо выше, чем можно было предположить. Например, в прошлом поколении PlayStation 4 Pro продавали за 400 долларов в США и до 500 долларов в Европе, ну а на этот раз цена ощутимо выше. За единственную версию без физического дисковода попросят 800 евро, ну а это немногим меньше 900 долларов. Аппетиты Sony продолжают расти, а иногда японцы решают бросить вызов платёжеспособности любителей видеоигр.

На это раз внимание привлекла PlayStation 5 Pro Anniversary, которая будет выпущена в рамках 30-летия существования консоли первого поколения. Всего в продажу поступят 12 300 приставок, ну а в Британии цена зафиксирована на уровне 960 фунтов (1150 евро). Казалось, что игровая приставка за такую огромную сумму никому не нужна, вот только за считанные часы геймеры раскупили все предложения и уже заплатили деньги вперёд. Серия из 12 300 приставок считается крайне редкой, хотя количество довольно значительное, а кроме эксклюзивной цветовой гаммы внутри коробки можно найти два контроллера DualSense. В комплекте есть выполненные в стиле ретро аксессуары, отсылающие к PlayStation 1. Напомним, старт продаж приставки состоялся в декабре 1994 года в Японии, ну а это отличный повод, чтобы заработать немного денег.

Если вам казалось, что тратить огромные деньги на развлечения могут только американцы и европейцы, то вы также заблуждаетесь. На днях в России начались продажи смартфонов Apple нового поколения, ну а многие розничные сети фиксируют настоящий ажиотаж. Несмотря на то, что за iPhone 16 Pro Max в версии на 512 Гб просят от 220 тысяч рублей, мобильный телефон разбирают даже лучше, чем горячие пирожки у вокзала. По данным «Авито», за несколько дней было реализовано больше 1500 аппаратов, ну а особой популярностью пользуется наиболее дорогая модель iPhone 16 Pro Max. Информация учитывает только первые дня продаж, ну а цифры говорят о том, что за это время было реализовано в 11 раз больше смартфонов iPhone нового поколения, чем iPhone 15 в 2023 году.

Оказывается, 61% продаж пришёлся на iPhone 16 Pro Max, тогда как iPhone 16 Pro заняла долю в 26%. А вот обычный iPhone 16 пользуется не высокм спросом и составляет всего 11% от общего числа аппаратов нового поколения. Хуже дела идут только у iPhone 16 Plus. Спрос здесь остаётся на близком к нулевому уровню и не превышает 2% от общих продаж. iPhone 16 стоит от 100 тысяч рублей и представлен преимущественно в базовой версии на 128 Гб памяти, тогда как iPhone 16 Pro с накопителем такого же объёма обойдётся не дешевле 160 тысяч рублей. Эксперты полагают, что многие российские фанаты яблочной продукции хотят получить наиболее мощный гаджет, обладающий большим экраном, значительным запасом памяти и самой лучше камерой в серии. iPhone 16 Plus стоит 120 тысяч рублей, но по сравнению с iPhone 16 предлагает незначительные улучшения. Продажи смартфонов Apple нового поколения стартовали и в других торговых сетях, где также фиксируется повышенный спрос. Неясно, где жители России взяли так много денег, ведь на этот раз ценовая политика оказалась ещё более агрессивной, чем годом ранее. На самом деле в РФ дорогие не только iPhone 16, ведь за указанную выше PlayStation 5 Pro просят 130 тысяч рублей. Фанатам предлагается оформить предзаказ, ну а это ровно в 2 раза дороже, чем требуется заплатить в США.