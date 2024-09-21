Многие из наших читателей помнят времена, когда за мощную видеокарту просили всего 350 долларов, а сборка игрового компьютера с флагманскими комплектующими обходилась до 1000 долларов. Любители экономить могли купить менее дорогое железо, а после докинуть ещё 20% к произвольности за счёт разгона. В последнее время всё это нам с вами недоступно. Действительно мощные видеокарты стоят от 120 тысяч рублей, ну а за флагманы просят почти 300 тысяч. В такой ситуации приходится идти на постоянный компромисс, но разработчики видеоигр то и дело подбрасывают неприятные сюрпризы.

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Вчера вышла новая игра God of War Ragnarök. Как показали тесты, получить в ней 60 кадров в секунду в разрешении 4К на максимальных настройках графики способны всего несколько дорогостоящих видеокарт. Большая часть популярных решений до 100 000 рублей с трудом справляется с 2К, ну а даже для народного 1080р потребуется видеокарта за 50 тысяч рублей и дороже. Получается, что разработчики пытаются улучшать графику, но это приводит к возрастающим требованиям, а на руках у рядовых геймеров в лучшем случае решения за 35 тысяч рублей. Можно сделать вывод, что большая часть любителей видеоигр не увидит красивой графики и будет довольствоваться средними настройками в 1080р. А между тем производители и не думают никуда спешить. В этом году настольную графику следующего поколения NVIDIA выпускать не планирует, тогда как AMD и вовсе рассказывает о смене стратегии на рынке видеокарт. Разработчики и геймеры нуждаются в небольшой революции, но всё это не входит в планы Дженсена Хуанга. Глава NVIDIA и дальше планирует медленно увеличить быстродействие видеокарт, получая высокую маржу с минимальными рисками.

Обычным геймерам остаётся только приспосабливаться. Сегодня мы соберём виртуальную игровую систему, которая отличается высокой производительностью и относительно разумной стоимостью. К сожалению, цену нельзя назвать народной, но это минимальный уровень для тех, кто хочет получить максимум от самых требовательных новинок. Именно поэтому мы возьмём процессор Ryzen 7 5700X3D. Камень AMD отличается разумной стоимостью и обладает приличными скоростными характеристиками. Он отлично показывает себя в играх, где может раскрыть даже очень мощную видеокарту. Главный минус сборки на Ryzen 7 5700X3D заключается в том, что процессор построен на сокете АМ4. Это мёртвая платформа, для которой новых решений выпускать уже не будут. Таким образом для перехода на АМ5 потребуется купить новую материнскую плату, оперативную память и сам процессор. Не всё так плохо, ведь Ryzen 7 5700X3D обладает приличным запасом производительности и сможет обеспечить нормальную работу компонентов не меньше 4 лет.

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Выбор процессора обусловлен не только его стоимостью и производительностью, но и возможностью купить недорогие комплектующие. Известно, что под сокет АМ5 железо намного дороже, ну а под АМ4 можно взять материнскую плату GIGABYTE B550M K всего за 8 тысяч рублей. Если доплатить ещё 5 тысяч, то можно отхватить более прокачанную в форм-факторе АТХ, но пользы от этого не будет никакой. Выбранный процессор Ryzen 7 5700X3D не обладает повышенными требованиями, а разогнать систему не удастся из-за ограничений процессора. А вот наличие чипсета В550 крайне важно. Несколько дней назад мы видели тесты, доказывающие необходимость выбора материнской платы с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Как выяснилось, попытка сэкономить может привести к значительной потере фрамрейта, поэтому мы остановились на GIGABYTE B550M K. Она включает все необходимые разъёмы и обеспечивает поддержку дорогих комплектующих.

Долгое время мы рекомендовали остановиться на 16 Гб памяти, но только не сегодня. Обычно компьютер покупается на 4-5 лет, а в нашем случае возникнет очевидная сложность апгрейда. Нужно взять с запасом, а значит 32 Гб Kingston FURY Beast будут весьма кстати. В комплекте идёт две линейки по 16 Гб, что будет достаточно не только для запуска игр, но и для одновременного ведения трансляции и записи картинки с экрана монитора. DDR4 ощутимо дешевле DDR5, и это ещё одна причина в пользу выбора процессора Ryzen 7 5700X3D.

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За счёт поддержки интерфейса PCIe 4.0 мы можем установить действительно скоростной твердотельный накопитель, но не будем этого делать. Многочисленные тесты доказывают, что переплата за SSD имеет смысл только в том случае, если у вас есть лишние деньги. Иногда просто хочется купить дорогую вещь, часть функций которой окажется бесполезна, но продолжит согревать вас долгими зимними вечерами. Kingston NV2 предлагает не самую высокую скорость чтения и записи, но отличий от более дорогих моделей в играх и запуске программ вы не увидите. Разница заметна только в синтетических тестах, но мы с вами хотим получить максимальную производительность по разумной цене, а не красивую картинку для знакомых мажоров. 2 Тб должно хватить для сохранения игр, а также записи домашнего видео и другой полезной информации. Если вам кажется, что такого объёма недостаточно – купите ещё один Kingston NV2. Материнская плата позволяет установить два твердотельных накопителя.

Судя по тестам, минимальным прожиточным минимумом в God of War Ragnarök является Radeon RX 7700 XT. Видеокарта обычно стоит дороже 50 тысяч рублей, но несколько дней придаётся со скидкой. Учитывайте, что на ЯндексМаркете цены могут меняться каждый день, поэтому стоимость других комплектующих также часто разнится с той, что указана на наших скриншотах. Radeon RX 7700 XT можно назвать одной из самых удачных видеокарт текущего поколения. Она намного превосходит аналоги от дядюшки Хуанга. Так, она имеет 12 Гб памяти и почти во всех играх может обеспечить стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках графики в разрешении 2К. Увы, но требования к играм то и дело увеличиваются, поэтому в некоторых случаях придётся снижать настройки до средневысоких. Если попытаться оценить жизненный цикл такой видеокарты, то нужно руководствоваться популярными тестами. Например, через 2 года выйдет PlayStation 6, а значит графика также совершит значительный скачок. Radeon RX 7700 XT для 2К станет недостаточно, но на помощь придёт технология масштабирования FSR. AMD обещает в следующем поколении добиться революционных изменений, но даже сегодня благодаря такой технологии можно удвоить количество кадров в секунду без значительных ухудшений качества картинки. Таким образом Radeon RX 7700 XT останется актуальна на несколько лет дольше, а это очень хорошая новость.

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Игнорировать блок питания при сборке игрового ПК не стоит, но и покупать слишком дорогие модели мы вам не советует. Достаточно будет Chieftec Task, обеспечивающего 700 Вт. Блок питания поддерживает технологию энергоэффективности 80+ Bronze, ну а бренд считается надёжным и качественным. Для нашей сборки хватит с головой, но установить сюда видеокарту за 300 тысяч рублей уже не выйдет. Скорее всего, владелец такой сборки никогда не сможет позволить себе такие неразумные покупки, поэтому блока питания на 700 Вт достаточно.

Если вы собираете компьютер самостоятельно и неплохо разбираетесь в этом деле, то можете купить любой просторный бюджетный корпус за 2000 рублей. После этого потребуется добавить систему отвода тепла, но рядовые пользователи, как правило, ленятся копаться в проводах. Именно поэтому мы остановимся на системном блоке Zalman N5 MF. Он не отличается компактными размерами, поэтому сразу же учитывайте этот момент при выборе готовой системы. Обычно места под столом достаточно, а благодаря большому размеру все наши комплектующие получат достаточно свободного пространства для стабильной работы. В комплекте идёт 4 кулера, а значит переживать о перегреве вам не придётся. После подсчёта стоимостью всех комплектующих выяснилось, что мы потратили до 110 тысяч рублей. многим нашим читателям такая сумма покажется слишком высокой, но для работающего геймера потратить столько на развлечения один раз в 4-5 лет не составит труда. Помните, что наш компьютер находится на пике производительности и будет оставаться актуален ещё несколько лет.