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Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0

Тесты доказывают, что даже не самая мощная GeForce RTX 4060 Ti может потерять 15% производительности, если будет подключена к материнской плате, не поддерживающей интерфейс PCIe 4.0
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Сегодня все актуальные материнские платы для процессоров последних поколений поддерживают работу интерфейса PCIe 4.0. Более дорогие решения обеспечивают поддержку даже более продвинутого PCIe 5.0, вот только на прилавках благополучно находятся процессоры AMD с сокетом АМ4, которые до сих пор отлично продаются. Серия Ryzen 5000 имеет встроенную поддержку PCIe 4.0, но в данном случае всё зависит от материнской платы. Если вы купите бюджетное решение прошлых поколений, построенное на чипсетах В450 или В520, то на поддержку актуальных интерфейсов рассчитывать не приходится. Таким образом вы получите только PCIe 3.0, выше которого прыгнуть уже не удастся. 

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Прежде всего это повлияет на возможности подключения твердотельных накопителей. Покупать скоростные устройства нет никакого смысла, а значить увидеть скорость выше 2-3 тысяч МБ/с не выйдет. На самом деле высокая скорость не оказывает решающего влияния на работу системы, а игры прекрасно себя чувствуют почти на любых SSD. Именно поэтому эксперты полагают, что можно не переплачивать за PCIe 4.0, но на самом деле не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Проблема в том, что видеокарты последнего поколения лучше оптимизированы под новый интерфейс, но производители предпочитают на эту тему не распространяться. В сети есть тесты, но NVIDIA ничего не комментирует. 

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Вот и выходит, что геймеры тратят деньги, но получают совсем не то, чего ожидали. Сегодня мы изучим тестирование, проведённое на канале NJ Tech. Блогер решил разобраться в том, насколько сильно зависит быстродействие видеокарты от используемого интерфейса. В качестве подопытного кролика была выбрана GeForce RTX 4060 Ti, которая вначале работала на PCIe 3.0, а после и в режиме PCIe 4.0. Несколько скриншотов мы предлагаем вам рассмотреть выше. Полное тестирование находится в конце материала, но даже полученных выше данных достаточно, чтобы сделать важные выводы. Начнём с того, что примерно половина игр не демонстрирует зависимости от используемого интерфейса. Это значит, что установленная на старом интерфейсе GeForce RTX 4060 Ti будет выдавать столько же кадров в секунду, как если бы она работала под PCIe 4.0. Нужно принимать в расчёт множество важных допущений, ведь в этом случае процессоры должны быть примерно равны по производительности. В то же время, существуют игры, в которых видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0 показывает себя чрезвычайно плохо. Отставание может составлять 10%, но иногда достигает 20% и даже 30%. Такие случаи редки, но всё зависит от предпочтений того или иного геймера. Например, в Horizon Forbidden West на интерфейсе PCIe 3.0 можно получить 66 кадров в секунду, тогда как под PCIe 4.0 доступны 78 fps. Важно обратить внимание и на тот факт, что в случае использования более актуального интерфейса повышается ещё и минимальный фрамрейт, а всё это оказывает решающее влияние на настройки графики и качество картинки. 

Можно сделать вывод, что даже относительно недорогая видеокарта сильно зависит от используемого интерфейса. Если вы планируете собрать игровой компьютер на одном из старых поколений процессоров, то следует внимательно смотреть на наличие PCIe 4.0. Давайте перейдём к примерам. Например, вы купили GeForce RTX 4060 Ti, а к ней процессор Ryzen 5 7600X. Именно такой камень использует автор тестирования, ну а мы хотим вас обрадовать, ведь абсолютно все материнские платы под сокет АМ5 поддерживают PCIe 4.0. Таким образом досадная потеря быстродействия исключена, а значит вы получите максимум из возможного. Как видите, видеокарта стоит 50 тысяч рублей и предлагает приличный уровень производительности. В большинстве игр она способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 2К, но иногда придётся пожертвовать настройками графики. Многие владельцы таких сборок используют технологию масштабирования, которая позволяет повысить фрамрейт с минимальными последствиями для качества изображения. Что до процессора, то камень AMD обеспечивает приличную производительность и прекрасно подходит для любителей апгрейда. Поскольку следующее поколение процессоров AMD также останется на сокете АМ5, то вы сможете увеличить скоростные показатели системы без покупки новой материнской платы. 

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Но мы также можем рассмотреть и другой пример. Так, вы купили процессор Ryzen 7 5700X3D. Это очень быстрый камень, который легко справляется с любыми задачами. Особенно он хорош в играх, где оказывается быстрее Ryzen 5 7600X. Главный минус такого процессора заключается в использовании сокета АМ4. Многие скажут, что на самом деле это не минус, а плюс, и будет неправы. Тесты доказали, что с интерфейсом PCIe 3.0 вы можете потерять в среднем 15% производительности, ну а это серьёзная проблема. Многие геймеры экономят, а в результате покупают материнскую плату на чипсетах В450 или А520. В этом случае интерфейс PCIe 4.0 окажется недоступен, а значит сборка на базе Ryzen 7 5700X3D и GeForce RTX 4060 Ti не продемонстрирует максимальной эффективности. Не забывайте, что собранная система в будущем потребует замены материнской платы, процессора и оперативной памяти, ну а это серьёзные инвестиции. Не всё так плохо, ведь с сокетом АМ4 вы экономите как минимум 15 тысяч рублей. И всё же, если вы решили собрать игровой компьютер на базе Ryzen 7 5700X3D, убедитесь в том, что материнская плата поддерживает PCIe 4.0. Довольно недорого стоят решения на базе чипсета В550, где можно не только сэкономить, но и получить все возможности более новой платформы. 

Добавим, что GeForce RTX 4060 Ti не считается оптимальным решением. Видеокарта получила всего 8 Гб памяти, ну а в интернете есть тесты, доказывающие необходимость наличия 10 Гб и больше видеопамяти для обеспечения всех запросов требовательных новинок. Если вы хотите сэкономить и готовы покупать исключительно продукцию NVIDIA, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Цена на такую видеокарту ниже, но производительность окажется на том же уровне. Да, здесь также всего 8 Гб памяти, но вы по крайней мере заплатите за такую сборку на 8 тысяч рублей дешевле. Ну а разумным геймерам, у которых в наличии 50 тысяч рублей, мы рекомендуем обратить внимание на Radeon RX 7700 XT. Видеокарта быстрее GeForce RTX 4060 Ti и содержит 12 Гб видеопамяти. Такого количества хватит для стабильной работы всех игр в разрешении 2К, ну а это именно то, что нам требовалась. Обязательно убедитесь в том, что ваш компьютер поддерживает PCIe 4.0, а иначе даже Radeon RX 7700 XT с PCIe 3.0 окажется медленнее старой GeForce RTX 3060 Ti. Как показали тесты, интерфейс имеет значение, ну а разница в цене между материнскими платами не такая высокая, чтобы лишать себя 15% производительности на ровном месте. 


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видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты geforce rtx 4060 ti pcie 4.0 pcie 3.0
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Game tester
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