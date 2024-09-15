Появление технологии масштабирования вызвало ожесточённые споры среди экспертов, а многие геймеры полагают, что попытки увеличить количество кадров в секунду за счёт снижения качества картинки – это самая настоящая глупость. Представьте себе следующую картину: ваша видеокарта способна тянуть игры в разрешении 2К на высоких настройках графики. Вполне неплохо, но вам хочется побаловать себя трассировкой лучей, способной обеспечить совершенно новый уровень графики и реализма. Вы включаете волшебные лучики, но сразу же обнаруживаете, что вместо стабильных 50 кадров в секунду в 2К выжать больше 25 на высоких настройках графики не выходит. Снижение качества изображения не сильно влияет на фрамрейт, но в этом случае теряется вся логика трассировки лучей.

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И вот здесь выясняется, что существует технология масштабирования, позволяющая решить все ваши проблемы. На первый взгляд кажется, что технология идеальна, но со временем становится очевидно, что без досадных огрехов не обходится. Картинка становится размыта, а особенно страдают объекты, находящиеся на отдалении от главного героя. На экране появляется слегка заметная дымка, а всё это уже не похоже на идеальный сценарий, о котором говорят разработчики. А между тем не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь производители только создают новые технологии, а сценарии использования выбираем мы с вами. Сегодня мы изучим детали тестирования, проведённого на канале Testing Games, а после сделаем некоторые выводы.

Напомним, существуют две популярные технологии масштабирования. У NVIDIA есть DLSS 3, тогда как AMD продвигает FSR 3. Если посмотреть на изображение в тестовом отрывке ниже, то может показаться, что разница между технологиями отсутствует, но в реальность зелёные используют алгоритмы на базе ИИ, тогда как красные пошли более простым путём, получая аналогичный эффект другим способом. Представители NVIDIA заявляют о том, что выпустили более продвинутый продукт, но в реальности мы видим целый ряд ограничений, сдерживающий технологический прогресс. Например, DLSS 3 доступна только для видеокарт серии GeForce RTX 40, ну а это самое последнее поколение, настольной графики от дядюшки Хуанга. В то же время FSR 3 поддерживается всеми видеокартами AMD, начиная с серии Radeon RX 5700, а после Radeon RX 6000 и Radeon RX 7000. Кроме того, она доступна и на видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 30 и даже GeForce RTX 20. Проще говоря, охват геймеров на порядок больше, ну а это говорит о том, что тётушка Су предлагает народный продукт.

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К сожалению, рынок настольной графики контролирует Дженсен Хуанг, и он же задаёт правила игры. Так вышло, что большая часть владельцев видеокарт NVIDIA прошлых двух поколений даже не знает о возможности запуска FSR 3, тогда как DLSS 2 предлагает менее впечатляющие алгоритмы масштабирования. Картинка там более размыта, а количество кадров в секунду ниже. Но и это ещё не всё, ведь по состоянию на конец августа DLSS 3 была доступна на 100 играх, тогда как FSR 3 – всего на 50. Вот и получается, что кажущиеся преимущества на самом деле на рынке не востребованы, а NVIDIA продолжает продавать не самый лучший продукт по завышенным ценам. Но вернёмся к тестированию. Как видите, если запустить Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей в разрешении 4К на видеокарте GeForce RTX 4090, то количество кадров в секунду снижается до 45 единиц. Это значит, что сегодня даже самый дорогой суперфлагман не способен обеспечить стабильные 60 fps в 4К на максимальных настройках графики. Печально, но это факт, а значит самое время включить технологию масштабирования. Как видите, фрамрейт тут же поднимается выше 70 fps, а обе технологии демонстрируют аналогичные показатели. Если вы не поняли логики происходящего, то поясняем: на GeForce RTX 4090 доступна как DLSS 3, так и FSR 3, а значит есть возможность изучить работу обеих технологий на одной и той же видеокарте без смены драйверов и операционной системы.

Автор данного материала изучал изображение на мониторе с разрешением 2К. Теоретически, на дисплее 4К картинка не должна сильно отличаться, но вы всё же учитывайте этот момент при чтении выводов. Итак, если не придираться к мелочам, то обе технологии отлично справились со своей задачей. Находящиеся в отдалении объекты если и искажаются, то во время игры такие мелочи не заметны. При приближении почти нет размытого фона, ну а рядовой геймер никогда точно не скажет, на каком из трёх изображений была активирована FSR 3, где работала DLSS 3, а в каком случае обошлось без включения технологии масштабирования. И всё же, графика с FSR 3 нам кажется более чёткой, хотя такое мнение вполне может быть ошибочным. А вот после того, как настройки технологии масштабирования меняются, мы тут же видим все огрехи FSR 3 и DLSS 3. На втором изображении вы можете заметить, что фрамрейт с 70 кадров в секунду поднимается выше 100 fps, но без жертв не обходится. Прочесть номера машин становится сложно даже при приближении, а фирменная дымка создаёт неприятное ощущение перманентного тумана. Идти на такие жертвы не стоит, ведь даже в стандартном режиме можно получить больше 60 кадров в секунду.

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Если не в курсе, то трассировка лучей уже признаётся устаревшей, ведь на смену ей идёт трассировка путей. Различия сильно заметны, ведь во втором случае картинка становится более реалистичной, поскольку каждый пиксель генерирует несколько лучей, ну а они в свою очередь отражаются согласно законам физики. Тестовый участок в ролике выбран не очень удачно, но в целом разница действительно существует, но говорить о приходе трассировки путей в массовый сегмент слишком рано. Как видите, даже прокачанная GeForce RTX 4090 с трудом выдаёт 25 кадров в секунду, а очень часто заметны падения ниже 20 fps. Играть с такими настройками невозможно, но даже после активации FSR 3 и DLSS 3 добиться значительных результатов не удаётся. Что интересно, технология масштабирования NVIDIA лучше справляется с поставленной задачей, выдавая на несколько fps больше. Мы сомневаемся, что без программного обеспечения заметить разницу удастся, ведь визуальных различий между FSR 3 и DLSS 3 мы так и не увидели. А между тем следующее поколение настольной графики получит более совершенную реализацию фирменных технологий. Зелёные предложат DLSS 4, ну а красные готовят небольшую, но очень важную революцию. Как уже было сказано, FSR 3 полагается на простые алгоритмы обработки изображения, тогда как FSR 4 впервые начнёт использовать для этого искусственный интеллект. По словам представителей AMD, это позволит увеличить количество кадров в секунду, а также позитивно скажется на качестве изображения. Поговаривают, что обе технологии масштабирования следующего поколения предложат двукратный прирост fps без заметного снижения качества картинки.

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Отличные перспективы, а теперь давайте подумаем, как полученные сегодня знания могут нам помочь в выборе видеокарты. В ценовой категории до 35 тысяч можно встретить сразу три популярные видеокарты: Radeon RX 7600, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060. По скоростным характеристикам первая и третья примерно равны, тогда как вторая отстаёт на 10%. На GeForce RTX 3060 доступна только DLSS 2, тогда как более новая GeForce RTX 4060 предлагает DLSS 3. Стоимость GeForce RTX 4060 ощутимо выше, ну а самая примитивная модель с одним кулером обходится в 34 тысячи рублей. Это значит, что за нормальную версию придётся заплатить 37 тысяч и дороже, ну а всё это ещё и из-за наличия более продвинутой технологии масштабирования. В игровых сценариях DLSS 3 выдаёт более качественную картинку и выше фрамрейт, но теперь мы знаем, что при помощи FSR 3 можно оживить даже не самую новую видеокарту NVIDIA. Пользуйтесь этой информацией, ведь GeForce RTX 3060 имеет 12 Гб памяти и с процессором за 15-20 тысяч будет примерно равна по скорости с GeForce RTX 4060.

Купили монитор с разрешением 2К? В таком случае вам не обойтись без более мощных видеокарт. Здесь можно обратить внимание на Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti, стоимость которых примерно равна. Первая предлагает 12 Гб памяти, а значит будет оставаться актуальной гораздо дольше, ведь требовательные новинки уже сегодня могут занять больше 8 Гб видеопамяти. И вот здесь самое время обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта поддерживает только DLSS 2, ну а с FSR 3 она в играх окажется равна GeForce RTX 4060 Ti, но стоит значительно дешевле. Это называется разумный выбор, подкреплённый знаниями об актуальных технологиях. Как показывают тесты, между DLSS 3 и FSR 3 разница почти не просматривается, ну а владельцы видеокарт NVIDIA могут получить лучшее из двух миров. Перед купившими видеокарту нового поколения, выбор не стоит, а вот владельцам GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti есть над чем подумать. Если вы используете технологию масштабирования во время запуска игр, то мы советуем переходить на FSR 3 всякий раз, когда это возможно. Это же касается и владельцев видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 20. Дядюшка Хуанг никогда не расскажет вам о скрытом потенциале, ну а иногда стоит уделить немного времени полезным мелочам. Перед владельцами видеокарт AMD выбор не стоит, но тётушка Су позволяет прикоснуться к современным технологиям даже тем, кто купил видеокарту в далёком 2019 году. NVIDIA предпочитает выжимать из геймеров последние копейки, поэтому есть все основания полагать, что серия GeForce RTX 50 останется без следующей версии DLSS 4. Как поступит AMD, мы предсказывать не берёмся, но пока Лиза Су предпочитала не делать резких движений, обеспечивая высокую преемственность технологий между поколениями.



