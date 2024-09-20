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God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps

В этом случае в новой God of War Ragnarök будет запускаться на максимальных настройках графики, а для более сложного 2К требуется ещё более дорогая видеокарта
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Вчера начались глобальные продажи God of War Ragnarök. Игра вышла на PlayStation 5 несколько лет назад и довольно долго оставалась эксклюзивной для приставки Sony. Ещё на этапе анонса ходили слухи о планах японской корпорации выпустить новинку на персональные компьютеры, ну а успех прошлой серии не оставил сомнения в том, что соответствующее решение будет принято. И всё бы ничего, но продажи оказались крайне низкими, а онлайн в Steam за первые сутки достиг 23 000 геймеров, что в 3 раза меньше, чем демонстрировала предыдущая часть. По мнению экспертов, причина в странной политике Sony. По непонятной причине японцы требуют регистрации аккаунта в PlayStation Network, ну а в итоге в 180 странах по всему миру God of War Ragnarök продаваться не будет. 

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Так вышло, что Sony не использует серьёзных методов защиты цифрового контента, поэтому хакеры взломали игру и выложили её на торренты спустя 1 час после официального релиза. Скачать можно и в России, но в данном случае на пути геймеров стоят не только искусственные ограничения, но и санкции. Японцы ушли с российского рынка, ну а это означает сознательный отказ от лицензирования продукции в том или ином регионе. Поскольку платить деньги буквально некому, то использование пиратских копий может и не самый лучший, но выход. Что же, каким бы путём вы не получили доступ к God of War Ragnarök, важно учитывать одну важную деталь: игра чрезвычайно требовательная. 

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Авторы сайта GameGPU взяли целую россыпь популярных видеокарт и попытались выяснить, как себя покажут флагманы и бюджетные решения в новой игре. Сводный график вы можете увидеть выше. На первый взгляд параметры слишком сложные, но на самом деле это не так. Смотрите, по каждой видеокарте даны три разрешения. Ниже всех находится 4К, посредине расположилось 2К, ну а народное 1080р вверху. Таким образом с Radeon RX 7900 XTX можно получить 87 кадров в секунду в разрешении 4К, 116 fps и 130 fps в 2К и 1080р соответственно. Для запуска использовался процессор Ryzen 7 7800X3D, ну а результаты красноречиво говорят о том, что нам срочно нужна настольная графика нового поколения. Заметьте, что никакая трассировка лучей не была включена, но со сверхвысоким разрешением справляется всего несколько видеокарт, в число которых входит и GeForce RTX 4090. Перечислять все видеокарты, которые могут тянуть новую игру в 4К нет никакого смысла, ведь даже с 1080р всё очень плохо. 

Авторы использовали максимальные настройки графики, ну а здесь обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в народном разрешении с большим трудом может только Radeon RX 6750 XT. GeForce RTX 3060 уже не тянет God of War Ragnarök на максимальных настройках графики, ну а это проблема, о которой давно пишут эксперты. Если обратить внимание на различные тесты, то можно прийти к выводу, что со времён выхода GeForce RTX 2060 SUPER почти ничего не изменилась. За эту видеокарту просили 400 долларов, но GeForce RTX 3060 за 330 через два года продемонстрировала точно такой же уровень быстродействия. После этого мы увидели GeForce RTX 4060, но эта видеокарта лишь немногим превосходит решение прошлого поколения. Быстродействие флагманов увеличивается медленно, ну а играм требуется нечто большее. Без значительного рывка не обойтись, но в текущих условиях NVIDIA не пойдёт на такие жертвы. Дженсен Хуанг предпочитает медленно копаться в кошельках геймеров, предлагая меньше, чем даёт. AMD и вовсе не готова к реальной конкуренции, ну а в итоге в новой God of War Ragnarök поиграть в 2К на максимальных настройках графики почти невозможно. 

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Если размышлять о том, какая видеокарта будет оптимальной для God of War Ragnarök, то на ум приходит только Radeon RX 7700 XT. На максимальных настройках графики она может с новой игрой в 2К и не справится, но на высоких будет чувствовать себя уверенно, выдавая 60 кадров в секунду. Radeon RX 7700 XT получила 12 Гб памяти, ну а этого количества достаточно для загрузки требовательных локаций God of War Ragnarök. 

Тесты доказывают, что более мощная Radeon RX 7800 XT не только будет тянуть God of War Ragnarök в 2К, но даже может порадовать геймеров в 4К. Здесь также настройки графики нужно сбросить на высокие, но в данном случае выбирать должен каждый геймер самостоятельно. Авторы теста не использовали технологии масштабирования, а значит мы можем увидеть чистую производительность. 

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Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTХ годятся для 2К и 4К, но цены на такие видеокарты слишком высокие, чтобы советовать их рядовым геймерам. Даже Radeon RX 7700 XT смотрится очень серьёзно, но в данном случае ни одно менее дорогое решение не обеспечит God of War Ragnarök 60 кадров в секунду даже в разрешении 1080р. Судя по всему, движок новой игры более благоприятен для продукции AMD, но это крайне редкий случай, ведь обычно видеокарты NVIDIA оказываются у разработчиков в приоритете. 

Несмотря на это вы можете обратить внимание на GeForce RTX 4070 SUPER, которая обеспечит в God of War Ragnarök неплохую картинку в 2К. По скоростным качествам она примерно равна или немного быстрее Radeon RX 7800 XT, а в большей части игр выходит вперёд за счёт более эффективной реализации трассировки лучей. В данном тесте подобная технология не активирована, но при выборе видеокарты следует учитывать все переменные. У Radeon RX 7800 XT есть 16 Гб памяти, а для многих этого достаточно для того, чтобы сделать правильный выбор. На самом деле 12 Гб на GeForce RTX 4070 SUPER достаточно для любых задач, но в данном случае выбор за вами.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER демонстрирует впечатляющие показатели, но стоит такая видеокарта 85 тысяч рублей. Указанная выше Radeon RX 7900 XT на 13 тысяч дороже, но предлагает 20 Гб памяти и ощутимо быстрее в играх. Судя по аналитическим данным, GeForce RTX 4070 Ti SUPER покупают лучше, но иногда выбор большинства – это не самое верное решение. 

GeForce RTX 4080 SUPER вполне достаточно для любых задач, но главный минус такой видеокарты заключается в чрезвычайно высокой стоимости. Дороже только GeForce RTX 4090, флагман NVIDIA себе могут позволить только бескомпромиссные энтузиасты. Смысла от покупки такой видеокарты немного, но переплата превышает все границы. Большая часть геймеров покупает менее дорогие видеокарты за 30-40 тысяч рублей, вот только уже начали выходить игры, в которых народные решения не способны обеспечить максимальный уровень графики в 1080р. К счастью, таких игр пока мало, а требования продолжат медленно расти. Это позволит владельцам недорогих видеокарт спокойно снижать настройки, а после и активировать технологию масштабирования. И всё же, без значительного прироста производительности дальнейшее улучшение графики невозможно. God of War Ragnarök можно назвать одной из самых красивых игр 2024 года, но требования здесь чрезвычайно высокие, в чём мы с вами могли убедиться воочию. 

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видеокарты оптимальные ценовые предложения god of war ragnarök
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А Бубля в комментах поддерживает срач, как думаешь?
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
armadaovs
16:52
а что на это скажет местная лахта?
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Норм часть, но вторична по отношению к 2018 года и наверное всё-таки хуже чем старые.Прошёл все части, включая две на ПСП и ту которая не очень с пс3, всё на оригинальном железе.Держу в курсе
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
vl
16:47
мне думается, что "ламповым" должен быть не только приёмо-усилительный тракт, но и источник сигнала, его качество. А вот с качеством источника сигнала, самая большая проблема, звуковая техника то, в ...
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