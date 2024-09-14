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Bublik1
AMD увеличит автономность ноутбуков за счёт ИИ в технологии FSR 4 с видеокартами Radeon RX 8000
Впервые с момента появления технологии масштабирования AMD начнёт использовать умные алгоритмы, как это делает NVIDIA

Несколько лет назад видеокарты получили любопытную технологию, до сих пор вызывающую споры среди экспертов и рядовых геймеров. Речь идёт о технологии масштабирования, в задачи которой входит увеличение количества кадров в секунду за счёт хитроумных алгоритмов. Сама идея вызывает энтузиазм, но её реализация оказалась далека от идеала. Так, добиться повышения фрамрейта действительно можно, но происходит это за счёт снижения качества изображения. В зависимости от реализации тех или иных алгоритмов можно видеть разную степень размытия, но в целом изображение теряет чёткость, а заметить разницу можно невооружённым взглядом. В настоящее время наиболее впечатляющую реализацию технологии масштабирования предлагают NVIDIA и AMD. При этом обе компании имеют на балансе технологии третьего поколения, а эксперты отмечают, что логика работы алгоритма сильно отличается. Так, Дженсен Хуанг сразу же начал использовать искусственный интеллект, тогда как Лиза Су предпочла более простые способы повышения количества кадров в секунду. 

В некоторых случаях DLSS 3.0 выглядит более впечатляюще, а проблема ещё и в том, что FSR 3 поддерживается не всеми играми, поэтому технология NVIDIA имеет определённое преимущество. В рамках выхода PlayStation 5 Pro геймерам станет доступна аналогичная технология Sony под названием PlayStation Spectral Super Resolution, а нечто похожее есть и у Intel. В настольном сегменте главными соперниками остаются NVIDIA и AMD, но у красных уже есть планы, позволяющие догнать и обогнать конкурента. Как стало известно, в рамках выставки IFA 2024 генеральный менеджер AMD Computing and Graphics Business Group сделал крайне любопытные заявления. По словам Джека Хьюна, FSR 4 станет революционной и позволит разработчикам реализовать технологию масштабирования с минимальными потерями качества для изображения. Хьюн заявил, что технология масштабирования следующего поколения будет основана на умных алгоритмах, тогда как FSR 2 и FSR 3 полагались на так называемую аналитическую генерацию кадров. 

Используемые алгоритмы показали себя неплохо, но при помощи ИИ удастся добиться более впечатляющей реализации, тогда как актуальные технологии достигли потолка. Представитель AMD утверждает, что главная задача, которую должны были выполнить актуальные технологии, заключалась в быстром выходе на рынок. Владельцам видеокарт требовалась эффективная технология масштабирования здесь и сейчас, поэтому времени на раздумья не оставалось. А вот с FSR 4 решено было пойти другим путём. Уже как минимум 9 месяцев движется разработка новой технологии, реализация которой кажется впечатляющей. Особенно интересна FSR 4 смотрится в аспекте энергопотребления. Хьюн отмечает, что даже самые мощные ноутбуки способны обеспечить время работы в требовательных играх не более часа, тогда как сам он хотел бы провести за экраном в несколько раз больше. Именно технология масштабирования четвёртого поколения сможет обеспечить любителей видеоигр такой возможностью. Хьюн уверен, что переход на использование умных алгоритмов позволить повысить время автономной работы, а всё это пойдёт на пользу не только ноутбукам, но и игровым консолям с процессорами, содержащими мощные интегрированные видеокарты AMD. Консоли станут интересны конечному потребителю, поскольку позволят провести за игрой не час, а в разы дольше. 

К сожалению, многоуважаемый Хьюн не сообщает, когда новая технология масштабирования станет доступна широкому кругу пользователей. Мы также не знаем, когда выйдет настольная графика следующего поколения. Предполагается, что серия GeForce RTX 50 окажется доступна только в следящем году, ну а новостей относительно выхода Radeon RX 8000 пока нет. Обычно красные сильно отставали от зелёных и выпускали технологию масштабирования на целый год позднее. Учитывая заявления Хьюн о том, что разработка началась почти год назад, можно ожидать, что к январю 2025 года FSR 4 будет доступна вместе с видеокартами следующего поколения. Об этом говорит ещё и тот факт, что PlayStation Spectral Super Resolution от Sony построена на аналогичных технологиях и стала первое реализацией ИИ в графических чипах AMD.

#amd #видеокарты #radeon rx 8000 #fsr 4
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