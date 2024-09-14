PlayStation 5 Pro станет самой дорогой игровой приставкой за всю историю. Попытки продавать консоли дороже 500 долларов уже были, но это всегда приводило к низкому интересу к подобным устройствам со стороны потенциальных покупателей. Даже сегодня на рынке есть портативные консоли с мощной интегрированной графикой AMD и операционной системой Windows 11, цены на которые доходят до 1000 долларов. При помощи таких гаджетов можно запускать почти любые актуальные игры, получив не только мощный инструмент для развлечений, но и полноценный карманный компьютер. Поскольку актуальные технологии стоят очень дорого, добиться приемлемой стоимости производителям не удаётся, а в итоге подобные устройства занимают крошечную долю рынка и интересны горстке энтузиастов.

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А между тем Sony решила провести эксперимент. Напомним, PlayStation 5 Pro поступит в продажу в начале ноября и будет стоить в Европе 800 евро. Что удивительно, приставка идёт без дисковода, а значит ровно в 2 раза дороже, находящейся сегодня на рынке модели. Высокая стоимость консоли вызвала широкие обсуждения, а большая часть потенциальных покупателей высказывается в крайне негативном тоне. Многие эксперты пишут о жадности действующего руководства Sony, ведь в момент запуска PlayStation 4 Pro стоила 400 долларов, тогда как PlayStation 4 Slim продавали за 300 долларов. Сегодня мы видим, что приставка текущего поколения не подешевеет ни на доллар, а японская корпорация пытается понять, готовы ли геймеры покупать PlayStation 6 за 700-800 долларов. Насколько такой эксперимент окажется удачным, судить слишком рано и сегодня мы поговорим о персональных компьютерах.

Многие наши читатели не покупают консоли, поскольку предпочитают скачивать игры с торрентов. На самом деле, даже если вы не принадлежите к лагерю Весёлого Роджера, то могли заметить, что в цифровых магазинах на ПК цены на игры ощутимо ниже, а спустя год купить блокбастер можно в 2 раза дешевле, чем он предлагается на аналогичной площадке Sony. Кроме того, игровой компьютер можно использовать и для работы, когда приставка создана только для развлечений. Если перевести 800 евро в российскую валюту, то можно получить 80 000 рублей. Скорее всего, PlayStation 5 Pro в первые месяцы будет стоить не дешевле 90 000 рублей, а значит мы соберём игровой ПК, который окажется максимально похож на приставку за ту же сумму. Начнём с процессора. Эксперты полагают, что самым слабым звеном PlayStation 5 Pro остаётся посредственный процессор. По этой причине разработчикам приходится тратить много времени на оптимизацию, зато это позволяет нам выбрать не самый дорогой Ryzen 5 5600. Внутри консоли стоит ещё более печальный аналог AMD, значит выбранный нами процессор позволяет справляться с любыми задачами на вполне уверенном уровне. Его главное преимущество заключается в низкой цене, а всё остальное – это компромисс. Процессор построен на платформе АМ4, значит провести апгрейд компьютера без смены материнской платы уже не выйдет. В таком же положении оказываются и владельцы PlayStation 5 Pro, которые в лучшем случае могут добавить твердотельный накопитель большой ёмкости.

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Можно было бы неплохо сэкономить на материнской плате, вот только мы собираем аналог PlayStation 5 Pro, а значит должны учитывать её главные фишки. Здесь ключевая особенность заключается в скоростном SSD, который позволяет сократить время загрузки игр и добиться минимальных переходов между уровнями. Придётся купить Gigabyte B550M DS3H, построенную на чипсете В550. В ней присутствуют все нужные интерфейсы, а также доступен скоростной PCIe 4.0. Материнская плата позволяет экспериментировать с разгоном, но в данном случае нас волнует только то, что она позволит не отстать от игровой приставки по показателю быстродействия твердотельного накопителя.

Дабы не выйти за пределы указанных выше 90 тысяч, мы остановимся на SSD Kingston KC3000. Твердотельный накопитель отличается крайне высокой скоростью чтения и записи до 7000 МБ/с, что позволит раскрыть потенциал всех наших комплектующих. Поскольку консоль включает накопитель ёмкостью 1 Тб, то мы возьмём такой же объём. Для записи игр нам хватит, тогда как операционная система и программы в любом случае займут не больше 100 Гб. В продаже можно встретить твердотельные накопители и быстрее, но мы очень сомневаемся, что в реальных играх они покажут лучшие показатели. На самом деле даже выбранный SSD для игр слишком быстрый, но мы решили соответствовать PlayStation 5 Pro, а значит выбора не было. Твердотельный накопитель имеет отличные показатели выносливости. Он способен проработать 2 миллиона часов, и записать 800 Тб информации. Этого хватит на десять лет, даже если вы начнёте закачивать в день по одной игре размером 100 Гб.

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А вот на оперативной памяти можно сэкономить. Берём две линейки по 8 Гб Kingston FURY Beast DDR4 3200. Энтузиасты говорят о необходимости покупать с новой сборкой 32 Гб ОЗУ, но тесты доказывают, что играм больше 16 Гб не требуется. Самое главное – это выбрать достаточно мощную видеокарту,но об этом мы поговорим немного ниже. Kingston FURY Beast недорогая, быстрая и отлично вписывается в нашу систему.

По данным аналитиков, графический чип на PlayStation 5 Pro примерно равен по мощности Radeon RX 7700 XT. Что же, мы возьмём именно такую видеокарту, пытаясь обеспечить максимальную скорость работы и приличную картинку. Нужно учитывать, что на консоли нет балласта в виде операционной системы Windows 11 со всеми бесполезными для геймера программами и компонентами. Именно поэтому графический чип в PlayStation 5 Pro обеспечивает 60 кадров в секунду во всех играх в разрешении 4К, тогда как в компьютере Radeon RX 7700 XT на такие достижения не способна. Скорее всего, Sony лукавит, ведь сегодня ни о каком 4К речь не идёт. Разрешение в играх называется плавающим и меняется в зависимости от графических настроек и сложности сцены. Таким образом большую часть времени на экране можно увидеть только 2К и выходить из тупика японская корпорация намерена с помощью технологии масштабирования под названием PlayStation Spectral Super Resolution. Прекрасно, у AMD есть FSR 3, которая неплохо справляется с аналогичными задачами. Таким образом мы получим картинку высокого качества и даже сможем поиграть в 4К.

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Внутри игровой приставки скрывается крайне бюджетный, но качественный блок питания и мы вынуждены уделить этой детали особое внимание. Дабы сэкономить, остановимся на Chieftec Task. Мощность блока составляет 700 Вт, значит для обеспечения стабильной работы нашего ПК вполне достаточно. В придачу идёт поддержка стандарта энергоэффективности 80+ Bronze, что говорит о качестве блока питания. .

Всё это упакуем в корпус MSI MAG FORGE M100R. Он имеет продуманную систему расположения комплектующих и уже идёт в комплекте с четырьмя кулерами. Система охлаждения пригодится для отвода тепла, ведь наша система пусть и не самая прожорливая на рынке, но точно нуждается в хорошем охлаждении. Если подсчитать все комплектующие, то у нас вышло около 90 тысяч рублей. Мы получили хорошую игровую сборку, которая по многим параметрам не уступает PlayStation 5 Pro. Качество графики окажется впечатляющим, а мы постарались учесть главные фишки консоли. Можно сказать, что с задачей мы справились на отлично.