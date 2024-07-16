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Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel

Несмотря на все заявления Microsoft, даже самая первая версия Windows 11 справляется с играми не хуже той, что получила финальный патч
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В последнее время о проблемах с процессорами Intel сообщает всё больше пользователей. Дошло до того, что даже разработчики популярных игр стали фиксировать сбои, о чём пишут представители студии Digital Extremes, подарившее миру Warframe. Оказывается, 80% сбоев, которые фиксируют специалисты, происходят на флагманах Intel. У одного из сотрудников студии наблюдались постоянные вылеты, а справиться с проблемой помогло обновление прошивки BIOS. И вот здесь и начинается всё самое интересное, ведь в сети есть масса тестов, авторы которых крайне недовольны происходящим. Выясняется, что в определённых сценариях после обновления подсистемы и внесения новых настроек по умолчанию Core i9-14900K и Core i9-13900K начинают работать медленнее, чем было раньше. 

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Энтузиасты и эксперты приводят целый ряд сценариев, где можно заметить падение количества кадров в секунду. Некоторые и вовсе требуют у Intel отозвать флагманы и компенсировать пользователям неудобства. Скорее всего, производитель на подобные уговоры не решится, ведь на кону миллиарды долларов, а также репутационные потери. Представители компании уверяют, что чаще всего проблема находится на стороне пользователя, а также просят обновить BIOS. Брать вину на себя Intel не хочет, ну а всё идёт к тому, что 13-я и 14-я серии ещё долго будут вспоминаться как наиболее провальные. Что же, если вы только думаете о покупке флагмана Intel, то лучше не делайте такого опрометчивого шага. В случае, если камень уже стоит у вас на ПК, то остаётся только обеспечить его максимальную стабильность.

Эксперты предлагают следить за обновлением BIOS и не игнорировать выход новых прошивок даже если это приведёт к потере производительности. Если камень выйдет из строя, вы потеряете больше денег и вынуждены будете купить новый процессор на сокете LGA 1700. Требуется купить как можно более эффективную систему охлаждения, не играть с настройками напряжения и забыть о разгоне. Звучит странно, ведь Core i9-14900K создан для оверклокеров, но выбора всё равно нет. Тема нестабильной работы процессоров Intel привлекает всё больше внимания, ну а сегодня мы разберём ещё один момент, который способен заинтересовать даже владельцев недорогих камней. Представители Microsoft то и дело говорят о том, что новые версии Windows 11 обеспечивают лучшие показатели в играх. Всем пользователям советуют обновляться, ну а мы рассмотрим работу сразу трёх сборок на процессоре Core i9-14900K.

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Это Windows 11 21H2, Windows 11 22H2 и Windows 11 23H2. Как видите, у нас трёхгодичная ретроспектива, а значит информации для размышлений должно быть много. По крайней мере так кажется, ведь тесты команды TheSpyHood могут показаться разочаровывающими (в конце материала есть видео). Выясняется, что в большинстве случаев никакого прироста фрамрейта за два года не было. Версия Windows 11 23H2 демонстрирует точно такие же показатели, как и Windows 11 21H2, хотя в некоторых играх пару дополнительных кадров в секунду набрать всё же удаётся. Пожалуй, происходит это за счёт видеокарты GeForce RTX 4090, которая позволяет выжать из процессора максимум. Если бы использовалась не такая быстрая видеокарта, то разница была бы равна нулю, хотя преимущество и без этого кажется надуманным. Неясно, какую версию BIOS использовали авторы теста, но благодаря мощной видеокарте даже в требовательных играх Core i9-14900K выдаёт довольно высокие показатели. 

Всё это значит, что доверять заявлениям Microsoft стоит далеко не всегда, ну а эксперты отмечают, что прирост производительности можно заметить только в синтетических тестах, тогда как в играх ничего подобного не происходит. Как уже отмечалось выше, процессоры Intel не отличаются стабильностью, ну а сегодня мы рассмотрим альтернативы, которые предлагает нам тётушка Су. Пожалуй, лучшим процессором на рынке заслуженно считается Ryzen 7 7800X3D. Камень в играх не уступает Core i9-14900K, но не имеет проблем со стабильностью. Кроме того, процессор AMD будет себя неплохо чувствовать с недорогой материнской платой, тогда как флагман Intel нуждается в продукции верхнего ценового сегмента. Такая сборка будет дорогой, а вы потратите массу средств и нервов на обеспечение стабильности. 

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Тесты доказывают, что покупка дорогого процессора оправдана только в том случае, если вы планируете установить в систему видеокарту уровня GeForce RTX 4090. Если таких значительных денег у вас нет, а вам требуется не только играть, но и решать игровые задачи, то оптимальным выбором станет Ryzen 9 7900X. Он имеет 12 ядер и хорошо себя показывает в самых разнообразных сценариях. Под такой процессор отлично подойдёт Radeon RX 7900 XT, имеющая приличный запас быстродействия, но не обладающая ультимативной производительностью. Видеокарта стоит более чем в 2 раза дешевле GeForce RTX 4090, но позволяет запускать все игры в разрешении 4К. Система покажет себя неплохо, но с ней вы точно не станете искать разницу между версиями BIOS и различными патчами для Windows 11. Если подумать, то сборка на базе флагманов NVIDIA и Intel обойдётся вам в 3 раза дороже, но принесёт не больше 20-30% кадров в секунду в требовательных играх. Учитывая, что даже Ryzen 9 7900X + Radeon RX 7900 XT обеспечат стабильно выше 60 кадров в секунду в разрешении 4К, смысл от переплаты понятен далеко не всем геймерам. 


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оптимальные ценовые предложения windows 11 тесты core i9-14900k
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