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Bublik1
Разработчики Warframe заявили, что 80% сбоев на ПК геймеров возникают по вине процессоров Intel
По данным инсайдеров, Intel не намерена решать данную проблему и не будет отзывать процессоры из продажи.

Если бы год назад на страницах технологического издания появился бы опрос о качестве настольных процессоров, то большая часть пользователей присудила бы победу Intel. Даже если рядовой покупатель никогда не сталкивался с проблемами на процессорах AMD, то неприятные слухи то и дело курсируют по интернету, а всё это подрывает и без того не самую лучшую репутацию компании.

Что ж, в последнее время всё круто изменилось, ведь теперь главными бракоделами стали инженеры Intel. В прессе пишут о масштабных сбоях, а к числу пострадавших относят владельцев наиболее дорогих моделей. Это Core i9-13900K и Core i9-14900K, а также варианты без графического чипа. Кроме того, проблемы возникают у владельцев Core i7-13700K и Core i7-14700K, но количество жалоб здесь намного меньше. 

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О проблеме стало известно несколько месяцев назад, но рабочего решения пока нет. Представители Intel не готовы комментировать происходящее, ну а производители материнских плат уже интегрировали в BIOS специальные алгоритмы, ограничивающие потенциал флагманов. Это привело к существенному падению быстродействия, но ничего лучше пока разработчики предложить не могут. Оказывается, даже если владелец процессора Intel соблюдает все предосторожности, то избежать сбоев будет трудно. На специализированных форумах предлагают придерживаться определённых условий работы процессоров. Например, не игнорировать новые патчи в BIOS. Кроме того, рекомендуется не использовать разгон, а также купить максимально эффективную систему жидкостного охлаждения. Если разгон неизбежен, то необходимо контролировать каждый шаг, но здесь уже всё зависит от удачи, ведь часть процессоров прекрасно справляется с нагрузками. 

Многочисленные эксперты призывают Intel отозвать серии проблемных процессоров, но инсайдеры Moore’s Law is Dead уверены, что ничего подобного не произойдёт. На кону слишком большие деньги, поэтому компания продолжит хранить молчание, надеясь на то, что количество сбоев не будет критичным для продаж. Блогеры выяснили, что всё началось с серии Raptor Lake, которая была разработана в сжатые сроки. Якобы инженеры не получили достаточно времени на тестирование, имея в распоряжении всего несколько месяцев. Предполагается, что проблема может находиться в области кэш-памяти второго уровня, а также тесно связана с ядрами Golden Cove и Raptor Cove. Таким образом перед нами фундаментальная ошибка, устранить которую скорее всего невозможно. Эксперты рекомендуют отказаться от покупки процессоров Intel последних двух поколений, и всё идёт к тому, что репутационные потери окажут значительное влияние на продажи продукции этой компании в будущем. О сбоях начали говорить не только рядовые пользователи и эксперты, но и представители крупных игровых студий. 

По информации разработчиков Digital Extremes, на счету которых знаменитая Warframe, совсем недавно они выявили необычную закономерность между сбоями и особенностью процессора геймера. Так, 80% вылетов игры зафиксировано у тех, кто владеет Core i9-13900K и Core i9-14900K, а неприятный сюрприз случился даже у одного из сотрудников Digital Extremes. В компьютере разработчика находился один из флагманов Intel, а в ходе расследования удалось понять, что причиной вылетов на его ПК была старая версия BIOS. Все рабочие компьютеры в офисе регулярно проходили обновление прошивки, тогда как дома сотрудник студии не обновил свой ПК. После того как BIOS была обновлена, проблемы с вылетами решилась. По крайней мере на время. На страницах зарубежных технических изданий пишут, что такая мера является временной, поскольку не позволяет окончательно купировать проблему.

Как поступит руководство Intel, остаётся только доказываться, но пока хороших сценариев у компании становится всё меньше. 

#intel #процессоры
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