В интернете можно встретить массу самых различных мнений на кажущиеся вполне простыми вопросы. Например, диванные эксперты годами спорят о том, сколько оперативной памяти нужно современным играм. Тесты доказывают, что большая часть игр прекрасно себя чувствует, даже если игровой ПК имеет только 16 Гб ОЗУ. При этом куда важнее количество видеопамяти на видеокарте. Удалось выяснить, что видеокарта, у которой в наличии 12 Гб видеопамяти потребляет меньше оперативной памяти, что позитивно сказывается на фрамрейте и гарантирует более высокую стабильность в сложных сценах. Если есть лишние 8 тысяч рублей, то можно не задумываясь ставить сразу 32 Гб ОЗУ, ну а поводов для спора меньше не становится.

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Очень часто в сети можно встретить рассуждения не тему правильного выбора материнской платы. Некоторые блогеры уверяют, что нужно брать наиболее прокачанные модели с мощной системой питания и оверклокерским потенциалом. Наивные зрители тратят деньги на бесполезные игрушки, но не способны воспользоваться скрытым потенциалом. Есть эксперты, рассказывающие о необходимости следования последним трендам. Например, когда появились материнские платы с поддержкой PCIe 4.0, нам обещали, что прошлые модели с PCIe 3.0 придётся выбрасывать на свалку. Якобы, видеокарты совсем скоро перестанут поддерживать старый стандарт, а в итоге нужно менять самые основные комплектующие.

Материнские платы с поддержкой PCIe 5.0 появились ещё в 2021 году, но с тех пор цены на них не стали ниже. Действительно стоящие модели обходятся в 60 тысяч рублей и дороже, но только единицы потенциальных покупателей осознают, для чего им вообще нужна вся эта мощь. Эксперты вот уже несколько лет уверяют, что видеокарты следующих серий не будут поддерживать интерфейс PCIe 3.0. По данным представителей NVIDIA, серия GeForce RTX 50 не имеет таких проблем с совместимостью, а значит пока можно не волноваться. Ну а поскольку данная тема то и дело обсуждается, то самое время обратиться к новому тестированию, проведённому командой TheSpyHood. Блогеры взяли видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER и прогнали её через игровые тесты в условиях работы интерфейса PCIe 5.0, PCIe 4.0 и PCIe 3.0.

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Результат оказался ожидаемым, ведь разница между интерфейсами отсутствует. Видеокарта демонстрирует отличные показали, а все разговоры о плохой совместимости с PCIe 3.0 – это всего лишь фантазии отельных блогеров. Не исключено, что тему муссируют производители материнских плат и процессоров. Маржа от дорогих комплектующих намного выше, чем от бюджетных моделей, ну а мы посмотрим, какие варианты сборок есть на российском рынке. Простой пример, вы покупаете процессор Ryzen 7 5700X3D, а к нему материнскую плату MSI B450M PRO-VDH. В данном случае вы получаете доступ к интерфейсу PCIe 3.0, выше которого уже не прыгнуть. Что же, процессор демонстрирует отличную производительность, а цена материнской платы оказалась меньше 9 тысяч рублей. Сборка будет быстрой и производительной. Даже если вы решите укомплектовать такой набор указанной выше видеокартой GeForce RTX 4070 Ti SUPER, то количество кадров в секунду будет не меньше, чем в случае использования материнской платы с более современным интерфейсом.

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Другой пример: вы купили процессор Ryzen 7 7700. Это очень неплохой камень, который примерно равен по скорости с Ryzen 7 5700X3D. Поскольку он принадлежит к более современному поколению, то использовать старые материнские платы с сокетом АМ4 уже не получится. За 14 тысяч в продаже можно встретить Asrock B650M-HDV/M.2. Это далеко не самый лучший выбор для любителей экстрима, но отличная возможность сэкономить без потери производительности. Материнская плата поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и стоит недорого. Судя по тестам, вы сможете поставить сюда любую видеокарту, которую только осилит ваш бюджет. Например, берём Radeon RX 7800 XT. Здесь есть 16 Гб видеопамяти и приличная производительность. По скоростным данным видеокарта AMD уступает указанной выше GeForce RTX 4070 Ti SUPER, но и стоит дешевле. Выбрать можно любую видеокарту, ведь даже интерфейс PCIe 3.0 без проблем справляется с флагманами NVIDIA.

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Так, если вы покупаете процессор Ryzen 7 7800X3D, то не обязательно под него брать материнскую плату ASUS на чипсете X670E. Стоит такое решение больше 60 тысяч рублей, но не имеет преимуществ перед более дешёвыми моделями в плане совместимости с видеокартами. Обычно материнские платы за такие деньги покупают только энтузиасты. Внутри есть масса настроек и мощная система питания, позволяющая экспериментировать с разгоном. Для дома лучше подойдёт Asrock с чипсетом B650, имеющая всё необходимое для создания мощной игровой станции. Даже если вы можете себе позволить GeForce RTX 4080 SUPER, никакого смысла гнаться за поддержкой PCIe 5.0 нет. Тесты доказывают, что куда важнее быстродействие процессора и видеокарты, ну а мы подведём итоги.

Покупайте материнскую плату, которая подходит вам по деньгам. Смотреть в сторону дорогостоящих решений за 60 тысяч рублей нет никакого смысла, поскольку даже платы за 15 тысяч имеют всё необходимое для создания производительного игрового компьютера. Видеокарты следующего поколения не будет предъявлять требования к интерфейсу PCIe, ну а изменится ли что-то в 2026 году, сказать сложно. Реклама PCIe 5.0 уже вышла из стадии агрессивной. Одно время нам рассказывали о невероятной скорости твердотельных накопителей, созданных с поддержкой PCIe 5.0. После того как такие появились в рознице, были сделаны тесты, сильно разочаровавшие любителей компьютерных игр. Для понимания проблемы вы можете изучить любопытный материл по ссылке. Тесты подтвердили, что использовать жёсткие диски для игр уже не стоит, а вот с твердотельными накопителями вышел казус. Выяснилось, что даже старые SSD, которые подключаются к материнской плате по интерфейсу SATA 3, демонстрируют сходные показатели с накопителями, поддерживающими PCIe 4. А между тем последние в синтетических тестах оказываются в 15 раз быстрее. Если вы не можете понять те или иные вещи, ищите тесты. Обычно после просмотра нескольких роликов всё становится на свои места, ну а мы с вами выяснили, что гнаться за PCIe 5.0 нет никакого смысла. По крайней мере, если вы не зажиточный энтузиаст, у которого есть лишние несколько сотен тысяч рублей.



