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HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р

Самые быстрые и дорогие твердотельные накопители показывают себя в играх ничуть не лучше, чем представители старого семейства SSD SATA 3
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Я помню как купил свой первый твердотельный накопитель. Он имел объём всего 128 Гб и не подходил для записи игр. Я уже даже не вспомню, сколько стоил мой SSD производства Transcend, но точно знаю, что Samsung был намного дороже, поэтому я предпочёл сэкономить. Первое, что меня удивило, это скорость установки операционной системы. Ещё никогда Windows 7 так быстро не закачивала файлы. Поразила скорость запуска операционной системы и быстрая работа приложений. Браузер просто летал, а раньше мне никогда не приходилось встречаться ни с чем подобным. Я часто менял процессоры и видеокарты, экспериментируя с дорогими флагманами, но никогда до этого не испытывал такого ускорения привычных процессов. 

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А ведь это была довольно бюджетная модель, которая предлагала стандартные 550 МБ/с чтения и записи и подключалась по интерфейсу SATA 3. В те времена о скоростном PCIe никто и не слышал, ну а высокие цены на твердотельные накопители препятствовали их активному распространению. Жёсткий диск на 1 Тб был дешевле SSD ёмкостью 64 Гб, но я всё равно убедил многих моих знакомых отказаться от привычного HDD для работы системного диска. Со временем у меня появился ещё один твердотельный накопитель для игр, а после в качестве основного диска я стал использовать скоростной SSD производства Samsung, работающий по интерфейсу PCIe 3.0. До более современных руки так и не дошли, но опыт работы с ним есть, поскольку несколько знакомых всё же купили себе подобные накопители. 

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Согласитесь, что сегодня ноутбук или компьютер без SSD кажется невозможным, ну а цены на твердотельные накопители радуют энтузиастов и рядовых пользователей. Учтите, что в российской рознице всё это стоит дороже, чем в США, а в 2023 году подобная продукция ещё и подорожала на 15-20%. Сравните, SSD, который подключается к компьютеру через слот SATA 3 имеет скорость не выше 550 МБ/с, тогда как более современные накопители PCIe 4.0 предлагают 7000 МБ/с. А ведь уже есть и PCIe 5.0, у которых и вовсе доступна скорость чтения и записи выше 12 000 МБ/с (например указанный ниже производства Gigabyte за 55 тысяч рублей). Неподготовленный пользователь может предположить, что компьютер с таким накопителем будет работать в 10 раз быстрее, но на самом деле ничего подобного не происходит. Сегодня мы рассмотрим тестирование, проведённое командой Testing Games. Пожалуй, это один из самых показательных результатов, с которым должен познакомиться каждый геймер. 

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Речь идёт о попытке сравнить скорость запуска нескольких популярных игр при помощи жёсткого диска, SSD с интерфейсом PCIe 4.0 и твердотельного накопителя, подключённого через порт SATA 3. В первом случае использовался WD Blue ёмкостью 1 Тб, тогда как вторую и третью позицию занимали Samsung 870 и Samsung 980 PRO. Использовалась мощная видеокарта GeForce RTX 4080 SUPER, которая позволяла выжать из игр максимум производительности, а также один из самых лучших игровых процессоров Ryzen 7 7800X3D. Что же, результат кажется вполне ожидаемым, ведь многие эксперты пишут о проблеме давно. Обратите внимание на несколько скриншотов. Как видите, время загрузки игрового уровня в одних и тех же локациях с применением жёсткого диска и твердотельных накопителей сильно разнится. По факту, в некоторых играх скорость загрузки уровня на HDD может оказаться даже в 15 раз ниже, чем при использовании SSD. Чаще всего, твердотельные накопители оказываются быстрее в 8-10 раз, ну а всё это говорит о том, что использовать жёсткие диски для хранения игр не стоит. 

Есть целый ряд особенностей, которые определяют скорость работы накопителя, ну а в этом плане SSD оказываются намного быстрее. Вывод простой и понятный, но как же быть с различиями между накопителями PCIe 4.0 и SATA 3? Ну а здесь всё оказывается не так, как пишут маркетологи. Как видите, нет никакой разницы, по какому стандарту изготовлен ваш твердотельный накопитель. Важно лишь то, что он есть, всё остальное не играет большого значения. По факту, более современные SSD справляются со своей задачей на секунду быстрее, но обычные геймеры подобные различия не замечают. В тестах вы сможете увидеть, как ваш дорогостоящий накопитель выдаёт немыслимые 7000 МБ/с, но в реальных играх всё сводится к минимальному преимуществу. 

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Всё это не значит, что я рекомендую вам возвращаться в прошлое. На самом деле твердотельные накопители SATA 3 стоят столько же, или даже дороже, чем просят за новенькие PCIe 4.0. Покупка будет оправдана, если у вас старый компьютер в котором нет подходящего слота. В этом случае можно присмотреться как к Samsung 870 EVO, так и к накопителю производства Apacer. Последний обойдётся вам существенно дешевле, что является несомненным плюсом при сборке недорогого игрового компьютера. Samsung определённо быстрее при прямом копировании больших файлов, ну а мы оставим такие глупости любителям тестов. 

Как видите, скоростной Samsung 980 PRO можно купить дешевле 12 тысяч рублей, но для современных игр такого объёма может быть уже мало. Ну или обратите внимание на Kingston NV2. Имея такое же количество свободной памяти данный SSD поразительно дешёвый, предлагая разумную экономию тем, кто умеет считать деньги. Если у вас на руках нет жёсткого диска объёмом на 2-4 Тб, то намного логичнее купить твердотельный накопитель A-Data Legend 850. Он стоит столько же, как и указанный выше, но предлагает ровно в 2 раза больше свободного пространства. На 2 Тб вам удастся записать все интересующие вас игры. Как доказали тесты, ожидать какого-то преимущества в играх перед твердотельными накопителями SATA 3 не приходится, поэтому обсуждать скоростные характеристики я не вижу смысла. Программы будут запускаться на 1 секунду быстрее, но вы всё равно этого не заметите, если сэкономите на процессоре. Давно известно, что видеокарта оказывает решающее воздействие на запуск игр и загрузку локаций. Лучше потратьте деньги, которые вы хотели отправить на покупку скоростного SSD за 20 тысяч рублей, на хороший графический чип. Это прибавит вам несколько секунд к скорости запуска игр и сохранит нервную систему от неприятных фризов. 

Будет неправильным обойти вниманием жёсткие диски. Я вам крайне не рекомендуют покупать Western Digital. Смысла в таком накопителе нет, поскольку вы сэкономите всего пару тысяч, но не сможете нормально запускать игры. Seagate Barracuda ёмкостью 2 Тб может показаться экономным решением, но только в том случае, если вы не планируете на этот HDD записывать игры. Ещё раз изучите результаты тестов и осознайте, что времена жёстких дисков стремительно уходят в прошлое. По крайней мере в игровом сегменте, поскольку вы ещё можете использовать их для хранения информации. Например, накопитель Seagate объёмом 14 Тб понравится тем, кто планирует скачать из интернета пару тысяч популярных фильмов на случай ядерного апокалипсиса. Ожидать от этого жёсткого диска чудес не приходится, но он и не создан для игр. Не всегда тесты показывают реальную картину, но сегодня как раз тот случай, когда нужно принять результаты как данность. Увы, но пока очень быстрые и дорогие SSD не оказывают никакого влияния на скорость запуска игр и загрузку уровней. 


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