Вчера мы с вами разбирали быстродействие игровых ноутбуков, стоимость которых может доходить до 300 тысяч рублей. В одной из наиболее интересных моделей расположилась видеокарта GeForce RTX 4080, предлагающая ультимативный уровень производительности. Вот только такая скорость доступна только на бумаге и в красивых рекламных роликах, поскольку в реальности получить заявленное количество кадров в секунду не выходит. Мобильная GeForce RTX 4080 оказалась на 70% медленнее настольного варианта, а значит не подходит для покорения игровых вершин в 4К. Сборщик ноутбука предусмотрительно выставил разрешение дисплея на отметку в 2К, но мы с вами знаем, что нас пытаются обмануть красивыми цифрами, зарабатывая огромные деньги на наивных геймерах.

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Сегодня мы попробуем собрать игровой компьютер с обычной настольной GeForce RTX 4080, а после посмотрим, насколько он окажется мощнее ноутбука. Обойдёмся без использования разгона и тому подобных излишеств. Если обратить внимание на сам ноутбук MSI Vector, то там нет ничего выдающегося, поэтому любой собранный нами комплект окажется лучше. И всё же, пытаться экономить на мелочах мы не станем, ведь в этом случае теряется вся логика кастомной сборки. Сколько в итоге будет стоить компьютер, пока неясно, а значит самое время в этом вопросе как следует разобраться.

GeForce RTX 4080 SUPER стоит 113 тысяч рублей и считается одной из самых быстрых видеокарт на рынке. Она получила 16 Гб видеопамяти и способна справляться с любыми играми в 4К на максимальных настройках графики. На рынке есть несколько проектов, в которых с трассировкой лучей выжать 60 кадров в секунду в 4К уже не получится, но здесь мы вам помочь не можем. Время не стоит на месте, а новая серия NVIDIA должна исправить эту проблему к концу ноября. Не все готовы так долго ждать, ну а наш эксперимент и вовсе виртуальный, поэтому мы можем себе позволить не думать о подобных мелочах. Стоимость GeForce RTX 4080 SUPER выше, чем могут себе позволить потратить многие геймеры, но доступ к пиковой производительности нынче не обходится без жертв для семейного бюджета.

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Поскольку у нас в руках оказалась одна из самых быстрых видеокарт на рынке, то было бы глупо брать под неё бюджетный процессор. Именно поэтому добавляем в корзину Ryzen 7 7800X3D, быстродействие которого соответствует флагманам Intel текущего поколения. На самом деле он даже лучше, ведь тот же Core i9-14900K жутко греется и был задушен на материнских платах с новой версией BIOS. Ryzen 7 7800X3D холодный, быстрый и не отличается капризностью. Разогнать его нельзя, но других минусов у процессора AMD не наблюдается.

Учитывая тот факт, что мы не берём процессор под разгон, можно остановить свой выбор на не самой дорогой материнской плате. MSI на чипсете В650 – это один из лучших выборов для геймерского ПК. Здесь есть всё, что только может понадобиться, а сама материнская плата будет поддерживаться производителем ещё 3-4 года. Можно было бы сэкономить 5 тысяч, но в данном случае мы собираем действительно мощный компьютер, поэтому не станем мелочиться. Вспомните, ведь только видеокарта у нас стоит больше 110 тысяч, а значит несколько тысяч рублей ни на что не влияют.

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Несмотря на то, что наша материнская плата не принадлежит к оверклокерским, она всё же может предложить разгон оперативной памяти. Если у вас есть время и необходимые навыки, то можете смело приступить к поиску оптимальных таймингов на двух линейках Team Group DDR5. 32 Гб ОЗУ хватит с головой, ну а мы рекомендуем не тратить время на разгон. Как уже отмечалось выше, наша сборка основана на одной из самых быстрых видеокарт на рынке, а значит в большинстве игр без трассировки будет выдавать стабильно выше 100 кадров в секунду в 4К. Ещё 5-7 fps вообще никак не повлияют на игровой процесс и могут порадовать только ваше эго.

Кстати, внутри ноутбука за 285 тысяч рублей вы можете найти всего 16 Гб оперативной памяти и неизвестный твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. Скорость его вы узнаете дома, когда запустите тест, ну а при сборке нового компьютера можно позволить себе взять один из лучших SSD. К примеру, остановимся на Kingston Fury Renegade, который предлагает пиковую скорость чтения и записи выше 7000 МБ/с. Время работы на отказ достигает 1.8 миллиона часов, ну а за жизненный цикл вы сможете перезаписать целых 2000 Тб данных. Активный пользователь сжигает не больше 200 Гб в сутки, а значит вам хватит на 10 тысяч дней или 27 лет. Запас приличный, ну а в продаже трудно встретить SSD, предлагающий такое высокое соответствие стоимости и цены. Кстати, Kingston Fury Renegade входит в число твердотельных накопителей, которые Sony рекомендует для использования внутри PlayStation 5. Пожалуй, это лучшая реклама, которую только можно придумать.

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Поскольку мы имеем дело с очень солидной сборкой, то нужно позаботиться о стабильной работе системы. Для этого остановимся на блоке питания производства Deepcool. Данное решение обладает мощностью 850 Вт и отлично справится с прожорливой видеокартой. Блок питания соответствует стандарту Gen.5, что позволяет упростить подключение графического чипа, ну а поддержка стандарта 80 PLUS Gold свидетельствует о высоком уровне энергоэффективности. Это хорошие новости, ведь даже с нашей сборкой Deepcool PN850M большую часть времени будет работать с минимальной нагрузкой.

Для такой мощной сборки понадобиться корпус, в котором все комплектующие себя будут чувствовать просторно. Берём GameMax Defender TG, в котором достаточно пространства для самых смелых экспериментов. Из коробки доступны 4 кулера, а значит даже в самых жарких условиях вам удастся обеспечить отвод горячего воздуха из системного блока. При желании можно установить ещё несколько вентиляторов, но в данном случае мы не видим в этом никакой практической пользы. Чем больше кулеров, тем громче станет наш компьютер, но от этого температура внутри не будет значительно ниже.

Если подсчитать все расходы, то сборка стоит около 215 тысяч рублей. Давайте думать: видеокарта как минимум на 70% быстрее. Присутствует один из самых скоростных процессоров на рынке, а также 32 Гб довольно шустрой оперативной памяти. Комплект дополняет очень крутой твердотельный накопитель, который позволит вам забыть о проблеме долгого ожидания загрузки игровых уровней. Есть солидный блок питания, ну а в итоге сборка окажется в 2 раза быстрее ноутбука. При этом вы заплатите меньше, но получите больше. При желании можно потратить ещё 30 тысяч на очень неплохой монитор, но даже после этого вы окажетесь в плюсе. Помните, что лэптопы предлагают не самые выдающиеся дисплеи, размер которых не позволяет насладиться игровым процессом. Для 2К 16 дюймов – это критически мало, ну а сборка своими руками позволит получить 32 дюйма с разрешением 4К, обеспечив всё это достаточной для запуска любых игр видеокартой. Одним словом, что и требовалось доказать, ведь ноутбук всегда будет проигрывать компьютеру. В нашем случае нет ни одной причины остановить свой выбор на ноутбуке. Если у вас есть вопросы по поводу тестов, обращайтесь по ссылке.