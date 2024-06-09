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Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров

Согласно тестам, GeForce RTX 4080 Mobile на 70% медленгее обычной настольной версии видеокарты
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Есть такое понятие как игровой ноутбук. Вы отправляетесь в магазин электроники, где выбираете лэптоп, наиболее подходящий вам по цене и характеристикам. Можно отделаться виртуальным туром, совершив покупку сидя на диване, но суть от этого не меняется. Всё дело в том, что многие эксперты отказываются говорить всерьёз о существовании игровых ноутбуков. Первым делом стоит понимать, что быстродействие подобных решений сильно отличается от заявленного. На эту тему мы поговорим немного ниже, а пока обсудим не менее важные проблемы. 

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Представьте себе, что вы купили игровой ноутбук, в котором стоит вполне неплохой (на ваш взгляд) графический чип. Даже если не учитывать, что он изначально медленный, то всегда есть шанс получить гораздо меньше, чем сулят рекламные ролики. Оказывается, борьба между энергоэффективностью и быстродействием не всегда идёт по удачному сценарию. Некоторые производители пытаются экономить, ну а бюджетные модели не получают ёмких аккумуляторов. Если вы ранее покупали ноутбук, то могли заметить, что очень часто крайне сложно или почти невозможно узнать, какой именно аккумулятор находится внутри лэптопа. В итоге вы покупаете кота в мешке, ну а попытки увеличить срок работы устройства от батарейки приводят к вынужденному урезанию напряжения графического процессора со стороны производителя. 

Говорить на эту тему можно долго, ну а мы сделаем вывод, что очень часто игровой ноутбук является таковым только по названию. Похоже, в ближайшее время ничего не изменится. Как стало известно, NVIDIA готовит очередную линейку мобильной графики. Архитектура Blackwell кажется весьма перспективной, но только не в компактном варианте. В сеть просочились скриншоты с планами, согласно которым нас ждёт унылое топтание на месте. Как уже отмечалось выше, производители пытаются найти золотую середину между энергоэффективностью и производительностью, но пока всё складывается не в пользу геймеров. Мобильная графика серии GeForce RTX 50 поступит в продажу в начале 2025 года, а большая часть моделей будет комплектоваться скромной 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. 

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Даже GeForce RTX 5070 не сможет выйти за пределы указанных ограничений, тогда как более дорогие ноутбуки с GeForce RTX 5080 могут претендовать на 256-битную шину с 16 Гб памяти. 16 Гб также заявлены для GeForce RTX 5090, но обычно лэптопы с такой видеокартой стоят настолько дорого, что оказываются доступны менее 1% любителям компьютерных игр. Инсайдеры пока не могут сказать, насколько быстрой станет новая серия мобильной графики, но поводов для разочарования немало. Ноутбуки с дорогими видеокартами стоят очень дорого, но на поверку оказываются обычным обманом рядовых покупателей. 

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Поскольку данных о реальной производительности архитектуры Blackwell у нас нет, сосредоточимся на том, что доступно в продаже здесь и сейчас. Возьмём видеокарту GeForce RTX 4070, которая в российской рознице стартует с 62 тысяч рублей. Она имеет 12 Гб памяти и 192-битную шину и сильно отличается от мобильной версии. Обратите внимание на характеристики выше. Как видите, GeForce RTX 4070 Mobile представляет собой сильно урезанный вариант, заточенный под минимальное потребление энергии. Если верить тестам, то сегодня дискретная GeForce RTX 4070 занимает 17 место в таблице самых быстрых видеокарт, тогда как GeForce RTX 4070 Mobile – 67 позицию. 

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Для понимания того, насколько эта видеокарта медленная, стоит обратить внимание на скриншот выше. Как видите, GeForce RTX 4070 Mobile по скорости соответствует Radeon RX 7600, вот только первая рядовым потребителям рекламируется под совершенно иным соусом. По факту среднебюджетное решение AMD для настольного сегмента ничем не хуже, предлагая такую же игровую производительность. Если это не обман и не манипуляция цифрами, то придумайте более точное название происходящего. Так вот GeForce RTX 4070 примерно на 55% быстрее мобильной версии в играх, ну а это огромный разрыв, перекрыть который за счёт более мощного процессора не выйдет. Как уже было сказано выше, некоторые разработчики ещё и искусственно занижают быстродействие мобильных видеокарт и процессоров в угоду экономии энергии, что только ухудшает игровой процесс, делая количество кадров в секунду недостаточным для запуска требовательных новинок в разрешении 2К. Кстати, за 73 тысячи в продаже есть GeForce RTX 4070 SUPER, которая ощутимо быстрее GeForce RTX 4070 и превосходит GeForce RTX 4070 Mobile на 70%. Учитывая тот факт, что в следующем поколении улучшений не предвидится, любителям игровых ноутбуков можно только посочувствовать. 

Если вы наивно полагали, что покупка более дорогой GeForce RTX 4080 Mobile позволит вам получить доступ к 4К, то нам придётся вас сильно разочаровать. Мобильная версия этого графического чипа на целых 70% уступает настольной, а между тем ноутбуки на её базе стоят довольно дорого. Например, модель производства MSI обойдётся вам в 285 тысяч рублей, тогда как отдельная GeForce RTX 4080 SUPER стоит 113 тысяч. Не нужно быть математиком, чтобы прийти к простому выводу: за 285 тысяч вы соберёте полноценный системный блок с флагманским процессором, GeForce RTX 4080 SUPER и другими мощными комплектующими. А между тем MSI за эту сумму предлагает 16 Гб посредственной оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 1 Тб. Учтите, что ваш системный блок будет как минимум в 2 раза быстрее, ведь большую роль играет процессор. 

Согласно тестам, GeForce RTX 4080 Mobile занимает 45 место в рейтинге самых быстрых видеокарт и оказывается медленнее Radeon RX 6750 XT, которую можно купить за 47 тысяч рублей. Получается, что собрать аналогичный по скорости игровой ПК с указанным выше ноутбуком вам удастся за 120-130 тысяч рублей. Ещё 20 тысяч затянет приличный монитор, а в результате вы получите полноценную игровую станцию, быстродействие которой будет равно ноутбуку за 285 тысяч рублей. Radeon RX 6750 XT нельзя назвать плохой видеокартой, но она никогда не претендовала на звание флагмана. А между тем одно лишь название GeForce RTX 4080 Mobile свидетельствует о том, что под капотом находится одна из самых быстрых видеокарт на рынке. Так и есть, но только в мобильном сегменте, где всё не так, как кажется. 

Не самую прокачанную модель ноутбука на базе GeForce RTX 4070 Mobile нам удалось найти за 160 тысяч рублей. Если судить по игровым тестам, то вы с трудом получите быстродействие настольной Radeon RX 7600, вот только сборка на основе этой видеокарты AMD обойдётся вам до 100 тысяч. Здесь разница в деньгах не такая значительная, как наблюдалась выше, но она есть, а рядовые геймеры получают намного меньше, чем ожидали. Судя по всему, в ближайшем поколении ничего не изменится, ну а мы рекомендуем вам подумать, прежде чем покупать ноутбук. Если ваша работа связана с частыми переездами, а в отеле или в офисе есть возможность поиграть, то выбора особенно нет. Носить с собой системный блок глупо, а значит придётся брать ноутбук. Учитывайте, что быстродействие мобильных видеокарт сильно отличается от настольных версий, ведь получить такое же количество кадров в секунду, как дома, не получится. Ну а если игровой ноутбук – это блажь, которая пришла вам в голову совершенно случайно – гоните такие мысли прочь. Многие владельцы игровых лэптопов никогда не убирают их с рабочего стола, а значит не нуждаются в компактности и универсальности. Помните, что за всё приходится платить. В данном случае владельцы игровых ноутбуков получают до 2 раз меньше fps, но платят за такое странное решение в 2 раза больше денег. 

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