Долгое время Sony считала недопустимым выпуск эксклюзивных проектов на других платформах. О такой мысли не могли и помыслить, но в какой-то момент на компьютерах стало появляться всё больше игр, которые долгое время были доступны только на PlayStation. Геймеры увидели целую россыпь эксклюзивов, а аналитики указывают на финансовую сторону вопроса. Современные игры стали обходиться разработчикам слишком дорого, ну а выход на другие платформы – это возможность заработать. Руководство японской компании планирует и дальше радовать нас эксклюзивами, ну а особенно счастливы фанаты Весёлого Роджера.

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Всё дело в том, что Sony уже достаточно давно рассорилась с разработчиками Denuvo, поэтому все новинки тут же попадают на торренты. Ну а поскольку многие игровые студии запретили российским геймерам официально покупать новинки, то другого выхода не остаётся. В теории, можно использовать сложные методы пополнения счёта в банках других стран, задействовать криптовалюту и знакомых, но в данном случае выбор должен делать конечный потребитель. Ну а поскольку недавно вышла легендарная Ghost Of Tsushima, то не рассмотреть её мы просто не можем. Вообще, все игры, которые первоначально появились на PlayStation, обладают отличной оптимизацией, а перед нами очередное подтверждение того, что разработчики могут, когда захотят. Давайте изучим системные требования Ghost Of Tsushima и определимся с тем, какой компьютер вам стоило бы подобрать под очередной эксклюзив от Sony.

В теории, запустить новинку вы сможете даже с процессором Core i3-10100F и видеокартой GeForce GTX 1060, но в данном случае речь и минимальных системных требованиях, тогда как для нормальной работы потребуется более серьёзная комплектация. Предположим, что наши читатели имеют монитор с разрешением 1080р или 2К, оставив небольшое количество владельцев 4К без внимания. Пожалуй, оптимальным процессором для сборки под эксклюзивы Sony станет Ryzen 5 7500F. Это современный камень, которые предлагает высокую скорость в играх и обладает отличными данными для апгрейда. Платформа АМ5 получит продолжение в 2024 году, а после и в 2026. В 2027 выйдут последние процессоры, которые будут совместимы с материнскими платами под сокет АМ5, а значит через 3 года вы сможете усилить быстродействие своего ПК без дополнительных вложений. Пока же Ryzen 5 7500F предлагает достаточную мощность для запуска любых эксклюзивов с PlayStation 5 и требовательных новинок на ближайшие годы.

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Обычно материнские платы под сокет АМ5 стоят около 200 долларов, но Msi PRO B650M-B продаётся со скидкой и позволяет собрать мощный игровой компьютер безе переплат. Несмотря на низкую цену материнская плата поддерживает все актуальные интерфейсы и понравится тем, кто планирует купить новый компьютер с высоким потенциалом. Чипсет В650 поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и несколько твердотельных накопителей форм-фактора М.2. На плате есть всё, что может понадобиться требовательному геймеру, а при желании можно даже попытаться разогнать оперативную память.

В данном случае устаревший стандарт DDR4 нам не подойдёт, поэтому придётся немного потратиться. Раз уж мы собираем игровой компьютер с высоким потенциалом, то попытаемся купить не только недорогую ОЗУ, но и не станем экономить на мелочах. Именно поэтому возьмём 2 планки по 16 Гб производства G.skill. DDR5-6000 обладает оптимальным соотношением между ценой и быстродействием. Она позволит вам не испытывать неудобств во время запуска игр и выполнения других требовательных задач. В данном контексте 16 Гб смотрелись бы не так эффектно.

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Также попытаемся обеспечить максимальную производительность системы за счёт твердотельного накопителя. Рассмотрим Samsung 970 EVO Plus, который считается одним из лидеров продаж. SSD содержит 2 Тб свободного пространства для творчества и обеспечивает скорость до 3500 Мс. Вообще, за эту цену можно было бы взять китайский накопитель, которые гарантированно даёт 7000 МБ/с чтения, но мы не видим причины для таких действий. Во-первых, преимущество в скорости будет заметно только в синтетических тестах, тогда как в играх и любых других сценариях разницы обнаружить не удастся. Во-вторых, китайцы уступают Samsung по надёжности и некоторым другим показателям. К примеру, вы можете перезаписать на 970 EVO Plus информации на 1200 Тб, ну а это невероятное количество данных, для заполнения которого вам понадобятся десятилетия. Время работы на отказ составляет 1.5 миллиона часов, а в целом данный SSD мы можем назвать оптимальным решением для любых сценариев. Если по какой-то причине 2 Тб вам покажутся слишком незначительным количеством, докупите отдельный жёсткий диск объёмом 14 Тб. Toshiba стоит недороги и предлагает свободного места больше, чем вы сможете записать даже при постоянном подключении к высокоскоростному интернету за 2-3 года. Записывать сюда игры всё же не стоит, ну а для домашнего видео и коллекции фильмов и сериалов данный HDD точно подойдёт.

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Эксклюзивы Sony не славятся слишком высокими системными требованиями, а Ghost Of Tsushima – лишнее тому доказательство. И всё же, для того, чтобы получить стабильное количество кадров в 2К вам потребуется Radeon RX 7700 XT. Видеокарта может предложить 12 Гб памяти и солидный запас быстродействия. Для 1080р такая видеокарта будет слишком мощной, ну а данная модель обладает самой низкой стоимостью в своём классе. Всё дело в наличии двух кулеров, которые уступают по эффективности более распространённым система с тремя вентиляторами. Radeon RX 7700 XT не отличается горячим нравом, поэтому вы можете не задумываться о перегреве. За 45 тысяч ничего быстрее найти на российском рынке нельзя будет ещё как минимум полгода.

Поскольку мы собираем перспективный игровой компьютер, то самое время присмотреться к мощному блоку питания. Chieftec Task TPS-700S – это именно то, что вам не хватало для полного счастья. Поддержка стандарта 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность, ну а благодаря запасу мощности наша сборка большую часть времени будет испытывать значительный запас мощности. Chieftec Task TPS-700S сможет работать тихо, обеспечивая стабильное питание всем компонентам. Ставить на него видеокарту за 130 тысяч мы не рекомендуем, но подобные решения стоят как вся наша сборка для эксклюзивов Sony, поэтому пользуются низким спросом и недоступны для большей части геймеров.

Всё это поместится в корпус Msi MAG FORGE M100R. Если вы всё ещё переживаете о нагреве комплектующих, то самое время вспомнить о наличии четырёх кулеров, которые будут отводить тепло от видеокарты и процессора. При желании можно установить ещё 6 вентиляторов, но для нашей сборки даже такого количества будет больше, чем требуется. Подсветка отключается в BIOS, ну а корпус небольшой и может размещаться не только под вашим столом, но и стать украшением рабочего пространства. Всего на сборку нашего компьютера мы потратили ровно 100 тысяч рублей. Это позволит запустить Ghost Of Tsushima на максимальных настройках графики в 2К и последующие эксклюзивы от Sony. Компьютер обладает значительным потенциалом, ну а в общую цену жёсткий диск мы не считали. Подобные комплектующие интересуют небольшое количество геймеров, тогда как собрать 100 тысяч в наше время могут себе позволить многие работающие любители компьютерных игр.