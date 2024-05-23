Не секрет, что рядовых автолюбителей привлекают дорогие машины, способные разгоняться до 300 километров час. Энтузиасты с интересом следят за гоночными соревнованиями, но в реальной жизни крайне редко набирают скорость выше 100 км/ч. Примерно тоже происходит и на рынке компьютеров. Геймеры смотрят в сторону видеокарт за 300 тысяч рублей, но в реальности не могут себе позволить ничего подобного. Даже те, кто потратил заработную плату за несколько месяцев на монструозную GeForce RTX 4090, не чувствуют радости, поскольку одной видеокартой здесь не обойтись.

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На нашем сайте часто можно услышать о невероятно мощных компьютерах постоянных читателей. Возникает ощущение, что нас читают только мажоры и миллионеры, но на поверку выясняется, что многие просто вводят собеседников в заблуждение. Некоторые не меняли компьютер десять лет, тогда как другие с трудом позволили себе старую видеокарту, которая годами копала криптовалюту на ферме. Сегодня мы изучим тестирование на канале Testing Games и посмотрим, как такое старьё справляется с новенькой Ghost Of Tsushima.

Обойдёмся без разбора самой игры, ведь вы уже могли прочесть о ней на многочисленных сайтах. В прессе пишут, что утром она пропала с российского Steam, но зато появилась на торрентах совершенно бесплатно. Что же, блогеры взяли вполне реалистичную сборку, которая находится на руках многих наших читателей. Это GeForce GTX 1060 в паре с процессором Core i3-10100F. Судя по тестам, если выставить все настройки на минимальные, то можно получить стабильные 35 кадров в секунду в разрешении 1080р. Играть с такой ужасной картинкой невозможно, поэтому авторы теста установили настройки на средние. Изображение стало лучше, а фрамрейт снизился незначительно. В этом случае прохождение Ghost Of Tsushima не вызовет у вас отвращение даже на таком старом процессоре и видеокарте.

При активации технологии масштабирования удалось повысить количество кадров на средних настройках графики до 35 fps, а это оказало незначительное влияние на саму картинку. Всё стало намного хуже, когда авторы теста перешли к экспериментам. Чем более агрессивные методики FSR применялись, тем выше становился фрамрейт, и тем ужаснее была картинка. Играть в новую игру на старом железе стало невозможно даже на высоких настройках графики, но визуально картинка была такого низкого качества, что уступала даже минимальным, указанным выше. Учтите, что Ghost Of Tsushima – это не самая требовательная игра, ну а GeForce GTX 1060 кажется сильно устаревшей. Если вы всё ещё используете эту видеокарту, то самое время подумать об апгрейде, ведь технология масштабирования хорошо работает только на бумаге. Core i3-10100F крайне плохо вытягивает требовательные новинки, поэтому мы начнём именно с процессора.

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Оптимальным вариантом будет сборка нового компьютера на безе Ryzen 5 5600. Также можно использовать этот камень для апгрейда, что позволит увеличить быстродействие системы. По сравнению с Core i3-10100F – это настоящий прорыв, ну а в итоге Ryzen 5 5600 обеспечит вам приемлемую производительность по разумной стоимости. Если вы твёрдо решили взять процессор Intel, то можно обратить внимание на Core i5-12400F, который также способен обеспечить приемлемую производительность. Сборка на базе этого процессора будет недорогой за счёт бюджетной материнской платы и оперативной памяти DDR4. Для тех, у кого есть немного лишних денег, существует Ryzen 5 7500F. Это более современный камень, которые останется актуальным ещё много лет. Все три процессора ушли намного вперёд Core i3-10100F, ну а попытка выжать последние соки из старого камня обходится в значительную потерю качества картинки. Неутешительные результаты вы можете увидеть в конце материала.

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Ну и будет не лишним порекомендовать вам несколько видеокарт. Оптимальным вариантом по разумной стоимости можно назвать Radeon RX 7600. Эта видеокарта может гонять даже в 2К, но здесь вам придётся выставить настройки на средние. В указанной выше Ghost Of Tsushima можно рассчитывать и не более качественную графику, но в целом Radeon RX 7600 – это просто быстрая видеокарта по оптимальной цене. GeForce RTX 3050 на целых 10 тысяч рублей дешевле, но и быстродействие здесь ощутимо ниже. С такой видеокартой вы сможете рассчитывать только на высокие настройки в 1080р, а в будущем качество картинки придётся постоянно снижать. GeForce RTX 3050 хороша в плане экономии, но плохо подходит для игровой сборки с запасом производительности на 3-4 года. Ну и мы не можем обойти одну из самых популярных видеокарт на рынке. GeForce RTX 3060 медленнее Radeon RX 7600, но с процессором Ryzen 5 5600 вы вряд ли заметите отличия.

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Любой из предложенных процессоров будет намного быстрее того, что указывался в тестовой сборке. Даже GeForce RTX 3050 предложит до 50% больше fps, тогда как Radeon RX 7600 позволит вам поиграть даже в 2К. Помните о том, что мы обсуждаем средний ценовой сегмент, который уже давно стал минимальной ступенью для доступа к требовательным новинкам. Стоимость видеокарт неуклонно растёт, ну а в итоге брать что-то дешевле GeForce RTX 3060 нет никакого смысла. Даже такая видеокарта прослужит вам намного меньше, чем GeForce GTX 1060, которая в своё время стала настоящим прорывом. С тех пор развитие технологий значительно замедлилось, но это не повод оставаться на старой видеокарте, которая может обеспечить приличный фрамрейт только на низких настройках графики.



