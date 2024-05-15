Фанаты Intel и AMD уже давно и очень упорно спорят о том, кто же делает процессоры лучше. Иногда правы первые, но бывает и так, что преимущество находится на красной стороне. Часто выбрать победителя не удаётся, но в данном материале нас интересует немного другая тема. Представим себе, что мы с вами твёрдо решили отказаться от продукции Intel, сосредоточив своё внимание на решениях AMD. Так поступает всё больше людей, ну а выбор вполне оправдан.

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И всё же, если вы привыкли думать, прежде чем платить, то перед вами встанет вопрос, ответить на который эксперты пытаются найти уже почти два года: АМ4 или АМ5? Первая платформа появилась ещё в 2017 году и не потеряла свою актуальность даже в 2024 года. Недавно было выпущено несколько процессоров, которые предложили пользователям отличную производительность за разумные деньги. АМ5 стала доступна в 2022 году и имеет целый ряд минусов. Прежде всего процессоры на базе данного сокета намного дороже аналогов на АМ4. Кроме того, вам потребуется оперативная память DDR5, тогда как владельцы старой платформы могут ограничиться DDR4. За последний год стоимость нового типа ОЗУ существенно снизилась, ну а в 2021 выбор был довольно сложным. Кроме того, AMD ещё и преподнесла потенциальным покупателям неприятный подарочек, ограничив бюджетную серию материнских плат на чипсете А620 теплопакетом не выше 65 Вт. Таким образом приходится платить ещё больше, что оказывает негативное влияние на конечную стоимость компьютера. Что же, давайте рассмотрим несколько процессоров АМ4 и АМ5 и сделаем небольшие выводы.

Начнём с Ryzen 5 5600, который за 12 500 рублей прилагает отличную возможность собрать недорогой ПК за разумные деньги. Такой процессор вы можете поставить на самую бюджетную материнскую плату, а особенно довольны будут владельцы старых системных блоков, купивших первую серия процессоров Ryzen. Например, ваш старый Ryzen 5 1600 вы можете заменить на Ryzen 5 5600 всего за несколько минут. Потребуется обновить BIOS, купить нормальную термопасту и поставить штатный кулер. Новый камень ничуть не горячее Ryzen 5 1600, но прибавит вам производительности в любых задачах. При этом ещё и не потребуется переустанавливать операционную систему. Этот утомительный процесс, которые вынуждает восстанавливать не только файлы, но и программы. Мало того, многие игры потеряют сохранения, а значит вам придётся начинать всё с начала.

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Ryzen 7 5700X на 4 тысячи дороже. Камень имеет 8 ядер и отлично показывает себя в любых задачах. Если вы не планируете настраивать тайминги оперативной памяти и пытаться разогнать ваш камень, то смело берите недорогой комплект из материнской платы и ОЗУ. Большого запаса производительности у Ryzen 7 5700X нет, а особенно камень пасует в игровых сценариях. Это не значит, что процессор будет плохо справляться с запуском требовательных новинок. На самом деле здесь всё в полно порядке, просто нужно осознавать потенциал Ryzen 7 5700X и не пытаться ставить его в тандеме с мощной видеокартой за 100 тысяч рублей.

А вот Ryzen 7 5700X3D можно назвать одним из лучших процессоров, который рекомендуется для игровых сценариев. К сожалению, стоит такой камень недёшево, но вместе с хорошей видеокартой окупится каждый вложенный рубль. Как и большая часть процессоров на сокете АМ4, Ryzen 7 5700X3D не нуждается в дорогой материнской плате. Мало того, он вообще не может разгоняться, поэтому не тратьте деньги на глупости. Вместо того чтобы покупать элитную материнскую плату и брендовую оперативную память, потратьте деньги на видеокарту. Процессор способен раскрыть потенциал даже самых дорогих графических чипов до 100 000 рублей.

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Ну и на закуску рассмотрим Ryzen 7 5700G, которые даже сегодня может быть интересен нетребовательным геймерам. Если вы играете в стрелялки по сети и старую классику типа ГТА 5, то встроенной графики будет достаточно для любых задач. Ryzen 7 5700G не обеспечит вам ультимативного быстродействия, но зато вы всего за 20 тысяч получите и процессор, и видеокарту. Мечтать о запуске новинок последних лет всё же не стоит, ведь перед нами не самый новый камень, предлагающий отличное соотношение между ценой и производительностью.

На сокете АМ5 стоит обратить внимание на Ryzen 5 7500F. Это один из самых продаваемых процессоров 2024 года, который порадует тех, кто не готов тратить много денег на развлечения. Стоит такой камень 16 600 рублей и хорошо себя покажет с видеокартой до 60 тысяч рублей. Большая часть геймеров предпочитает тратить на видеокарты до 40 тысяч, а Ryzen 5 7500F чувствует себя в данном сегменте очень комфортно. Он быстрее большинства процессоров на сокете АМ4 в играх и показывает приличную скорость работы в рабочих задачах.

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Как уже отмечалось выше, процессоры на сокете АМ5 определённо дороже, ну а Ryzen 7 7700 может стать компромиссным решением для тех, кто всё же готов немного потратиться. Стоит камень около 30 тысяч и будет актуален ещё очень много лет. Теплопакет здесь не превышает 65 Вт, а значит есть возможность сэкономить на материнской плате. Кстати, сокет АМ5 будет поддерживаться вплоть до 2026 года, поэтому через несколько лет вы сможете усилить быстродействие своего компьютера также легко, как сегодня это делают владельцы старых Ryzen 7 1700Х.

Лучшим процессором для геймеров считается Ryzen 7 7800X3D, который предлагает ультимативную скорость по разумной стоимости. Он способен тягаться с самыми быстрыми флагманами Intel и кладёт Core i9-14900K на лопатки в требовательных играх. Эксперты пишут, что Ryzen 7 7800X3D очень чувствителен к скоростной оперативной памяти. Если у вас есть время, изучите тесты наиболее популярных линеек ОЗУ текущего поколения. Судя по результатам, рекомендуется остановиться на двух линейках DDR5-6400. Долго рассказывать о Ryzen 7 7800X3D мы не станем, ведь на эту темы и так было сказано слишком много.

Ryzen 5 8600G должен был стать одним из наиболее популярных процессоров AMD с интегрированной графикой текущего поколения. Увы, не случилось, ведь встроенная видеокарта оказалась разочаровывающей, а в результате спрос на Ryzen 5 8600G крайне низкий. Использовать его для запуска требовательных новинок у вас не выйдет, ну а для других задач есть Ryzen 7 5700G. Если подводить итог, то для сборки бюджетного ПК больше подходят процессоры на сокете АМ4. Вы сможете неплохо сэкономить, не потеряв в быстродействии. Жизненный цикл Ryzen 7 5700Х окажется намного меньше, чем у Ryzen 7 7700, поскольку новый сокет только начал приобретать популярность и продержится ещё как минимум 3 года. АМ5 подкупает высокой производительностью в играх из коробки, но потребует дополнительных инвестиций. Не забывайте, что для игр есть Ryzen 7 5700X3D, который обойдётся вам намного дешевле. Брать Ryzen 7 7800X3D есть смысл только в том случае, если у вас есть деньги на видеокарту за 100 тысяч рублей и дороже, ну а всегда нужно исходить из собственных потребностей. Если ничего сложнее Контр Страйка вы не запускаете, то можно обойтись относительно недорогим и очень выгодным с точки зрения инвестиций Ryzen 7 5700G.