Если вы попытаетесь выяснить мнение диванных экспертов о том, сколько оперативной памяти должно быть у современного компьютера, и к какому поколению эта ОЗУ должна принадлежать, то услышите массу самых различных предложений. Часть пользователей будет вас уверять в том, что покупать DDR5 глупо, поскольку эта ОЗУ слишком дорогая. Мало того, под неё нужна новая материнская плата с процессором, тогда как на старом АМ4 можно сидеть до прихода действительно революционной DDR6. Кто-то скажет, что нужно ориентироваться только на самые прокачанные линейки, которые обладают невероятным разгонным потенциалом и позволяют выжить ещё 10% из конечной производительности компьютера. Есть и те, кто вообще на такие сложные темы предпочитает не думать, но бывают и разумные пользователи. Последние рассуждают исходя из финансовой составляющей, поэтому не всегда оказываются правы.

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Часто нужно немного переплатить, или же взять оперативную память дешевле, ведь золотая середина порой находится не там, где может показаться. При этом очень многие владельцы компьютеров полагают, что нормальному человеку прожить без 32 Гб невозможно. Что же, сегодня мы рассмотрим очередное тестирование команды TheSpyHood, в котором даны ответы на самые волнующие вопросы выбора оперативной памяти. Энтузиасты взяли самые популярные комплекты с тактовой частотой от 4800 МГц до 8400 МГц и прогнали их через несколько актуальных игр. Тайминги не корректировались, ну а мы с вами изучим результаты теста.

Первым делом выясняется, что между 4800 МГц и 8400 МГц действительно есть большая разница. Если в вашем компьютере стоит один из самых быстрых процессоров и одна из наиболее скоростных видеокарт, то можно получить значительный буст. В разрешении 1080р прирост составляет в среднем 15%, тогда как в 2К преимущество от покупки скоростной DDR5-8400 теряется, поскольку добиться больше 10% прироста количества кадров в секунду не получается. Как уже было сказано выше, тайминги остались без изменений, а значит в теории можно получить ещё до 5% к конечному количеству fps. Согласитесь, что выгода значительная, но в данном случае всё упирается в три переменные. Во-первых, ни у каждого под рукой есть процессор за 45 тысяч рублей и видеокарта за 270 тысяч рублей. Это значительный минус всех подобных тестов, ведь комплект видеокарты за 40 тысяч с процессором за 15 тысяч продемонстрирует не такие высокие результаты.

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Во-вторых, владельцы дорогих компьютеров не играют в разрешении 1080р и даже в 2К, ну а в 4К разница между DDR5-4800 и DDR5-8400 окажется не такой впечатляющей. Ну и не стоит забывать о деньгах, ведь далеко не все геймеры могут себе позволить дорогостоящие покупки. Давайте рассмотрим, сколько стоит оперативная память в российской рознице. Народный комплект Kingston Fury Beast DDR5-4800 из двух планок по 16 Гб обойдётся вам в 13 400 рублей. На самом деле есть бренды дешевле, но мы остановимся на наиболее популярном в данном сегменте производителе. Пожалуй, DDR5-4800 покупать не стоит, поскольку здесь вы получите минимальную производительность из возможной.

На тысячу рублей дороже две линейки G.Skill с тактовой частотой 5200 МГц, ну а за 16 тысяч можно купить Kingston DDR5-5600. Судя по тестам, наиболее заметный прирост количества кадров в секунду можно достичь путём перехода на DDR5-6000, поэтому все промежуточные комплекты мы с вами будем благополучно игнорировать. В целом, если вы хотите сэкономить, то можете взять самую бюджетную ОЗУ, но в этом случае показатели окажутся ниже ваших ожиданий.

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За 17 тысяч в продаже можно встретить G.skill Trident DDR5-6000 и Kingston FURY Renegade DDR5-6400. Первая имеет более интересные тайминги, а эксперты пишут о высоком разгонном потенциале оперативной памяти производства G.skill. Мы рекомендуем вам остановиться на одной из этих линеек, поскольку дальше прирост быстродействия идёт крайне медленно. При этом брать больше 32 Гб не стоит. В интернете есть тесты, которые доказывают простую истину: в играх достаточно даже 16 Гб, но для универсального компьютера с заделом на будущее мы всё же будем ориентироваться на небольшой запас с 32 Гб ОЗУ.

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Две линейки CORSAIR Vengeance DDR5-7000 обойдутся вам в 25 тысяч, ну а аналогичное количество оперативной памяти G.Skill TRIDENT с тактовой частотой 8000 МГц стоит 34 тысячи. Если обратить внимание на тесты, то разница между DDR5-6400 и DDR5-8000 несомненно есть, но она не превышает 5%, тогда как платить за подобные вольности приходится на целых 15 тысяч рублей больше. Ну и для понимания того, что происходит на рынке, можно изучить комплект Team T-Force Delta. Здесь вы найдёте две планки по 24 Гб, работающие на тактовой частоте 8200 МГц. В российской рознице DDR5-8400 встретить нам не удалось, но даже 42 тысячи рублей за комплект оперативной памяти смотрится впечатляюще. Давайте сделаем короткие выводы.

Покупать самую недорогую оперативную память стандарта DDR5 нет никакого смысла. Она слишком медленная и не имеет преимуществ по сравнению со старой DDR4.

Стоит ориентироваться на DDR5-6000 и DDR5-6400, которые можно назвать оптимальными решениями. Если нет желания использовать настройки таймингов, то можно купить две линейки DDR5-6000 даже за 16 тысяч рублей, но рассчитывать на известный бренд не приходится. В этом случае разгонный потенциал будет отсутствовать, но зато вы сможете сэкономить и получить приличную скорость работы системы из коробки.

Более скоростные комплекты оперативной памяти нужно рассматривать только в том случае, если у вас нет проблем с наличными. Кроме того, скоростная DDR5-8200 подходит только тем, у кого есть доступ к высокопроизводительным процессорам и видеокарте. В этом случае дополнительный буст таймингов принесёт максимальный эффект. При любом другом раскладе вы увидите преимущество только в тестах.

Максимальная прибавка количества кадров в секунду доступна только в разрешении 1080р. В 4К вы с трудом заметите отличия между DDR5-6000 и DDR5-8000, ну а без флагманской видеокарты разница окажется минимальной даже в 2К. Это значит, что в отрыве от всей остальной сборки один лишь скоростной комплект оперативной памяти не сможет показать себя в реальных задачах.

Разгон интересен только небольшому проценту энтузиастов, а в итоге переплата за скрытый потенциал так и останется не реализована в полной мере. Покупайте только то, что вам действительно нужно. Если стоит задача собрать офисный компьютер, то можно ограничиться DDR5-4800, тогда как геймерам всё же стоит обратить внимание на DDR5-6000. Различия между этими комплектами оперативной памяти максимальные, тогда как с повышением тактовой частоты ещё выше, прирост fps теряет признаки линейности и наблюдается только в синтетических тестах.



