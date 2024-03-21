Изучаем быстродействие процессоров в актуальных играх и делаем выводы

Ровно 2 года назад в продажу поступил процессор Ryzen 7 5800X3D, ставший родоначальником технологии 3D V-Cache. Ранее мы слышали только прогнозы об использовании процессоров с большим количествам кэш-памяти и влиянии подобных технологий на конечную производительность. Похоже, даже в AMD не ожидали такого успеха, ведь Ryzen 7 5800X3D оказался одним из самых продаваемых процессоров года. Несмотря на то, что первоначально камень стоил 450 долларов, с поступлением в продажу новой серии Ryzen 7000, цена его пошла вниз, а сегодня встретить его на прилавках магазинов трудно. Судя по всему, AMD решила прекратить производство легендарного камня, который опередил время и до сих пор демонстрирует отличные результаты в играх.

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Сегодня в рознице можно встретить Ryzen 7 5700X3D, которые примерно на 5-7% медленнее, но в целом предлагает отличное соотношение между ценой и производительностью. В момент своего выхода Ryzen 7 5800X3D был хорош, но время не стоит на месте, а в данном ценовом сегменте герои могут меняться по нескольку раз в год. Не так давно Intel выпустила процессор Core i5-14400, который порадовал фанатов синей команды наличием 10 ядер. По сути, это всё тот же Core i5-12400 (с добавлением 4 энергоэффективных ядер), тактовые частоты которого выше, а также присутствует небольшая прибавка к скорости. Разбираться в ценах мы будем ниже, а пока посмотрим на производительность Core i5-14400F и сравним его с показателями Ryzen 7 5800X3D.

Тестирование представлено на канале TheSpyHood, ну а в качестве видеокарты выступила GeForce RTX 4090. Пожалуй, флагман NVIDIA здесь смотрится немного странно, но зато мы сможем оценить максимальную производительность каждого процессора. Тесты предельно понятны, поэтому мы предлагаем вам пролистать видео ниже. Как видите, Core i5-14400F оказался на первом месте, где демонстрирует разрыв с Ryzen 7 5800X3D на уровне 2-5%. Если бы блогеры взяли видеокарту уровня GeForce RTX 4060, то различия были бы равны нулю, поэтому оставим разницу за скобками. В тестах также участвовал Core i5-13400F, которые показал неплохие результаты. Оба процессора Intel годятся для покупки, но это только если вы планируете собрать новый компьютер. В этом случае стоимость игровой системы на Ryzen 7 5800X3D и Core i5-14400F будет примерно равна. Ну а если у вас уже есть компьютер, который работает на стареньком Ryzen 5 1600, то самое время заменить медленный камень на более современный Ryzen 7 5800X3D. В качестве апгрейда процессор AMD смотрится отлично, а запас мощности позволяет ему ещё несколько лет оставаться в строю.



Добавим, что сегодня для игрового компьютера более важна мощная видеокарта, а это касается как среднего, так и верхнего ценового сегмента. Так, если вы купите Ryzen 7 5800X3D, но оставите старую видеокарту уровня GeForce GTX 1060, то даже откровенно бюджетный процессор с видеокартой GeForce RTX 4060 покажет более внушительный результат. Система должна быть сбалансированной, ну а когда речь заходит о флагманах, то различия и вовсе идут на несколько кадров в секунду. В пример можно привести тестирование процессоров Core i9-14900KS и Ryzen 7 7800X3D, которое было проведено командой Testing Games. Напомним, перед нами суперфлагман Intel, получивший из коробки 6.2 ГГц тактовой частоты. Даже он оказался неспособен оторваться от Ryzen 7 7800X3D в играх, демонстрируя острую зависимость от видеокарты. Когда осенью в продажу поступит GeForce RTX 5090, то количество кадров на обоих процессорах увеличится, а со временем даже незначительные различия исчезнут.



Как уже было сказано выше, вы можете купить любой из указанных выше процессоров. Это может быть Core i5-14400F или Ryzen 7 5700X3D, ведь в игровом компьютере особый акцент должен быть сделан на видеокарту. Стоимость мощных графических чипов далека от идеальной, а в последние годы цена продолжила расти. Если у вас есть время, обязательно изучите нашу подборку оптимальных процессоров и видеокарт. Там есть выбор под все игровые разрешения, а также советы на тему того, какую материнскую плату подобрать под ту или иную систему. Кроме того, вы можете посмотреть уже готовую сборку на базе Ryzen 7 5700X3D, стоимость которой оказалась равна 70 тысячам рублей. Добавим, что подборки не будут оставаться актуальными долго, поскольку ценовая политика той или иной компании может измениться, а некоторые комплектующие исчезнуть из продажи.