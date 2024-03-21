За последний год курс национальной валюты существенно снизился, а аналитики полагают, что в ближайшее время ожидать позитивных изменений не стоит. Рубль прочно закрепился на максимально комфортном для бюджета уровне и будет там находиться до тех пор, пока внешняя рыночная конъюнктура не изменится. В связи с этим многие советы о покупке компьютеров, которые эксперты давали год назад, потеряли свою актуальность. Теоретически, цены сразу же можно переводить в доллары, но в данном случае мы предпочитаем более понятные цифры.

реклама





Итак, представим себе, что у вас есть около 70 тысяч рублей, которые можно потратить на покупку нового компьютера. На ноутбук не хватит, а в готовой сборке вас может ждать кот в мешке. Производитель не всегда указывает модель и бренд твердотельного накопителя, а бывает сложно добиться даже раскрытия характеристик материнской платы. Именно поэтому без лишних слов соберём наиболее выгодный комплект и отправимся к кассе.

Если бы у нас на руках было 170 тысяч рублей, то выбор процессора оказался бы куда более широким. Можно было бы даже посмотреть в сторону Intel, но в условиях экономии стоит делать только разумный выбор. Ryzen 7 5700X3D хорошо вписывается в наши требования и может показать себя с лучшей стороны в самых сложных сценариях. Процессор способен раскрыть дорогую видеокарту, а значит не будет нуждаться в замене через пару лет, когда потребуется апгрейд. Большая часть геймеров принадлежит к среднему классу, поэтому предпочитает не тратить на развлечения слишком много, но и не экономить на мелочах. Именно поэтому Ryzen 7 5700X3D будет весьма кстати, поскольку он не предполагает компромисса и хорошо показывает себя в играх.

реклама





Поскольку у нас народная сборка, то останавливаемся на народной видеокарте GeForce RTX 4060. Можно было бы обратить внимание на GeForce RTX 3060, но вторая старее, а разницы в производительности между ними почти нет. Если брать сценарии с запуском технологии масштабирования, то GeForce RTX 4060 выходит вперёд, а всё это позволяет рекомендовать эту видеокарту как для 1080р, так и для начального уровня в 2К. Здесь без DLSS 3 уже не обойтись, но в данном случае мы руководствуемся ценой, ведь более мощные решения намного дороже. Единственный значимый минус GeForce RTX 4060 заключается в скромном количестве видеопамяти. Дядюшка Хуанг пожадничал, поэтому здесь вы найдёте всего 8 Гб. В остальном готовая система будет полностью оправдывать название народной.

Некоторые эксперты предлагают продолжить экономить, выбрав материнскую плату на чипсете А620 или В450. С таким подходом недалеко до рекомендаций покупки материнской платы с рук, ну а мы советуем взять чипсет В550. Главной фишкой материнской платы Gigabyte является наличие интерфейса PCIe 4.0. Даже с более старой версией третьего поколения скорость была бы неплохая, но разница в цене здесь небольшая, а компьютер покупается на 4-5 лет. Вдруг вы захотите изучить быстродействие SSD с поддержкой PCIe 4.0, а физической возможности на материнской плате не будет. Выбранная Gigabyte не подходит для размещения флагманских видеокарт, но обычно подобные продукты стоят 130 тысяч рублей, тогда как вся наша сборка в 2 раза дешевле.

реклама





Оперативная память Kingston уже давно стала постоянным спутником народных систем. Энтузиасты советуют брать больше, а потом неделями вылавливать оптимальные тайминги. Если у вас слишком много свободного времени, то нет причин, чтобы не потратить его на подобные глупости. В случае, если вам нужен компьютер для игры, то лучше взять 16 Гб из двух планом DDR4-3200 и забыть о разгоне на долгие годы. Многочисленные тесты доказывают, что больше 16 Гб пока для игр не нужно, а значит нет никакого смысла переплачивать. Помните, что для разгона потребуется не только другая оперативная память, но и более дорогая материнская плата.

Ну и раз мы начали расхваливать продукцию Kingston, то самое время посоветовать вам купить твердотельный накопитель именно этой компании. NV2 надёжен и выпускается уже много лет. Кто-то скажет, что нужно обращать внимание на новые разработки, и будет прав. Было бы неплохо потратить на SSD 25 тысяч рублей, но в этом случае вы не получите реальной прибавки к быстродействию. Особенность твердотельных накопителей заключается в том, что пока воспользоваться многократной теоретической скоростью невозможно. Программное обеспечение не поспевает за производителями SSD, а в результате дорогой накопитель в игре будет показывать себя точно также же, как и выбранный нами производства Kingston. Предлагаем остановиться на объёме в 2 Тб, способном обеспечить достаточно свободного пространства для записи игр, фильмов и личной библиотеки видео. Игры с выбранным твердотельным накопителем будут загружаться быстро, а во время прогулок по большому открытому миру переходы будут почти незаметны.

реклама





В качестве блока питания предлагаем использовать Chieftec на 700 Вт. Такой мощности вам точно хватит для народного компьютера, а в будущем останется значительный запас для апгрейда. Блок питания сертифицирован по нормам 80 PLUS Bronze, поэтому отличается высокой энергоэффективностью. Большую часть времени он будет работать бесшумно, а ведь именно это и нужно чувствительным ушам настоящих геймеров. Ну и завершим сборку системным блоком Powercase Mistral X4 Mesh с встроенными кулерами и красивой подсветкой. Огоньки можно сразу же отключить, а вентиляторы позволят отводить тепло от нашей игровой сборки. Вы можете поставить ваш компьютер под стол, где ему не будет жарко, или разместить на столе, где он сможет привлекать внимание ваших гостей за счёт красивой подсветки. Корпус не претендует на лавры лидера в своём классе, но точно сможет вместить все комплектующие и обеспечить им нормальный отвод тепла. Стоимость сборки составляет около 70 тысяч рублей. Вам понадобится охлаждение для процессора, термопаста и немного времени, которое вы потратите на сборку и установку операционной системы. Если не прыгать выше 1080р, то вам удастся запускать любые игры на максимальных настройках. Как вы сами понимаете, речи об использовании трассировки лучей нет, поскольку сегодня эта технология требует более мощных видеокарт за 65 000 рублей и дороже.