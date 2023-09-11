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Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется

Если у вас старый компьютер, то это не значит, что его нужно выкидывать, ведь зная несколько деталей можно усилить системный блок и превратить его в довольно шустрый и даже игровой
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Ничего не бывает более грустным, чем старый компьютер, которые не способен справляться со своими задачами. У вас постоянно виснет система, не хватает памяти, а программы грузятся настолько долго, что можно уснуть. При этом не помогает переустановка операционной системы, ведь вам всё равно нужно работать с целым рядом приложений, а всё это отказывается нормально функционировать. В данном случае есть несколько вариантов решить проблему, о чём и поговорим ниже. Прежде всего можно купить новый компьютер. Главное иметь на руках нужную сумму, а всё остальное приложится. Увы, но деньги не всегда в наличии, поэтому первое решение подойдёт далеко не всем. Можно продолжать страдать, но есть и путь обновления, позволяющий заменить самое слабое звено в системе.

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Пожалуй, последний вариант кажется нам более правильным, поскольку предполагает возможности для манёвра и экономию. Проще говоря, вы тратите столько, сколько хотите, а получаете ровно столько, сколько стоит тот или иной элемент компьютера. При этом не всегда желания совпадают с возможностями, ну а мы разберём наиболее простые способы увеличить потенциал системы. Важно учитывать, что не все компьютеры поддаются апгрейду, поскольку сильно старое железо лучше выкинуть, ведь такие системы не подходят даже для использования в качестве печатной машинки. Проще всего делать апгрейд с компьютерами на базе процессоров AMD и сокете АМ4, а некоторые эксперты советуют каждый год обновлять по одному элементу. Якобы, если следовать такому правилу, то можно очень долго поддерживать систему в актуальном состоянии. Начнём.

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Проще всего ускорить компьютер за счёт покупки твердотельного накопителя. Если у вас старый компьютер, в котором в качестве основное диска трудится обычный HDD, то мы настоятельно советуем от него избавиться и взять недорогой SSD. Покупать накопитель объёмом меньше 1 Тб нет смысла, ну а Apacer AS350 подойдёт абсолютно всем. Он подключается с помощью интерфейса SATA 3, а значит будет работать даже на компьютере 10-летней давности. Операционная система станет намного шустрее, а особенно приятной окажется работа браузера. Не лишним будет напомнить, что твердотельные накопители очень дружелюбны с играми, а целом это простой и недорогой апгрейд. Если вам кажется, что нужно взять диск большего объёма, то можно обратить внимание на Patriot P220. Здесь 2 Тб, а этого достаточно даже требовательным геймерам.

Если вы купили компьютер 4 года назад, то точно имеете на борту интерфейс PCIe 3.0 с форм-фактором М.2. В таком случае берите ADATA Legend 800. Этот SSD порадует вас объёмом в 2 Тб, а также предложит довольно высокую скорость чтения и записи. Указанные выше твердотельные накопители медленнее в несколько раз, ну а вы почувствуете реальный прирост скорости на собственном опыте. В качестве альтернативы можете обратить внимание на Kingston NV2. Этот SSD обладает сходной скоростью, но пользуются большим спросом. В целом, мы разницы не видим, поэтому вы вольны выбирать то, что по нраву лично вам. Твердотельный накопитель производства ADATA по бумагам обладает большим ресурсом перезаписи, но это мелочи, поскольку вы вряд ли загрузите на своё диск даже 640 Тб информации. Дороже SSD брать нет смысла, так как они хороши только в синтетических тестах, но решительное не способны проявить себя в реальных задачах.

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Как вы понимаете, на этом апгрейд не завершается. Твердотельный накопитель сделает ваш компьютер быстрее, но в пределах разумного, ведь выше головы не прыгнуть. Это значит, что без замены процессора никуда. Если у вас материнская плата на платформе АМ4, то усилить свой системник окажется проще, чем вы думали. Например, у вас трудится процессор уровня Ryzen 5 1600. В этом случае можно попробовать увеличить чистую производительность без финансовых жертв. Покупаем Ryzen 5 5600, который славится своей скоростью и разумной ценой. Игры станут работать лучше, а прирост количества кадров будет заметен невооружённым глазом. Если вам нужна просто современная система, но играть в требовательные новинки нет никакого желания, то идеально подойдёт Ryzen 5 5600G. Этот камень имеет встроенный графический чип, что позволит играть в классические шутеры и многие игры 5-летней давности. Ну а если решите запустить блокбастер последних лет, то без толковой видеокарты уже не обойтись. Заметно быстрее Ryzen 5 5600X. Под такой камень нужна солидная видеокарта, но о том, как правильно подбирать комплектующие мы уже писали.

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Если вы хотите радикально поднять производительность системы, то купите Ryzen 7 5800X. Камень предложит вам 8 ядер, высокую тактовую частоту и может по праву считаться игровым. Он позволит несколько лет не думать о нехватке быстродействия, а значит путём замены только одного компонента можно решить вопрос апгрейда быстро и недорого. Ryzen 7 5800X3D создан для ультимативных геймеров. Такой камень откроет вам двери даже в самые требовательные игры в разрешении 4К. Ясно, что понадобится хорошая видеокарта, но всё это можно получить без замены большей части компонентов, поставив на место старого процессора более новый камень.

Пожалуй, чаще всего геймеры меняют видеокарты, что полностью отвечает логике, ведь этот компонент отвечает за быстродействие всей системы в определённых сценариях. Как вы уже поняли, без современного процессора не обойтись, но об этом мы писали выше. Наиболее простым и недорогим решением считается GeForce GTX 1660 Super. Любая видеокарта, которая стоит меньше, не годится даже для разрешения 1080р, ну а здесь и без того комплект далёк от идеала. Так, вы получаете 6 Гб видеопамяти и несколько лет относительного спокойствия. Увы, но больше такая видеокарта не продержится, поэтому учитывайте это при апгрейде.

Если у вас есть 33 тысячи рублей, то можно рассчитывать на что-то больше. Купите Radeon RX 6650 XT, которая сегодня легко справляется с любыми задачами в 1080р и в большинстве игр показывает вполне достойный фрамрейт даже в 2К. Видеокарта потребляет мало электричества, не сильно греется и порадует вас высоким потенциалом. Учитывая низки курс рубля, такая цена кажется настоящим подарком небес, поэтому учитывайте Radeon RX 6650 XT при апгрейде компьютера. Фанаты NVIDIA могут присмотреться к GeForce RTX 4060. Это одна из самых новых видеокарт, которая имеет как плюсы, так и минусы. Из сильных сторон: приличная скорость, поддержка технологии DLSS 3.0, а также низкое потребление энергии. Увы, но цена завышена, а по сравнению с прошлым поколением разница в производительности минимальная. Мало того, GeForce RTX 4060 ещё и получила 8 Гб видеопамяти против 12 Гб у GeForce RTX 3060, поэтому в некоторых играх вы разницы между поколениями не заметите. И всё же, GeForce RTX 4060 будет дольше поддерживаться драйверами, а оптимизация игр под неё позволит получать некоторые бонусы ещё несколько лет.

Ну и в случае, если вы решились на полноценный апгрейд, то стоит купить GeForce RTX 4070. У этой видеокарты есть всё, чтобы задержаться на вашем компьютере на 4 года. Например, она предлагает 12 Гб видеопамяти и способна запускать даже новые игры в 4К. Сами понимаете, что ожидать от видеокарты за 70 тысяч рублей быстродействия GeForce RTX 4090 было бы глупо, но апгрейд на то и нужен, чтобы получить компромисс. Вы оставляете часть компьютера без изменений, тогда как оставшуюся часть заменяете. Можно улучшать железо по частям, или сразу несколько элементов. Выбор зависит от вашей платёжеспособности, в остальном вы уже знаете достаточно.

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