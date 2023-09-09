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Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК

Раскроет ли ваш процессор видеокарту? Давайте посмотрим на самые правильные подборки CPU + GPU этой осени и сделаем выводы
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Если вы почитаете компьютерные форумы, то сможете заметить, что некоторые пользователи спрашивают у более продвинутых читателей о том, сможет ли раскрыть тот или иной процессор ту или иную видеокарту. Некоторые любители компьютерных игр всячески протестуют, называя такой подход устаревшим. Якобы, это раньше так было, а сегодня даже недорогие камни способны работать очень даже неплохо. Согласимся, что современные процессоры действительно радуют, а для бюджетной системы достаточно взять недорогой 4-ядерный камень. И всё же, если игнорировать потенциал той или иной видеокарты, то можно потерять большую часть быстродействия. Именно поэтому, когда вы в следующий раз решите собрать готовую систему, обязательно учитывайте, что зависимость между процессором и видеокартой существует. Никто не требует от вас соблюдать наши указания слишком строго. Вы имеете право на своё мнение, ну а мы пока продолжим.

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Прежде всего нужно уяснить, что самая минимальная видеокарта, которая подходит для современных игр – это GeForce RTX 3060. С натяжкой можно взять что-то дешевле, но в таком случае потеря быстродействия окажется заметна сразу же, ведь даже в разрешении 1080р вы не сможете получить максимальные настройки графики. Ну а поскольку у многих наших читателей стоит процессор Ryzen 5 3600 или его аналог, то спешим вас расстроить, ведь камень сильно устарел и очень плохо показывает себя в реальных играх. Происходит это потому, что он вышел слишком давно, а после этого производители в значительной степени увеличили показатели быстродействия именно в игровых задачах. Мы не утверждаем, что GeForce RTX 3060 будет работать плохо. Совсем нет, но в полную силу вместе с Ryzen 5 3600 он никогда не сможет раскрыться.

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Пожалуй, такая видеокарта неплохо смотрелась бы с Core i5-12400F или Ryzen 5 5600Х, но мы полагаем, что оба процессора смогут справиться и с более мощным графическим чипом. Оба камня очень популярны в российской рознице, ну а мы предлагаем под них взять Radeon RX 6700 XT. Видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти и неплохой игровой потенциал, что позволит запускать новинки даже в 2К. 6-ядерные процессоры неплохо справятся со своей задачей, а брать под них более быструю видеокарту мы не советуем. Увы, но старички Core i5-12400F и Ryzen 5 5600Х вышли достаточно давно, а их жизненный цикл не такой продолжительный, как нам бы хотелось.

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Если вы планировали разжиться видеокартой уровня GeForce RTX 4060 Ti, то мы настоятельно рекомендуем присмотреться к Ryzen 7 5800Х или Core i7-12700KF. Последний немного быстрее, но в данном случае это не так важно, поскольку видеокарту оба раскроют на все 100%. Что важно, любой из указанных выше камней позволит собрать недорогую систему, а это очень существенно, поскольку из-за низкого курса рубля цены в отечественной рознице существенно подросли. GeForce RTX 4060 Ti не самая идеальная видеокарта, ведь она имеет всего 8 Гб видеопамяти, но пока геймерам этого хватает, а технология масштабирования вытягивают продукт NVIDIA даже в самых сложных сценах. Повторимся, что с процессорами Ryzen 7 5800Х и Core i7-12700KF вы можете взять и менее скоростную видеокарту, что обойдётся дешевле, но мы предполагаем, что старые камни уже не потянут ничего более быстрого, чем GeForce RTX 4060 Ti.

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Есть ещё два процессора, на которые стоит обратить внимание. Это: Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X3D. Сборка на основе первого обойдётся вам дороже, тогда как второй позволяет неплохо сэкономить на материнской плате. Обе предлагают довольно неплохую производительность и могут потянуть видеокарты уровня GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti. Очевидно, что вторая видеокарта быстрее, но в данном случае всё зависит от глубины вашего кошелька. Мы полагаем, что даже GeForce RTX 4070 обеспечит приемлемую картинку в 4К, но решать вам, ведь некоторые геймеры хотят включить трассировку лучей и выжать настройки на максимум. Ну а это совершенно другие процессоры и видеокарты. В этом случае речь идёт о флагманах, сборка на основе которых может стоить вам 500 тысяч рублей и дороже, а только одна видеокарта стоит под 200 тысяч рублей. Подумайте хорошенько, нужно вам это или нет, ведь система Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 4070 выглядит жизнеспособно и обойдётся вам до 160 тысяч рублей. Помните, что любой из указанных выше процессоров (за исключением Ryzen 5 3600) можно считать современным. А это значит, что даже Ryzen 5 5600Х будет неплохо справляться с GeForce RTX 4070 Ti. И всё же, если вы соберёте систему с такой видеокартой и процессором, а ваш знакомый поставит более быстрый Ryzen 7 5800X3D, то получит дополнительные +20% буста. В некоторых играх бонус может оказаться и выше, а значит вам придётся ставить настройки ниже или переходить в разрешение 2К. Не забывайте, что ключевые моменты зависят от мелочей, ну а вы можете высказать своё мнение ниже, ведь писать комментарии пока никто не запрещает.

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