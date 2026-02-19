Сайт Конференция
breaking-news
Технология XeSS 3 MFG позволила повысить fps более чем в три раза на Arc B580 и Arc A770 в ряде игр
Тесты проводились в разрешении 1440p

Несколько дней назад компания Intel выпустила свежую версию графических драйверов с поддержкой технологии многокадровой генерации XeSS 3 Multi-Frame Generation (MFG) не только для ряда мобильных продуктов, но и для настольных видеокарт Arc Alchemist и Arc Battlemage, что позволило изданию PC Games Hardware провести тесты с использованием видеокарт Intel Arc B580 и Arc A770, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: TweakTown

Как показывают результаты тестирования в семи играх с разрешением 1440p и XeSS Quality, технология многокадровой генерации в режиме 4x позволила добиться на Arc A770 почти троекратного увеличения частоты кадров (по сравнению с нативным показателем) в Cyberpunk 2077 и Battlefield 6, тогда как в ряде других игр рост превысил 200%, достигнув наибольшего показателя в Assassin's Creed Shadows (+219%, в 3,19 раза). На Arc B580 прирост ещё более значителен — от +202% (в 3,02 раза) в Cyberpunk 2077 до +230% (в 3,3 раза) в F1 25.

Источник фото: NotebookCheck/PC Games Hardware

Одним из недостатков многокадровой генерации является увеличение задержки, для компенсации которого Intel предлагает технологию XeLL, и это действительно работает — например, в Cyberpunk 2077 она позволяет снизить задержку на 28% (до 56 мс) в процессе использования MFG 4x на Arc A770 по сравнению с режимом без XeLL и многокадровой генерации. Для Arc B580 картина аналогична.

#arc a770 #arc b580
Источник: notebookcheck.net
2
Показать комментарии (2)
