Компания Intel уведомляет своих клиентов об изменении характеристик упаковки, в которой поставляется коробочная версия Core Ultra 9 285K, пишет издание VideoCardz.

Сообщается, что вместо «премиальной» упаковки, обозначаемой как Ultra 9K Tier 2, процессор Core Ultra 9 285K получит более простую картонную с дизайном Ultra 9K Tier 4, размеры которой уменьшатся до 116x44x101 мм с былых 165x150x64 мм. Производитель отмечает, что это позволит увеличить плотность размещения продукции и снизить потребности в объёме хранения. При этом некоторое время обе версии упаковки будут сосуществовать, пока объёмы продукции в прежнем исполнении не иссякнут.

Intel применяла аналогичный подход и для ряда других своих флагманских моделей процессоров, на начальном этапе поставляя CPU в более презентабельной упаковке, а на поздней стадии заменяя её на простую и компактную коробку.