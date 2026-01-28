Информатор раскрыл предназначение данного образца

Компания Samsung только недавно анонсировала свой флагманский чипсет Exynos 2600, но уже работает над его преемником, Exynos 2700, который появился в базе данных Geekbench в виде версии с нестандартной конфигурацией ядер CPU, о чём в социальных сетях сообщает информатор Ice Universe, пишет издание Wccftech.

На сайте Geekbench чипсет Exynos 2700 указывается с конфигурацией процессорных ядер 4+1+4+1 и максимальной тактовой частотой 2,88 ГГц. Как отмечает Ice Universe, данный образец, являясь инженерным, сочетает в себе ядра разных поколений и предназначается для проверки планировщика и архитектуры. Именно поэтому результаты протестированного экземпляра ниже по сравнению с показателем Exynos 2600.

Ожидается, что Exynos 2700 будет поддерживать оперативную память LPDDR6 и накопители UFS 5.0. Учитывая, что в тесте Geekbench фигурировал инженерный экземпляр, конфигурация ядер финальной версии, судя по всему, изменится.