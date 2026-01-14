SoC имеет восьмиядерную конфигурацию CPU

Бренд Redmi работает над своим новым смартфоном Redmi Turbo 5 Pro, который совсем недавно был протестирован в Geekbench, раскрыв возможности своего чипсета, пишет издание GSMArena. Ранее сообщалось, что Redmi Turbo 5 Pro будет основан на ещё не анонсированном чипсете MediaTek Dimensity 9500e.

В базе данных Geekbench указывается, что SoC имеет восьмиядерную конфигурацию CPU с одним ядром, работающим на тактовой частоте 3,73 ГГц, тремя ядрами с частотой 3,3 ГГц и четырьмя ядрами, достигающими частоты 2,4 ГГц, а также GPU Immortalis-G925 MC12 с тактовой частотой 339 МГц и возможностью разгона до 622 МГц.

Отмечается, что характеристики чипсета в составе Redmi Turbo 5 Pro соответствуют спецификациям Dimensity 9400+, что вполне логично с учётом того, что Dimensity 9400e является переименованным Dimensity 9300+, поэтому Dimensity 9500e, судя по всему, станет ребрендингом Dimensity 9400+.

В одноядерном режиме представленный экземпляр набрал 2658 баллов, а в многоядерном получил 8456 очков. Смартфон оснащается 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16.

Источник фото: GSMArena

В более ранних утечках говорилось, что новинку снабдят дисплеем LTPS OLED с разрешением 1,5K, батареей на 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, металлическим корпусом и стереодинамиками. Запуск Redmi Turbo 5 Pro ожидается в ближайшие месяцы или даже недели.