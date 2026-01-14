Сайт Конференция
breaking-news
Redmi Turbo 5 Pro на базе ещё не анонсированного чипсета MediaTek протестирован в Geekbench
SoC имеет восьмиядерную конфигурацию CPU

Бренд Redmi работает над своим новым смартфоном Redmi Turbo 5 Pro, который совсем недавно был протестирован в Geekbench, раскрыв возможности своего чипсета, пишет издание GSMArena. Ранее сообщалось, что Redmi Turbo 5 Pro будет основан на ещё не анонсированном чипсете MediaTek Dimensity 9500e.

В базе данных Geekbench указывается, что SoC имеет восьмиядерную конфигурацию CPU с одним ядром, работающим на тактовой частоте 3,73 ГГц, тремя ядрами с частотой 3,3 ГГц и четырьмя ядрами, достигающими частоты 2,4 ГГц, а также GPU Immortalis-G925 MC12 с тактовой частотой 339 МГц и возможностью разгона до 622 МГц.

Отмечается, что характеристики чипсета в составе Redmi Turbo 5 Pro соответствуют спецификациям Dimensity 9400+, что вполне логично с учётом того, что Dimensity 9400e является переименованным Dimensity 9300+, поэтому Dimensity 9500e, судя по всему, станет ребрендингом Dimensity 9400+.

В одноядерном режиме представленный экземпляр набрал 2658 баллов, а в многоядерном получил 8456 очков. Смартфон оснащается 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16.

Источник фото: GSMArena

В более ранних утечках говорилось, что новинку снабдят дисплеем LTPS OLED с разрешением 1,5K, батареей на 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, металлическим корпусом и стереодинамиками. Запуск Redmi Turbo 5 Pro ожидается в ближайшие месяцы или даже недели.

#redmi turbo 5 pro #mediatek dimensity 9500e
Источник: gsmarena.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
11:38
Нарисуют с помощью ИИ фильм, не отличимый от реального прилунения.
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Дмитрий Малинин
11:36
Глупости! Специально загоняют геймеров в малый объём памяти так как эти видеокарты с небольшим жизненном циклом в современных играх и надо будет их менять в будущем! А то что 5070 ti сама по себе в 3 ...
Nvidia может отдать предпочтение 8-ГБ моделям видеокарт RTX 50 на фоне проблем на рынке памяти
Михаил Авраменко
11:36
Ты не забыл сегодня с утра пофапать на [нифига не] богоподобный пейсраильский "железный купол"?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
tolya21
11:33
Ну не знаю. Миллионы малолетних дебилов писают кипятком от этой технологии. Я же знаю только одну игру, где текст лучше читается с DLSS, чем без неё. Это Death Stranding 1. P.S. В целом, мыло не нужно...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
igo232
11:29
Это еще все фигня.Ему Берниган признавался в любви.Тут ни раз выкладывали скрины их переписки.Спец сохранил.Они из этих самых.Ну как Ваз-2106.Заднеприводные
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
11:13
Это чем докажешь что это именно мой слова. а не поддельный аккаун. не докажешь же. Чмоня.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Rommel85FRO
11:11
А с чего вы взяли, что 1080p, легкодоступный еще с 2008 года это не говно мамонта? Ну и дружите с ним. Апксейл вам вообще противопоказан. Не оптимизация дорогая, а политика Эпиков, которые только на с...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Андрей Писарев
11:06
Лошары )))
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
Evgeniy
11:06
Только у тебя до -120 минусов)))).И не надо про ботов)))).Они видимо в одной палате с вами.Как там ,в Трех кукушках клизмирование твое продолжают ??
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
11:05
Так не комментируй, всё равно один бред пишешь
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
