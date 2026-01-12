Стоимость видеоадаптеров классом ниже также увеличилась.

На брифинге в рамках CES 2026 слова представителя Nvidia могли вселить надежду на то, что повышения цен на видеокарты не ожидается, но реальность оказалась иной — как выяснили журналисты издания Hardwareluxx, стоимость видеоадаптеров в Европе, в частности в Германии, за последние несколько недель заметно возросла.

Источник фото: Nvidia

По данным сайта Geizhals, ценники видеокарт GeForce RTX 5090 в Европе в настоящее время превысили планку в 3000 евро, а наиболее доступные модели от ASUS, INNO3D, MSI и Gigabyte исчезли из продажи.

Интересно, что самой дешёвой моделью в настоящее время является видеокарта с жидкостным охлаждением INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite — её цена составляет 3029 евро. При этом Nvidia не изменяла стоимость своей GeForce RTX 5090 Founders Edition, установленную на отметке 2099 евро, конечно, если её получится найти в продаже.

Как показывают графики, опубликованные изданием, за последние несколько месяцев цены на видеокарты GeForce RTX 5090 увеличились с 2000-2200 евро до более чем 3000 евро. Рост цен также коснулся таких моделей, как GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070, но в меньшей степени, тогда как видеокарты ниже классом в настоящее время стоят примерно столько же, сколько и несколькими неделями ранее.

Источник фото: Hardwareluxx/Geizhals

Это означает, что собрать игровой ПК становится ещё дороже, так как вместе с видеокартами подорожали как наборы оперативной памяти, так и накопители. Кроме того, недавние утечки указывают на то, что в ближайшем будущем рост ценников ожидается и для блоков питания, а также кулеров.