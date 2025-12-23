Производитель уже разбирается в ситуации

Ситуация на рынке памяти продолжает накаляться и в сети Интернет появляется всё больше случаев, когда пользователи вместо комплектов DDR5 получают совсем не то, что ожидали — вслед за недавним обманом покупателя DDR5 стало известно ещё об одной ситуации с пострадавшим владельцем набора ОЗУ, о чём пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

По словам участника платформы Reddit, после того, как один из модулей оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5 в составе комплекта объёмом 96 ГБ вышел из строя, он отправил его производителю по гарантии, но взамен получил странную планку — хотя модуль был правильно маркирован, работать он отказывался. Как сообщает пользователь, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что планка выглядело странно, а её контакты имели плохое качество.

Участники платформы Reddit в комментариях указали пострадавшему пользователю, что производитель прислал ему комплект декоративной подсветки, предназначенный для заполнения пустующих слотов DDR5. Отмечается, что такой набор RGB-подсветки стоит от 35 долларов США, тогда как комплект Corsair Vengeance DDR5 объёмом 96 ГБ в настоящее время предлагается как минимум от 1000 долларов США. Производитель уже разбирается в ситуации, что намекает на положительный исход данного случая.