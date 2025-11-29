Клиенты компании выдвигают целый ряд претензий.

Компания Microsoft настойчиво продвигает ИИ-функции, встроенные в ОС Windows 11 и браузер Edge, в социальных сетях, но сталкивается с недовольством со стороны своих клиентов, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

В ответ на очередное рекламное сообщение Microsoft о преимуществах виртуального ИИ-помощника Copilot, интегрированного в браузер Edge для Windows 11, и режима Copilot Mode, позволяющего совершать действия от имени пользователей, клиенты компании выступили с критикой. В частности, некоторые из них посчитали, что обилие функций ИИ начинает надоедать, другие посоветовали софтверному гиганту лучше прислушиваться к мнению сообщества, а часть выступила категорически против желания Microsoft навязать ненужные им продукты.

Ранее Microsoft заявила, что хочет превратить Windows 11 в агентную ОС, что означает активное внедрение ИИ-агентов, которые смогут выполнять задачи, порученные пользователями, без их участия, в операционную систему.