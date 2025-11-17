Сайт Конференция
Breaking news
В новой рекламе Copilot от Microsoft обнаружили сразу несколько забавных ошибок
Судя по всему, компания плохо проверяет свои рекламные материалы

Microsoft продолжает рассказывать о преимуществах виртуального ИИ-помощника Copilot, привлекая к данному процессу популярных блогеров, но за качеством контента, судя по всему, никто не следит, что подтверждается в очередном видеоролике, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Microsoft

Сообщается, что в новом рекламном видео блогер Джаднер Аура спрашивает у Copilot, как ему увеличить текст в приложении «Настройки». Для этого он использует фразу «Привет, Copilot», которая активирует виртуального помощника, а затем задаёт интересующий его вопрос.

Ответ ИИ-ассистента вызвал ряд вопросов у наблюдательных пользователей — во-первых, Copilot порекомендовал блогеру изменить размер текста в разделе «Настройки дисплея», хотя искомая функция находится в пункте «Специальные возможности», а во-вторых, виртуальный помощник советует установить параметр в положение «150%», но, как видно в видеоролике, данный масштаб уже применён.

Интересно, что блогер полностью игнорирует рекомендации Copilot, устанавливая масштаб в положение «200%», что вызывает вопросы о целесообразности совета от виртуального помощника. Остаётся надеяться, что Microsoft учтёт ошибки и в будущем будет более тщательно проверять рекламные материалы, чтобы они не выглядели нелепо.

#microsoft #copilot
Источник: windowslatest.com
