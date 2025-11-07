Представители службы поддержки компании винят в этом инженеров

Компания Intel выпустила обновление микрокода 0x12F для исправления проблемы нестабильности Vmin, которая ранее приводила к выходу из строя процессоров Core 13-го и 14-го поколений, ещё несколько месяцев назад, но производитель готовых ПК Corsair до сих пор не представил новую прошивку с исправлениями, из-за чего страдают клиенты — об этом рассказал специалист Мэтью Виланд из Matt's Computer Services, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: KitGuru

Сообщается, что один из клиентов Мэтью Виланда обращался к нему три раза в связи с тем, что очередной процессор Intel Core i9-14900K в составе готового ПК от Corsair вышел из строя. Специалист провёл необходимые тесты и пришёл к выводу, что проблема заключается в старой версии прошивки.

Он отметил, что это легко исправить, но не в случае с Corsair, так как компания до сих пор не выпустила обновление BIOS для решения проблемы с нестабильностью CPU. Специалист попытался установить прошивку для материнской платы Asus Prime Z790-P WIFI, установленной в ПК от Corsair, при помощи файла, который он скачал с официального сайта Asus, но его постигла неудача — судя по всему, готовая система имеет встроенную защиту от подобных действий.

Именно поэтому для обновления прошивки требуется ждать релиза новой версии непосредственно от Corsair, но её до сих пор нет. В настоящее время на официальном сайте производителя есть только версия 0x12B, а на вопрос относительно даты выхода 0x12F представители службы поддержки Corsair отвечают, что не могут ничем помочь. К счастью, гарантия Intel на возврат процессоров, затронутых данной проблемой, всё ещё действует, хотя обращение три раза подряд от одного и того же клиента может вызвать некоторые вопросы.