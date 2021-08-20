Недорогие и полезные товары с AliExpress: Xiaomi Redmi 10, наушники Baseus D02 Pro и другое
С 23 по 28 августа на Алиэкспресс проходит крупная распродажа "Неделя подарков". Советую уже сейчас добавлять полезные товары в корзину и брать сразу же после старта распродажи!
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Автоматическое реле
Цена $26
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Устройство используется для различных выполнений команд и сигналов. При помощи данного передатчика можно управлять звуковым сигналом, сигнализацией, различными редукторами. В комплекте есть специальный пульт дистанционного управления. Дальность связи через пульт составляет 50 м.
Премьера смартфона Xiaomi Redmi 10
Цена $149 по промокоду GIFTWEEK1000 + купон продавца на 10$ (уже можно сейчас взять его). Промокомод начнет работать с 23.08
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У смартфона IPS экран с диагональю 6.5", разрешением 1080х2400, частотой обновления 90 Гц. В смартфон установлен процессор MediaTek Helio G88. Основная камера 48 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп, датчик глубины + макро 2 Мп. Есть NFC-чип.
Беспроводные наушники Baseus D02 Pro
Цена $21
Baseus D02 Pro работают до 40 часов без подзарядки. Благодаря встроенному микрофону наушники можно использовать в качестве беспроводной гарнитуры. Батарея полностью заряжается за 1,5 часа. Гаджет складывается, его удобно брать с собой.
Робот-мойщик LAQVLA
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Цена $82
Позволит забыть о трате сил на мытье окон, кафельной плитки и других поверхностей. Обладает автоматическим режимом уборки, простым и удобным управлением, а также обеспечивает безопасное мытье высокорасположенных окон.
Зеркало - видеорегистратор
Цена $45
Автомобильный видеорегистратор от компании Jansite с качественным 10" дисплеем и камерой, снимающей в 2K + Full HD и двойным объективом. В комплект к устройству входят 3 камеры и все необходимые кабели к ним, а также зарядное устройство и руководство пользователя.
Поворотный адаптер для бит
Цена $2
С таким адаптером вы с лёгкостью закрутите саморез в труднодоступных местах, особенно при сборке мебели. Поворотный угол адаптера 20 градусов. Имеет магнитный наконечник.
Светодиодные фонари
Цена $3.18 - 29.39
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Эти небольшие фонарики могут быть использованы для освещения дома с улицы, ступенек или забора. Также их можно задействовать и в помещении. Заряжаются они от солнца, при полном аккумуляторе лампочка будет гореть 8-10 часов.
Зарядное устройство
Цена $11
Имеет 8 портов usb для подключения устройств в качестве зарядки, передачи данных. Концентратор подсвечивается изнутри, индикаторы уведомляют о текущем состоянии заряжаемых гаджетов. Выходной ток составляет 8А при напряжении от 5 до 12 вольт. Поддерживает функцию быстрой зарядки.
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