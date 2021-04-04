Подушка

Цена $27

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Необычная ортопедическая подушка для здорового и крепкого сна. Снижает нагрузку на шею, принимая её анатомическую форму и способствует лучшему расслаблению. Из-за множества отверстий на материале кожа ночью хорошо дышит.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

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Цена $39

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Самая новая версия сверхпопулярного фитнес-аксессуара, анонсированная буквально пару дней назад. Наконец-то большой экран на всю поверхность. Также появился датчик SpO2.

Детектор металла и проводов LOMVUM

Цена $26

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Перед Вами годный беспроводной сканер проводки LOMVUM. Он служит для поиска проводки в стенах. Работает от девятивольтовой кроны (можно купить сразу с ней). Этот детектор способен обнаруживать черные металлы на глубине 12 сантиметров, цветные - на 10 сантиметрах, переменный ток - на 5 сантиметрах, медь - на 4 сантиметрах.

Шуруповерт

Цена $21

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Аккумуляторная дрель WOSAI обеспечивает до 1500 ударов в минуту. Напряжение аккумуляторных батарей составляет 12В. Для работы предусмотрены различные режимы: сверление, сверление с ударом, режим отбойника.

Охранная сигнализация для дома

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - система EMASTIFF

Удобство данной системы в её простой установке и управлении через wi-fi канал с помощью приложения смартфона. Сигнализация оснащена автономной системы питания, её можно установить как внутри помещения так и снаружи.

Автомат для управления шторами

Цена $65

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Позволяет управлять шторами в доме удаленно, при помощи смартфона, специальных датчиков и сформированных автоматических сценариев. Также существует возможность приоткрыть их на определенное расстояние или установить таймер на автоматическое открытие/закрытие в заданный промежуток времени.

Звуковая панель Redmi TV

Цена $53

КУПИТЬ ТУТ - JBL PartyBox 300 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5

Оснащена парой широкополосных динамиков мощностью по 15 Вт каждый. Для подключения к современным телевизорам и мобильным устройствам присутствует модуль Bluetooth 5.0, для более старой техники есть входы S/PDIF и 3,5‑миллиметровый AUX‑разъём.

Вакуумный упаковщик

Цена $12

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Cymye - SaengQ - пакеты

В специальные пакеты, которые идут в комплекте, наклыдываются продукты. Затем этот пакет кладется в упаковщик. Из пакета откачивается воздух и он запаивается. В вакууме нет кислорода, поэтому срок хранения продуктов в нем продлевается в 2-3 раза без потери вкуса.

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