Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi Band 6, саундбар Redmi и другое
Подушка
Цена $27
Необычная ортопедическая подушка для здорового и крепкого сна. Снижает нагрузку на шею, принимая её анатомическую форму и способствует лучшему расслаблению. Из-за множества отверстий на материале кожа ночью хорошо дышит.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6
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Цена $39
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Honor Band 6
Самая новая версия сверхпопулярного фитнес-аксессуара, анонсированная буквально пару дней назад. Наконец-то большой экран на всю поверхность. Также появился датчик SpO2.
Детектор металла и проводов LOMVUM
Цена $26
Перед Вами годный беспроводной сканер проводки LOMVUM. Он служит для поиска проводки в стенах. Работает от девятивольтовой кроны (можно купить сразу с ней). Этот детектор способен обнаруживать черные металлы на глубине 12 сантиметров, цветные - на 10 сантиметрах, переменный ток - на 5 сантиметрах, медь - на 4 сантиметрах.
Шуруповерт
Цена $21
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Аккумуляторная дрель WOSAI обеспечивает до 1500 ударов в минуту. Напряжение аккумуляторных батарей составляет 12В. Для работы предусмотрены различные режимы: сверление, сверление с ударом, режим отбойника.
Охранная сигнализация для дома
Цена $36
Удобство данной системы в её простой установке и управлении через wi-fi канал с помощью приложения смартфона. Сигнализация оснащена автономной системы питания, её можно установить как внутри помещения так и снаружи.
Автомат для управления шторами
Цена $65
Позволяет управлять шторами в доме удаленно, при помощи смартфона, специальных датчиков и сформированных автоматических сценариев. Также существует возможность приоткрыть их на определенное расстояние или установить таймер на автоматическое открытие/закрытие в заданный промежуток времени.
Звуковая панель Redmi TV
Цена $53
КУПИТЬ ТУТ - JBL PartyBox 300 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5
Оснащена парой широкополосных динамиков мощностью по 15 Вт каждый. Для подключения к современным телевизорам и мобильным устройствам присутствует модуль Bluetooth 5.0, для более старой техники есть входы S/PDIF и 3,5‑миллиметровый AUX‑разъём.
Вакуумный упаковщик
Цена $12
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Cymye - SaengQ - пакеты
В специальные пакеты, которые идут в комплекте, наклыдываются продукты. Затем этот пакет кладется в упаковщик. Из пакета откачивается воздух и он запаивается. В вакууме нет кислорода, поэтому срок хранения продуктов в нем продлевается в 2-3 раза без потери вкуса.
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