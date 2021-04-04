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В специальные пакеты, которые идут в комплекте, наклыдываются продукты. Затем этот пакет кладется в упаковщик. Из пакета откачивается воздух и он запаивается. В вакууме нет кислорода, поэтому срок хранения продуктов в нем продлевается в 2-3 раза без потери вкуса. 

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