Переключатель

Цена $19

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Переключатель подходит для мотоциклов от многих производителей, главное чтобы диаметр руля был равен 22 мм. Аксессуар используется для включения / отключения света фар, электроподогрева, ходовых огней и так далее.

Уровень

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Цена $18

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Строительный уровень, с цифровым экраном, предназначен для быстрого определения кривизны, высчитывание углов, выравнивание по горизонтали и вертикали.

В уровне есть жидкостный поплавок пузырькового типа который точно показывает перепад. Точность измерений составляет 0,1 градусов, нанесена шкала до 100 мм. Используется в строительных испытаниях монтажных работ и проектировки.

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Автомобильное устройство, используется для зарядки слабого аккумулятора и запуска двигателя в зимний период времени. Емкость батареи составляет 11000 миллиампер часов.

Комплект инструментов

Цена $27.05 - 95.19

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КУПИТЬ ТУТ - набор торцевых ключей

Набор инструментов для ремонта и техники, в комплекте есть отвертки, шестигранные ключи, молоток, измерительная рулетка, уровень, пилка. Чемодан укомплектован более чем 77 предметами.

Используется для работы с электропроводкой, мелкого ремонта и починки, обслуживания оборудования и наладки техники. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали, с пластиковыми ручками.

Стильные часы

Цена $53

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Часы мужские, в оригинальном корпусе сделанным из нержавеющей стали и красного дерева. Диаметр корпуса составляет 48 мм, циферблат аналоговые стрелочные, защищены от влаги и пыли.

У часов точный механизм, все детали сделаны из латуни и меди, через прозрачное стекло циферблата виден ход часов. Можно регулировать стрелки винтом. Привлекательный дизайн, сменный ремешок на металлической пряжке.

Реноватор

Цена $42.91 - 83.90



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Многофункциональный инструмент для обработки различных материалов, имеет несколько насадок как в прямоугольного, треугольного и круглого типа, при помощи которых можно защищать, резать, снимать фаску, шлифовать и полировать поверхности. Электроинструмент работает от щеточного двигателя, подключаемому электропитанию переменного тока с напряжением 220 вольт.

Электрическая точилка

Цена $10

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Электрическая портативная точилка для ножей работает автономно, заряжается через юсб кабель. Используется для заточки кухонных, охотничьих ножей, различных режущих инструментов, ножниц.

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